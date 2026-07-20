Un total de 46 entrenadores de vóley se forman en el Curso Nivel III Nacional en La Nucía

Un total de 46 entrenadores y entrenadoras de toda España se forman desde este lunes 20 de julio en el Curso Nacional Nivel 3 de Voleibol, en “La Nucía, Ciudad del Deporte”. Este curso es el máximo nivel (Nivel 3) de Entrenador de Voleibol y habilita para dirigir en categorías nacionales y profesionales (Superliga 1 y 2) y en selecciones nacionales.

Es un curso organizado por la Real Federación Española de Voleibol y la Federación de Voleibol de la Comunitat Valenciana, con la colaboración del Club Voleibol La Nucía y la concejalía de Deportes de la Comunitat Valenciana.

Arturo Ruiz, presidente de la Federación de Voleibol de la Comunitat Valenciana (FVBCV) y Sergio Villalba, concejal de Deportes han estado en la apertura de este Curso Nivel 3 esta mañana en el Edifici dels Esports, junto a Marcelo Mussi, presidente Club Voleibol La Nucía.

“Entrenadores de toda España”

El concejal de Deportes agradeció a la federación española y valenciana la elección de “La Nucía, Ciudad del Deporte", para acoger esta importante formación. “46 entrenadores y entrenadoras de toda España se están formando en este curso nivel 3 en “La Nucía, Ciudad del Deporte”. Una vez más nuestras modernas y funcionales instalaciones han hecho de imán para acoger esta formación” concluyó Villalba.

“Curso del máximo nivel”

En su intervención Arturo Ruiz reseñó la importancia de este Curso Nivel 3: “Es el curso de Entrenadores de Voleibol del máximo nivel a nivel nacional, de ahí su gran importancia y tenerlo en La Nucía ayuda a nuestros técnicos y técnicas a formarse y que habilita para dirigir en alta competición”.

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12 días de formación

Este Curso Nivel III es el máximo nivel dentro de los Cursos de Entrenadores de Voleibol y se desarrollará durante 12 días en las instalaciones de “La Nucía, Ciudad del Deporte”: Pabellón, Gimnasio y Edifici dels Esports (teoría). La temática del curso será: técnica y táctica del voleibol, dirección del equipo, preparación física…etc.