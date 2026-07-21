Llega el XVI Open La Malva, una de las citas más consolidadas del calendario estival de la ciudad

Las instalaciones de Beachbol València volverán a convertirse este sábado y domingo 25 y 26 de julio en el epicentro del vóley-playa con la celebración del XVI Open La Malva, una de las citas más consolidadas del calendario estival de la ciudad. El torneo reunirá durante dos jornadas a jugadores y jugadoras de diferentes niveles en una competición que combina deporte, convivencia y ambiente de playa. “Animamos a la ciudadanía valenciana a acercarse a la playa de la Malva-rosa y disfrutar de este torneo tan emblemático en nuestra ciudad, desde un marco incomparable y con la mirada puesta también en los mejores valores del deporte”, hmanifestó la concejala de Deportes, Rocío Gil en la presentación del evento.

Calendario y novedades

La competición arrancará el sábado 25 de julio con las pruebas de 2x2 masculino y 2x2 femenino, mientras que el domingo 26 será el turno del 4x4 mixto y de la principal novedad de esta edición: el 2x2 mixto, una modalidad que se incorpora por primera vez al programa con el objetivo de ampliar la participación y enriquecer la oferta competitiva del torneo.

Publicación de BeachBol en Facebook.

“Es un fin de semana de competición, espectáculo y diversión en la playa donde participantes de 33 nacionalidades distintas disfrutarán de un torneo cargado de novedades, donde el juego limpio y la sostenibilidad de nuestra playa serán elementos clave”, dijo Mónica Serrano López, Directora de Eventos de Beachbol.

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Con el deporte base

El Open La Malva volverá a reservar un espacio destacado para el deporte base con la celebración de las categorías Sub-15, Sub-17 y Sub-19, en las que participarán algunos de los jóvenes talentos del vóley-playa valenciano. La competición servirá también para poner en valor el trabajo que Beachbol València desarrolla durante todo el año a través de su escuela deportiva y su apuesta por la formación y el crecimiento de la cantera.

Con dieciséis ediciones a sus espaldas, el Open La Malva se ha consolidado como una de las grandes citas del verano deportivo en València. Reúne cada año a centenares de deportistas y aficionados alrededor de una competición que combina deporte, promoción del vóley-playa y convivencia en un entorno privilegiado como las playas de la ciudad.