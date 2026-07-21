Quince máster valencianos irrumpen en el Top10 Mundial 2025

La natación máster de la Comunitat Valenciana vuelve a escribir una página para la historia. La publicación del Top-10 Mundial 2025 de World Aquatics ha confirmado el extraordinario nivel que atraviesa la Federación de Natación de la Comunitat Valenciana (FNCV), que logra colocar a 15 deportistas entre los diez mejores del planeta en sus respectivas pruebas y categorías de edad, además de firmar dos relevos de categoría mundial.

Una cifra que habla por sí sola y que consolida a la Comunitat Valenciana como uno de los grandes referentes internacionales de la natación máster.

El éxito de la FNCV no responde a un caso aislado, sino al trabajo continuado de clubes repartidos por toda la geografía valenciana, capaces de producir talento y mantener durante años un altísimo nivel competitivo.

Éxitos destacados

Entre las actuaciones más sobresalientes destacan varios podios mundiales. En piscina corta (25 metros), Xema Navarro (Neptuno L’Alcúdia) se proclamó número uno del mundo en los 200 metros braza (+25), mientras que Ineke Weekers (Ondara) alcanzó un extraordinario subcampeonato mundial en los 200 braza (+70), además de situarse sexta en 800 libre y octava en 1.500 libre.

También brilló Carlos Asarta (Fanàtic Swim Castelló), tercero del mundo en 400 estilos (+45), demostrando además su versatilidad con una novena posición en 200 braza. En la misma piscina corta sobresalieron José Manuel López (UPV), quinto del mundo en 400 libre y octavo en 100 libre; Vicente Richart (Castalia), octavo en 200 mariposa; Víctor Moreno (NIE Gandia), séptimo en 1.500 libre; y Cándido Carvajal (Fanàtic Swim Castelló), noveno en 50 mariposa.

A nivel colectivo, el Fanàtic Swim Castelló también dejó su sello internacional con una brillante novena posición mundial en el relevo masculino 4x50 estilos +200.

En piscina olímpica (50 metros), la representación valenciana volvió a demostrar su enorme potencial. Carol de Miguel (Fanàtic Swim Castelló) se proclamó campeona del mundo en los 1.500 libre (+40), mientras que Joan F. Barrachina (Ferca) firmó un espectacular subcampeonato mundial en los 200 espalda (+30).

Otro de los nombres propios fue Joan Muñoz (NIE Gandia), que alcanzó el número uno mundial en los 400 estilos (+30), confirmando la enorme calidad de una generación que continúa acumulando éxitos internacionales.

El listado de excelencia se completa con Àlex Vera (Ferca), quinto del mundo tanto en 200 como en 400 estilos; José Luis Carrión (Castalia), noveno en 200 mariposa y 200 estilos; Georgi Petrov (UPV), noveno en 200 libre; Ángela Cerdán (Naturalswim Petrer), novena en 400 libre; Maribel Fernández (Albacora), novena en 1.500 libre; y nuevamente Cándido Carvajal, octavo del mundo en 50 mariposa.

La excelencia valenciana también tuvo reflejo en los relevos. El club Mediterráneo Valencia consiguió una brillante segunda posición mundial en el 4x200 libre mixto +240, confirmando que el nivel competitivo de la Comunitat Valenciana trasciende las actuaciones individuales.

Los resultados publicados por World Aquatics reflejan mucho más que una colección de marcas. Son la consecuencia de años de dedicación, entrenamiento y compromiso de deportistas que siguen ampliando los límites del deporte máster y que convierten a la Federación de Natación de la Comunitat Valenciana en una de las grandes potencias internacionales de la especialidad.

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Quince nadadores entre los diez mejores del planeta, varios campeones y subcampeones mundiales y dos relevos instalados en la élite certifican que la natación valenciana vive uno de los momentos más brillantes de su historia reciente. Un éxito colectivo que vuelve a situar el nombre de la Comunitat Valenciana en lo más alto del panorama mundial.