Quique Llopis deja atrás sus molestias físicas y estará en Málaga

El valenciano Quique Llopis cuenta ya los días para su gran objetivo de la temporada al aire libre, el Campeonato de Europa que se celebra del 10 al 16 de agosto en Birmingham y en el que parte como uno de los grandes favoritos al oro. Hace unos días saltaban las alarmas cuando el atleta de Bellreguard renunciaba a participar en la prestigiosa prueba de la Diamond League de Londres que se celebró el 18 de julio, debido a unas molestias en los isquiotibiales. Sin embargo, el entrenador de Llopis, Toni Puig confirmaba a SUPER que su pupilo está prácticamente recuperado y que por tanto, reaparecerá sin problemas este fin de semana, del 24 al 26 de julio en Málaga, en el Campeonato de España Absoluto al Aire Libre en el que Llopis buscará una nueva corona nacional, en una prueba que, sobre todo, servirá de test de calidad para Birmingham.

Buscará el oro Europeo

Tras colgarse la medalla de plata en el Mundial en pista cubierta de Toruń (7,42, récord de España) este invierno, ahora Llopis luchará por otro gran sueño: proclamarse campeón de Europa en el Europeo al aire libre. Llopis viene de ganar en el Meeting de Madrid (World Athletics Continental Tour Silver) donde se impuso con 12.33 pese a correr con viento en contra y superó a su gran rival nacional, Asier Martínez (3.º con 13.35) con el que volverá a medirse este fin de semana en Málaga. Antes, el valenciano había rozado el podio en la Diamond League de París y quedó tercero en la Diamond League de Roma.

@llopis110

Renunció a Londres

Su renuncia a la prueba de Londres impidió que Llopis se midiera al estadounidense Ja'Kobe Tharp, plusmarquista mundial de la especialidad que se impuso con un espectacular 12.88. El atleta valenciano y su equipo decidieron que no compitiese en Londres por precaución y para llegar en plenas condiciones físicas a Málaga y sobre todo, a Birmingham. Según informó la Federación de Atletismo de la Comunitat Valenciana los problemas en los isquios de Llopis se debían a una bajada de hierro.

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Quique Llopis luchará en Birmingham por superar la medalla de bronce lograda en el Europeo de 2024 celebrado en Roma con una marca de 13.16 que suponía su primer podio en una gran competición internacional al aire libre.