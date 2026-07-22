Más participación, más talento y más futuro: así concluyen los Juegos Deportivos TRICV 2025-2026

Los Juegos Deportivos TRICV 2025-2026 bajan el telón tras una temporada marcada por el crecimiento de la participación y la consolidación del triatlón escolar en la Comunitat Valenciana. Los datos registrados a lo largo del curso reflejan el excelente momento que vive la cantera del triatlón valenciano y confirman el trabajo que, temporada tras temporada, realizan clubes, técnicos, familias y la Federació de Triatló de la Comunitat Valenciana para seguir impulsando este deporte entre los más jóvenes.

Durante la temporada 2025-2026 se han alcanzado 2.454 licencias escolares, una de las cifras más altas de los últimos años, consolidando a la Comunitat Valenciana como uno de los referentes nacionales en el desarrollo del triatlón en edad escolar.

Durante la temporada 2025-2026 se han alcanzado 2.454 licencias escolares. / TRICV

El calendario de los Juegos Deportivos ha estado compuesto por 30 competiciones, repartidas por las tres provincias de la Comunitat Valenciana: 5 pruebas en Castellón, 8 en Alicante y 17 en Valencia. Un programa deportivo que ha permitido acercar el triatlón a numerosos municipios y ofrecer a los jóvenes deportistas múltiples oportunidades para competir y continuar su formación.

El calendario de los Juegos Deportivos ha estado compuesto por 30 competiciones. / TRICV

En total, las diferentes pruebas han registrado más de 8.400 participaciones, un dato que pone de manifiesto el crecimiento continuo de la competición escolar y el compromiso de los clubes con el deporte base.

Estas cifras confirman que la temporada 2025-2026 ha sido una de las más exitosas de la historia de los Juegos Deportivos TRICV, sentando las bases para seguir fortaleciendo el futuro del triatlón en la Comunitat Valenciana y garantizando el relevo generacional de nuestros deportistas.

En el apartado deportivo, la competición escolar ha vuelto a contar con cuatro ránkings oficiales: tres clasificaciones provinciales (Castellón, Valencia y Alicante) y un ránking autonómico, en los que se reconoce la regularidad y el rendimiento de los deportistas a lo largo de toda la temporada.

La temporada 2025-2026 ha sido una de las más exitosas de la historia de los Juegos Deportivos TRICV. / TRICV

A continuación, presentamos a los vencedores de cada una de las categorías en los rankings provinciales y autonómico de los Juegos Deportivos TRICV 2025-2026.

Ránking Autonómico Juegos Deportivitos TRICV 25-26

Ránking Autonómico Juvenil Femenino

1ª Celia de Llago, Triatló Ontinyent

2ª Carolina Font, C.E.A. Bétera

3ª Laia Minguet, Triatló Ontinyent

Ránking Autonómico Juvenil Masculino

1º Adrián Muñoz, Triatló Algemesí

2º Hugo Martínez, C.E.A. Bétera

3º Ferran García, C.D. Adesavi San Vicente Triatlón

Ránking Autonómico Cadete Femenino

1ª Senza Rana, C.E.A. Bétera

2ª Aitana Simancas, Tragaleguas.org

3ª Neus Rosell, Triatló Algemesí

Ránking Autonómico Cadete Masculino

1º Óscar Sánchez, C.D.T. Resistentia T3

2º Juan Carlos Marroqui, La 208 Triatlón Club de Elche

3º Nicolás Ferrer, Triatló Algemesí

Ránking Autonómico Infantil Femenino

1ª Carina Martí, A7 Triatló LAW

2ª Isabela Cabanes, La 208 Triatlón Club de Elche

3ª Mar Mateos, Club Triatlón Huracán Puerto de Sagunto Gilet

Ránking Autonómico Infantil Masculino

1º Pablo Altaba, Club Triatló Tritrail Castelló de la Plana

2º Alan Campos, A7 Triatló LAW

3º Carles Gironès, Triatló Ontinyent

Ránking Provincial Castelló Juegos Deportivitos TRICV 25-26

Ránking Provincial Castelló Juvenil Femenino

1ª Claudia Molinero, Club Triatló Tritrail Castelló de la Plana

2ª Lucia Beltrán, Club Triatló Tritrail Castelló de la Plana

3ª Irene Marco, Triatlón del Alto Palancia

Ránking Provincial Castelló Juvenil Masculino

1º Eric Remolina, Club Triatló Vinaròs

2º Jorge Pitarch, Trivial

3º Rodrigo Vicente, Club Triatló Tritrail Castelló de la Plana

Ránking Provincial Castelló Cadete Femenino

1ª Blanca Folch, Club Triatló Tritrail Castelló de la Plana

2ª Victoria Rissech, Trivila

3ª Clara Broch, Trivila

Ránking Provincial Castelló Cadete Masculino

1º Daniel Hernández, Club Triatlón Castellón

2º Álvaro Filgueira, Club Triatló Tritrail Castelló de la Plana

3º Álvaro Marín, Club Triatlón Castellón

Ránking Provincial Castelló Infantil Femenino

1ª Helena Rissech, Trivila

2ª Claudia Sorribes, Trivila

3ª Vega Rambla, Club Triatló Formigues Benicàssim

Ránking Provincial Castelló Infantil Masculino

1º Pablo Altaba, Club Triatló Tritrail Castelló de la Plana

2º Pau Rochera, Trivila

3º Michael Valls, Club Triatló Tritrail Castelló de la Plana

Ránking Provincial Castelló Alevín Femenino

1ª Balma Remolina, Club Triatló Vinaròs

2ª Sara Gargallo, Club Triatlón Castellón

3ª Claudia Marín, Club Triatlón Castellón

Ránking Provincial Castelló Alevín Masculino

1º Lucas Galicia, Club Triatló Vinaròs

2º Albert García, Club Triatló Tritrail Castelló de la Plana

3º Andreu Forner, Trilavall

Ránking Provincial València Juegos Deportivos TRICV 25-26

Ránking Provincial València Juvenil Femenino

1ª Elma Herrera, Club Triatlón Huracán Puerto de Sagunto Gilet

2ª Nora Casado, Club Triatlón Huracán Puerto de Sagunto Gilet

3ª Laura Rodrigo, Club Avant Moncada Triatló i Paratriatló

Ránking Provincial València Juvenil Masculino

1º Pau Ferri, Tridimonis

2º Javier Gómez, Triculpelat Alaquàs C.T.

3º Daniel Pérez, Club Triatlón Huracán Puerto de Sagunto Gilet

Ránking Provincial València Cadete Femenino

1ª Ainhoa Palacios, Tagaleguas.org

2ª Naira Barrero, Tragaleguas.org

3ª Gabriela Samper, Triculpelat Alaquàs C.T.

Ránking Provincial València Cadete Masculino

1º Marcos Martínez, Club Triatlón Huracán Puerto de Sagunto Gilet

2º Mark Hervás, Tricarlet

3º Jorge Escorihuela, C.E.A. Bétera

Ránking Provincial València Infantil Femenino

1ª Mar Mateos, Club Triatlón Huracán Puerto de Sagunto Gilet

2ª Adriana Micó, Triatló Ontinyent

3ª Carina Martí, A7 Triatló LAW

Ránking Provincial València Infantil Masculino

1º Alan Campos, A7 Triatló LAW

2º Carlos Muñoz, Tragaleguas.org

3º Hugo Campos, C.E.A. Bétera

Ránking Provincial València Alevín Femenino

1ª Noah Mármol, Club Triatlón Huracán Puerto de Sagunto Gilet

2ª Mía Penades, Triatló Ontinyent

3ª Mireia Estellés, Club Avant Moncada Triatló i Paratriatló

Ránking Provincial València Alevín Masculino

1º Raúl Caballer, Trisud

2º Hugo Llinares, Triesport Roquette

3º Marc Albors, C.T. Riba-roja

Ránking Provincial Alicante Juegos Deportivos TRICV 25-26

Ránking Provincial Alicante Juvenil Femenino

1ª Claudia Marroqui, La 208 Triatlón Club de Elche

2ª Ainara Muñoz, CD Adesavi San Vicente Triatlón

3ª Daniela Ivana Fernández, La 208 Triatlón Club de Elche

Ránking Provincial Alicante Juvenil Masculino

1º Pere Llinares, C.A. Triatló La Vila Joiosa

2º Ferran García, CD Adesavi San Vicente Triatlón

3º Asier Moreno, La 208 Triatlón Club de Elche

Ránking Provincial Alicante Cadete Femenino

1ª Daniela Lozano, Club Deportivo Triaspe

2ª Ainhoa Agullo, La 208 Triatlón Club de Elche

3ª Ainara Agullo, La 208 Triatlón Club de Elche

Ránking Provincial Alicante Cadete Masculino

1º Jame Llinares, C.A. Triatló La Vila Joiosa

2º Antonio Rocamora, La 208 Triatlón Club de Elche

3º Juan Carlos Marroqui, La 208 Triatlón Club de Elche

Ránking Provincial Alicante Infantil Femenino

1ª Irene Llopis, CD Adesavi San Vicente Triatlón

2ª Laia Romero, La 208 Triatlón Club de Elche

3ª Aitana Serrano, La 208 Triatlón Club de Elche

Ránking Provincial Alicante Infantil Masculino

1º Mario Pesquer, La 208 Triatlón Club de Elche

2º Diego Díaz, CD Adesavi San Vicente Triatlón

3º Joan Rebollo, CD Adesavi San Vicente Triatlón

Ránking Provincial Alicante Alevín Femenino

1ª Lucia Requena, C.A. Triatló La Vila Joiosa

2ª Ángela Fernández, C.A. Triatló La Vila Joiosa

3ª Ainhoa Calatayud, La 208 Triatlón Club de Elche

Ránking Provincial Alicante Alevín Masculino

1º Enzo Molina, Club Deportivo Triaspe

2º Axel Cervera, C.A. Triatló La Vila Joiosa

3º Pablo Boterlla, La 208 Triatlón Club de Elche