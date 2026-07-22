Más participación, más talento y más futuro: así concluyen los Juegos Deportivos TRICV 2025-2026
Se baja el telón a una temporada marcada por el crecimiento de la participación y la consolidación del triatlón escolar en la Comunitat Valenciana
P. R.
Los Juegos Deportivos TRICV 2025-2026 bajan el telón tras una temporada marcada por el crecimiento de la participación y la consolidación del triatlón escolar en la Comunitat Valenciana. Los datos registrados a lo largo del curso reflejan el excelente momento que vive la cantera del triatlón valenciano y confirman el trabajo que, temporada tras temporada, realizan clubes, técnicos, familias y la Federació de Triatló de la Comunitat Valenciana para seguir impulsando este deporte entre los más jóvenes.
Durante la temporada 2025-2026 se han alcanzado 2.454 licencias escolares, una de las cifras más altas de los últimos años, consolidando a la Comunitat Valenciana como uno de los referentes nacionales en el desarrollo del triatlón en edad escolar.
El calendario de los Juegos Deportivos ha estado compuesto por 30 competiciones, repartidas por las tres provincias de la Comunitat Valenciana: 5 pruebas en Castellón, 8 en Alicante y 17 en Valencia. Un programa deportivo que ha permitido acercar el triatlón a numerosos municipios y ofrecer a los jóvenes deportistas múltiples oportunidades para competir y continuar su formación.
En total, las diferentes pruebas han registrado más de 8.400 participaciones, un dato que pone de manifiesto el crecimiento continuo de la competición escolar y el compromiso de los clubes con el deporte base.
Estas cifras confirman que la temporada 2025-2026 ha sido una de las más exitosas de la historia de los Juegos Deportivos TRICV, sentando las bases para seguir fortaleciendo el futuro del triatlón en la Comunitat Valenciana y garantizando el relevo generacional de nuestros deportistas.
En el apartado deportivo, la competición escolar ha vuelto a contar con cuatro ránkings oficiales: tres clasificaciones provinciales (Castellón, Valencia y Alicante) y un ránking autonómico, en los que se reconoce la regularidad y el rendimiento de los deportistas a lo largo de toda la temporada.
A continuación, presentamos a los vencedores de cada una de las categorías en los rankings provinciales y autonómico de los Juegos Deportivos TRICV 2025-2026.
Ránking Autonómico Juegos Deportivitos TRICV 25-26
Ránking Autonómico Juvenil Femenino
1ª Celia de Llago, Triatló Ontinyent
2ª Carolina Font, C.E.A. Bétera
3ª Laia Minguet, Triatló Ontinyent
Ránking Autonómico Juvenil Masculino
1º Adrián Muñoz, Triatló Algemesí
2º Hugo Martínez, C.E.A. Bétera
3º Ferran García, C.D. Adesavi San Vicente Triatlón
Ránking Autonómico Cadete Femenino
1ª Senza Rana, C.E.A. Bétera
2ª Aitana Simancas, Tragaleguas.org
3ª Neus Rosell, Triatló Algemesí
Ránking Autonómico Cadete Masculino
1º Óscar Sánchez, C.D.T. Resistentia T3
2º Juan Carlos Marroqui, La 208 Triatlón Club de Elche
3º Nicolás Ferrer, Triatló Algemesí
Ránking Autonómico Infantil Femenino
1ª Carina Martí, A7 Triatló LAW
2ª Isabela Cabanes, La 208 Triatlón Club de Elche
3ª Mar Mateos, Club Triatlón Huracán Puerto de Sagunto Gilet
Ránking Autonómico Infantil Masculino
1º Pablo Altaba, Club Triatló Tritrail Castelló de la Plana
2º Alan Campos, A7 Triatló LAW
3º Carles Gironès, Triatló Ontinyent
Ránking Provincial Castelló Juegos Deportivitos TRICV 25-26
Ránking Provincial Castelló Juvenil Femenino
1ª Claudia Molinero, Club Triatló Tritrail Castelló de la Plana
2ª Lucia Beltrán, Club Triatló Tritrail Castelló de la Plana
3ª Irene Marco, Triatlón del Alto Palancia
Ránking Provincial Castelló Juvenil Masculino
1º Eric Remolina, Club Triatló Vinaròs
2º Jorge Pitarch, Trivial
3º Rodrigo Vicente, Club Triatló Tritrail Castelló de la Plana
Ránking Provincial Castelló Cadete Femenino
1ª Blanca Folch, Club Triatló Tritrail Castelló de la Plana
2ª Victoria Rissech, Trivila
3ª Clara Broch, Trivila
Ránking Provincial Castelló Cadete Masculino
1º Daniel Hernández, Club Triatlón Castellón
2º Álvaro Filgueira, Club Triatló Tritrail Castelló de la Plana
3º Álvaro Marín, Club Triatlón Castellón
Ránking Provincial Castelló Infantil Femenino
1ª Helena Rissech, Trivila
2ª Claudia Sorribes, Trivila
3ª Vega Rambla, Club Triatló Formigues Benicàssim
Ránking Provincial Castelló Infantil Masculino
1º Pablo Altaba, Club Triatló Tritrail Castelló de la Plana
2º Pau Rochera, Trivila
3º Michael Valls, Club Triatló Tritrail Castelló de la Plana
Ránking Provincial Castelló Alevín Femenino
1ª Balma Remolina, Club Triatló Vinaròs
2ª Sara Gargallo, Club Triatlón Castellón
3ª Claudia Marín, Club Triatlón Castellón
Ránking Provincial Castelló Alevín Masculino
1º Lucas Galicia, Club Triatló Vinaròs
2º Albert García, Club Triatló Tritrail Castelló de la Plana
3º Andreu Forner, Trilavall
Ránking Provincial València Juegos Deportivos TRICV 25-26
Ránking Provincial València Juvenil Femenino
1ª Elma Herrera, Club Triatlón Huracán Puerto de Sagunto Gilet
2ª Nora Casado, Club Triatlón Huracán Puerto de Sagunto Gilet
3ª Laura Rodrigo, Club Avant Moncada Triatló i Paratriatló
Ránking Provincial València Juvenil Masculino
1º Pau Ferri, Tridimonis
2º Javier Gómez, Triculpelat Alaquàs C.T.
3º Daniel Pérez, Club Triatlón Huracán Puerto de Sagunto Gilet
Ránking Provincial València Cadete Femenino
1ª Ainhoa Palacios, Tagaleguas.org
2ª Naira Barrero, Tragaleguas.org
3ª Gabriela Samper, Triculpelat Alaquàs C.T.
Ránking Provincial València Cadete Masculino
1º Marcos Martínez, Club Triatlón Huracán Puerto de Sagunto Gilet
2º Mark Hervás, Tricarlet
3º Jorge Escorihuela, C.E.A. Bétera
Ránking Provincial València Infantil Femenino
1ª Mar Mateos, Club Triatlón Huracán Puerto de Sagunto Gilet
2ª Adriana Micó, Triatló Ontinyent
3ª Carina Martí, A7 Triatló LAW
Ránking Provincial València Infantil Masculino
1º Alan Campos, A7 Triatló LAW
2º Carlos Muñoz, Tragaleguas.org
3º Hugo Campos, C.E.A. Bétera
Ránking Provincial València Alevín Femenino
1ª Noah Mármol, Club Triatlón Huracán Puerto de Sagunto Gilet
2ª Mía Penades, Triatló Ontinyent
3ª Mireia Estellés, Club Avant Moncada Triatló i Paratriatló
Ránking Provincial València Alevín Masculino
1º Raúl Caballer, Trisud
2º Hugo Llinares, Triesport Roquette
3º Marc Albors, C.T. Riba-roja
Ránking Provincial Alicante Juegos Deportivos TRICV 25-26
Ránking Provincial Alicante Juvenil Femenino
1ª Claudia Marroqui, La 208 Triatlón Club de Elche
2ª Ainara Muñoz, CD Adesavi San Vicente Triatlón
3ª Daniela Ivana Fernández, La 208 Triatlón Club de Elche
Ránking Provincial Alicante Juvenil Masculino
1º Pere Llinares, C.A. Triatló La Vila Joiosa
2º Ferran García, CD Adesavi San Vicente Triatlón
3º Asier Moreno, La 208 Triatlón Club de Elche
Ránking Provincial Alicante Cadete Femenino
1ª Daniela Lozano, Club Deportivo Triaspe
2ª Ainhoa Agullo, La 208 Triatlón Club de Elche
3ª Ainara Agullo, La 208 Triatlón Club de Elche
Ránking Provincial Alicante Cadete Masculino
1º Jame Llinares, C.A. Triatló La Vila Joiosa
2º Antonio Rocamora, La 208 Triatlón Club de Elche
3º Juan Carlos Marroqui, La 208 Triatlón Club de Elche
Ránking Provincial Alicante Infantil Femenino
1ª Irene Llopis, CD Adesavi San Vicente Triatlón
2ª Laia Romero, La 208 Triatlón Club de Elche
3ª Aitana Serrano, La 208 Triatlón Club de Elche
Ránking Provincial Alicante Infantil Masculino
1º Mario Pesquer, La 208 Triatlón Club de Elche
2º Diego Díaz, CD Adesavi San Vicente Triatlón
3º Joan Rebollo, CD Adesavi San Vicente Triatlón
Ránking Provincial Alicante Alevín Femenino
1ª Lucia Requena, C.A. Triatló La Vila Joiosa
2ª Ángela Fernández, C.A. Triatló La Vila Joiosa
3ª Ainhoa Calatayud, La 208 Triatlón Club de Elche
Ránking Provincial Alicante Alevín Masculino
1º Enzo Molina, Club Deportivo Triaspe
2º Axel Cervera, C.A. Triatló La Vila Joiosa
3º Pablo Boterlla, La 208 Triatlón Club de Elche
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