Ricardo Ten y Sebastián Mora encabezan el cartel del Nacional de Ciclismo en Pista Lluis Puig

València se convierte durante este fin de semana, del 24 al 26 de julio en el epicentro del ciclismo en pista nacional con la celebración del Campeonato de España de Pista Élite-Sub23 y de Ciclismo Paralímpico, cita que reunirá de nuevo en el Palau Velòdrom Luis Puig a los mejores especialistas nacionales bajo el compromiso de un campeonato inclusivo.

Tres días de competición

Entre el viernes y el domingo se disputarán tres intensas jornadas de competición en las que estarán en juego los títulos nacionales tanto en las categorías élite y sub23 como en las distintas clases del ciclismo paralímpico. El Campeonato servirá de preparación para los principales compromisos de la temporada.

En la competición élite-sub23 se disputarán los títulos de Velocidad Individual, Keirin, Kilómetro Contrarreloj, Persecución Individual, Scratch, Eliminación, Puntuación, Velocidad por Equipos y Persecución por Equipos. Por su parte, el Campeonato de España de Ciclismo Paralímpico pondrá en juego los maillots nacionales en las diferentes pruebas programadas para las clases B y C.

Competición inclusiva

Además, el sábado se celebrará la primera edición del Team Sprint Inclusivo, donde se verá compitiendo en el mismo equipo a ciclistas con y sin discapacidad, lo que supone un gran paso dentro del compromiso adquirido por la RFEC después de su adhesión a la Alianza por el Deporte Inclusivo de la Fundación Sanitas.

La competición arrancará el viernes desde las 9:30 h con una primera jornada dedicada exclusivamente a las pruebas élite y sub23. El sábado, a partir de las 10:00 h, convivirán sobre el óvalo valenciano las competiciones élite-sub23 y paralímpicas en una intensa jornada de actividad, mientras que el domingo desde las 9:00 h se decidirán los últimos títulos nacionales del campeonato.

Un gran cartel

En la lista de inscritos figuran los nombres más destacados del ciclismo en pista español, como Sebastián Mora, Ricardo Ten, Álvaro Navas, reciente campeón de Europa, Mario Anguela, los hermanos Bennassar, Xavier Cañellas, Rubén Sánchez o Eloy Teruel, además del flamante bronce europeo, el júnior Asier Fortea. En el cuadro femenino aparecen los nombres de Eva Anguela, Izzy Escalera, Isabel Ferreres, Laura Rodríguez, Marina Garau o Marga López como las principales candidatas, junto a las sub23 Leyre Almena e Izaro Etxarri.

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Helena Casas, Pepe Moreno, Alejandro Martínez, Esteban Sánchez, Axel Moreno, Pedro José Nicolás o Pepe Arques, surgen como candidatos a luchar por las medallas en las pruebas de velocidad, mientras que en el cuadro de paralímpicos competirán entre otros, Alfonso Cabello, Eduardo Santas, Pablo Jaramillo, Isabel Yinghua Hernández, Maurice Eckhard, Juanjo Méndez, Joan Sansó o Imanol Arriortua.