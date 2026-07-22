La SailGP podrá seguirse este fin de semana desde Xàbia

Xàbia vivirá este próximo sábado 25 de julio una experiencia inédita para los amantes del mar y del deporte. SailGP, la competición de carreras náuticas más emocionante del mundo, gracias al Ajuntament de Xàbia, instalará una pantalla gigante en la Avenida Rey Jaime I junto al monumento a la Mare de Déu de Loreto para retransmitir en directo el primer día de carreras del Emirates Great Britain Sail Grand Prix | Portsmouth (Inglaterra), en un encuentro abierto al público y gratuito.

Seguimiento en directo

A partir de las 17:15 horas, los presentes podrán seguir la competición con los comentarios en directo del periodista deportivo Nico Abad y del experto entrenador de vela Álvaro del Arco. La retransmisión permitirá vivir desde Xàbia toda la emoción de las carreras, con los catamaranes F50 capaces de superar los 100 km/h y gráficos en tiempo real que muestran la estrategia y el rendimiento de cada equipo.

Aperitivo para València

Todo ello será la antesala al Spain Sail Grand Prix | Valencia el 5 y 6 de septiembre. La capital del Turia acogerá por primera vez la competición, tomando el relevo de Cádiz tras cuatro exitosas ediciones y consolidando la apuesta de SailGP por España como una de las sedes estratégicas del campeonato. La jornada de Xàbia será una oportunidad para que el público de la Marina Alta descubra el formato del circuito.

Los Gallos buscan una nueva victoria

En la prueba desde Portsmouth, que se retransmitirá en la pantalla gigante, competirán Los Gallos SailGP team, el equipo español, capitaneados por el piloto Diego Botín y el wing trimmer Florian Trittel, la pareja de oro de la vela española (campeones olímpicos, mundiales y europeos). El barco español empieza la temporada europea segundos en la general del Rolex SailGP Championship, tan solo por detrás de los Bonds Flying Roos SailGP Team tras lograr en Halifax (Canadá) su primera victoria de la temporada 6 de una gran solidez habiéndose metido en el podio de todos los Grandes Premios que han disputado (5 de los 7 ya que en 2 de ellos no pudieron participar por problemas técnicos con el F50).

La trayectoria de Los Gallos en este Rolex SailGP Championship refuerza su condición de aspirante serio al título antes de la gira europea que comienza este próximo 25 y 26 de julio en Portsmouth. Después pasará por Sassnitz en Alemania antes de llegar a la parada protagonista en Valencia el 5 y 6 de septiembre, para posteriormente cerrar su etapa europea en Ginebra, Suiza.

Durante la retransmisión se informará a los asistentes sobre cómo adquirir entradas para el Spain Sail Grand Prix | Valencia y las diferentes opciones para disfrutar del evento en la capital del Turia.

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Las entradas para el Spain Sail Grand Prix | Valencia el 5 y 6 de septiembre ya están a la venta aquí: https://tickets.sailgp.com/valencia/ Se trata de la competición de carreras náuticas en catamaranes F50 capaces de superar los 100 km/h sobre el mar más emocionante.