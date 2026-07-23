Los atletas de la Comunitat Valenciana aspiran a 15 medallas en el Campeonato de España

El Campeonato de España se celebra este fin de semana, del viernes 24 por la mañana al domingo 26 por la noche (retransmitido por Teledeporte), en Málaga, donde se reunirán casi 800 atletas, de los que 93 serán de la Comunitat Valenciana. Una quincena opta a las medallas y entre este grupo de elegidos sobresalen dos mujeres muy jóvenes, de 19 años, con opciones de salir campeonas de España por primera vez en su vida: Naida Calonge (triple salto) y Andrea Sales (lanzamiento de martillo).

La saltadora es de Alfarp y viene de derrotar a otra joven portentosa, la sevillana Ana Estrella de León, que el año pasado, en Tarragona, se proclamó campeona absoluta. La semana pasada volvieron a enfrentarse, en la final del Campeonato de España sub20, y la atleta del Facsa Playas de Castellón se impuso con su mejor marca de siempre (13,53) a pesar de tener viento en contra (-1.1).

Naida Calonge aspira al primer gran título

Calonge es la única mujer de la Comunitat Valenciana que aparece en Málaga como líder española del año. La atleta valenciana entrena en Castellón con Claudio Veneziano, un sabio del triple salto. Al entrenador siciliano lo conoció en una competición cuando todavía era sub14. Los padres le pidieron si podía echarle un ojo a la niña y al año siguiente, que ya era sub16, empezaron a llevarla tres días por semana de Alfarp al Gaetà Huguet. “Hacía un gran sacrificio”, recuerda Veneziano. “Y cuando los padres vieron que tenía talento, como su trabajo les permitía la movilidad, decidieron mudarse a Castellón para ponerle más fácil a ella y a su hermana, que también ha estado en algún Campeonato de España, los entrenamientos”.

El técnico confía mucho en ella desde hace años. Lo suyo no es un acto de fe, sino lo que le dicen los números, los tests que hacen en los entrenamientos. “Si no hubiera tenido tantos problemas de salud, ya hubiera saltado 13,50 el año pasado. Porque esta temporada está para saltar 13,70 o 13,80. Aunque no es tan sencillo luego hacerlo porque influyen muchos factores”.

Más atrás, la campeona en pista cubierta, la valenciana María González, que este invierno sufrió una lesión en un tendón del pie, llega muy justa de forma y es una incógnita. Esta temporada ha hecho dos concursos con resultados muy dispares.

Andrea Sales desafía el reinado de Laura Redondo

Como Calonge, también de 19 años, otra de las grandes revelaciones del atletismo valenciano esta temporada es la castellonense Andrea Sales, que ha sido la tercera española en romper la barrera de los 70 metros en lanzamiento de martillo (70,58). Su reto, no obstante, es mayúsculo: batir a la reina de la especialidad, la catalana Laura Redondo, siete veces campeona de España absoluta y dueña de 17 medallas entre 2008 y 2025.

Sales, una atleta de Montalba, de la Vall d’Alba, fue medallista el año pasado y esta temporada ya sabe lo que es derrotar a Redondo. Su calidad le permite soñar con grandes objetivos. Uno, a medio plazo, sería el récord de España de Redondo (72,00). Otro, certificar su clasificación para el Europeo de Birmingham (del 10 al 16 de agosto). De momento tiene la mínima RFEA y está dentro de la cuota de clasificación.

Los otros valencianos con mínima son Fátima Diame (longitud), Quique Llopis (110 metros vallas), y Lester Lescay y Eusebio Cáceres (longitud). Los cuatro estarán en Málaga con la intención de luchar por el título. Lescay es el otro valenciano líder del año. El atleta del Playas de Castellón es el único que ha saltado más de 8,20 (8,22) y será uno de los favoritos al título junto al alicantino Eusebio Cáceres. El saltamontes de Onil, seis veces campeón de España (la primera allá por 2012) y otras cinco medallas, luchará con Lescay, Jaime Guerra, Héctor Santos y hasta Carlos Beltrán, todos ellos por encima de los ocho metros.

La longitud y los concursos prometen emoción

Cáceres, que ha saltado 8,17 este año, sufrió una inoportuna microrrotura en un isquiotibial hace dos semanas y aunque sabe que está muy en forma, es consciente de que no tendrá más que dos o tres saltos, como mucho, competitivos. El alicantino lo intentará para acabar entre los tres primeros y tener opciones de llegar al Europeo.

Fátima Diame disputará una de las grandes finales del fin de semana ante Tessy Ebosele, líder de la temporada con solo un centímetro más (6,86) que la valenciana (6,85), Irati Mitxelena y Carmen Rosales. Las tres primeras tienen la marca de European Athletics para clasificarse para Birmingham.

Una de las sorpresas de 2026 ha sido Andrea Rodríguez. La atleta de Aspe ha dado varios bocados a su marca personal hasta llegar a correr los 800 metros en 2:00.72, que la coloca como la duodécima mejor española de todos los tiempos. Las favoritas son Marta Mitjans, Rocío Arroyo y Lorea Ibarzabal, pero la alicantina lo intentará junto a un grupo de aspirantes entre las que también están Julia Lillo y Daniela García.

Las opciones valencianas en el mediofondo y las vallas

Carla Masip, toda una campeona de España de 1.500 en pista cubierta tras derrotar a la mismísima Marta García, llega a una final tan incierta que no sería ninguna sorpresa uno de los ocho primeros puestos. La castellonense llega con la intención de luchar también por la medalla de oro al aire libre, que sería un hito. Sabe que está rápida y eso puede ser determinante en una carrera en la que no hay una dominadora clara que vaya a tomar las riendas de la final.

A Paula Blanquer, una joven atleta que ya lleva varios años entre las mejores especialistas de los 100 metros vallas, se le resiste el título de campeona de España al aire libre. Este año ha corrido en 13.07 y solo tiene por delante a Lerato Pagès (13.06), aunque no deberá descuidar a Xènia Benach (13.27). La valenciana busca su primer título y su única opción de ir al Europeo, remota, sería ganar con una marca próxima a los 13 segundos.

Son los retos que surgen en los grandes campeonatos. Como bien sabe Nara Elipe, que tiene difícil, pero no imposible, subir al podio de los 3.000 m obstáculos. Marta Serrano es la favorita. Irene Sánchez-Escribano, que vuelve a la pista después de ser madre, es la candidata a la medalla de plata, con lo que el bronce quedaría al alcance de Douae Ouboukir y Claudia Corral, las otras atletas que, como la castellonense, han bajado de los 10 minutos.

Andrea Sales / FACV

Altura, pértiga y fondo, con aspiraciones de podio

La joven Aitana Alonso (1,87) debería ser una de las tres medallistas y lo normal sería que saltara menos que Una Stancev (líder del año con 1,90) y más que Celia Rifaterra (1,83). Menos opciones parece tener este año la castellonense Laura Alegre (1,80).

Una irregular Naiara Pérez (4,35) deberá defender la segunda plaza que le otorga el ranking del año de pértiga. Su compañera de entrenamiento, la también castellonense Alejandra Saborit, ya le arrebató el oro en el Campeonato de España sub23. Las dos volverán a enfrentarse con una líder sólida, Mónica Clemente (4,46). En esta prueba competirá la alicantina Vega Martínez-Herrada, que tiene 15 años y es la más joven del campeonato en disputar una prueba individual.

Otra prueba sin claros dominadores es el 5.000. El alicantino Miguel Chazarra, muy irregular esta temporada, tratará de cazar una medalla en una carrera con duros rivales como Dani Arce, Said Mechaal, Abdessa Oukhelfen, Aleix Vives, Aarón de las Heras, Jaime Migallón o David de la Fuente.

Quique Llopis y las pruebas combinadas, grandes bazas valencianas

A Quique Llopis, subcampeón del mundo indoor el pasado invierno en Torun (Polonia), le toca defender su corona (ha ganado el oro en 2023, 2024 y 2025) después de varias semanas con unas molestias en los isquiotibiales causadas por una bajada en los niveles de hierro. Su equipo de trabajo encontró la solución a tiempo y evoluciona favorablemente camino del Europeo de Birmingham, donde luchará por todo. Llega algo justo a Málaga, donde volverá a pelearse con Asier Martínez. El navarro ha corrido cuatro centésimas más rápido (13.27), pero también ha sido derrotado por el valenciano. Sin ir más lejos, en Madrid, en la última competición, donde Llopis se hizo con la victoria a pesar de sus limitaciones.

Pablo Torrijos (ocho veces campeón de España) está muy lejos de aquel atleta que tuvo el récord de España (17,17). El castellonense es el cuarto del ranking (16,14), pero siempre hay que confiar en que su clase pueda elevarle hasta su undécimo podio en un Campeonato de España en el que los atletas de pruebas combinadas pueden darle nuevas medallas al atletismo valenciano. Pablo Roelas, de Ibi, es el líder español del año (7.660). Sus opciones de ser campeón dependerán en gran manera de las prestaciones del favorito, el catalán Pol Ferrer. El castellonense Jorge Dávila luchará por el bronce y Andreu Boix, otro de los decatletas punteros, llega muy mermado físicamente.

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