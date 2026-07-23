Calendario polideportivo del fin de semana

Baloncesto

Copa de España 3x3 de Tenerife : viernes 24 y sábado 25 de julio de 2026, con la presencia de los equipos masculino y femneino del Valencia Basket 3x3. El viernes empezarán los partidos a las 17:30 horas y se jugará hasta pasadas las 22:00 horas de la noche. El sábado habrá sesión de mañana a partir de las 09:25 horas, mientras que la fase final (semis y finales) se disputará el sábado por la tarde desde las 20:00 horas.

. Composición de grupos en categoría masculina

Grupo A: Pando Mataró, Titans 3x3 Canarias, Mérida Woka 03

Grupo B: Marenostrum Fuengirola, Onil 3x3, Bàsquet Sa Real Ibiza

Grupo C: Valencia Basket 3x3, CentremèdicMartorell, Poema del Mar

Grupo D: Electromercantil PBL, Maresme 3 Viles, Askatuak Gipuzkoa

. Composición de grupos en categoría femenina

Grupo A: Agua y Jardín, La Laguna Titans, Valencia Basket 3x3, CB Pozuelo UFV, Mérida Woka 03

Grupo B: PBL Las Rozas, Ointxe!, La Celeste LP2K, Ceuta 3x3, Vigo 3x3

. Calendario de la competición

VIERNES 24

17:30 horas. Inicio Primera Fase Femenina

18:10 horas Inicio Primera Fase Masculina

21:30 horas Final Primera Fase Masculina

22:10 horas Final Jornada

SÁBADO 25

09:25 horas Play In Masculinos

10:15 horas Primera Fase Femenina

11:15 horas Cuartos de final Masculinos

12:05 horas Plahy In Femeninos

20:00 horas Semifinales Femeninas

20:50 horas Semifinales Masculinas

21:40 horas Final Femenina

22:05 horas Final Masculina

EuroBasket U18 Masculino : del 25 de julio al 2 de agosto en Italia, con la presencia de los jugadores del Valencia Basket: Javier Viguer, Guillem Tazo, Roger Villarejo y Daniel Osayi.

25/07: Estonia vs España (18:30 horas)

26/07: España vs Italia (16:00 horas)

27/07: España vs Letonia (18:30 horas)

Grupos

Grupo A: Israel, Austria, Francia y Grecia.

Grupo B: Turquía, Eslovaquia, Serbia y Dinamarca.

Grupo C: Eslovenia, Bulgaria, Alemania y Lituania.

Grupo D: Italia, Estonia, España y Letonia.

EuroBasket U18 Femenino: del 1 al 8 de agosto en Estocolmo (Suecia), con la presencia de las jugadoras del Valencia Basket: Marta Llompart, Gabriela Lerma.

01/08: España - Eslovenia (18:15 horas)

02/08. Turquía - España (13:00 horas)

03/08: España - Montenegro (15:45 horas)

Composición de grupos

Grupo A: Francia, Alemania, República Checa y Hungría.

Grupo B: Finlandia, Suecia, Italia y Bélgica.

Grupo C: España, Montenegro, Turquía y Eslovenia.

Grupo D: Serbia, Croacia, Letonia y Polonia.

Publicación de Baloncesto FEB en Facebook.

Balonmano

Hispanos Juveniles : Escandibérico (del 24 al 26 de julio en Suecia) y Campeonato de Europa 2026, del 29 al 9 de agosto en Serbia.

Calendario del Escandibérico

24/07: España vs. Noruega (17:00 horas)

25/07: Suecia vs. España (19:15 horas)

26/07: España vs. Portugal (10:00 horas)

España ha quedado encuadrada en el Grupo F del Europeo junto a Austria, Islas Feroe y Finlandia, en busca de una plaza en la Main Round de la competición.

Calendario de la fase de grupos para España

29/07: España - Austria (19:30 horas)

30/07: España - Islas Feroe (19:30 horas)

01/08: Finlandia - España (14:30 horas)

Grupos del Europeo

Grupo A: Suecia, Eslovenia, Francia, Macedonia del Norte

Grupo B: Alemania, Serbia, Italia, Turquía

Grupo C: Portugal, Croacia, Chequia, Israel

Grupo D: Hungría, Islandia, Suiza, Montenegro

Grupo E: Dinamarca, Noruega, Eslovaquia, Polonia

Grupo F: España, Islas Feroe, Austria, Finlandia

Guerreras Juveniles : Campeonato del Mundo 2026, del 29 de julio al 9 de agosto en Rumanía. Los equipos de la Comunitat Valenciana aportan a las siguientes jugaroras: la portera Rebeca Secades (Balonmano Morvedre), la central Lucía Calleja (AtticGo Elche), las laterales inzquierdo Andrea Pérez (Balonmano Morvedre) y Laura Ferrer (AtticGo Elche), la extremo derecho Erika Elena Vladu (AtticGo Elche) y las pivote Aitana Hernández (Handbol Mislata S.C.) y Andrea Palomero (Balonmano Morvedre).

El 29, 30 julio y 1 agosto se juega la fase preliminar de grupos; los días 3 y 4 agosto se disputa la Main Round y cruces de clasificación; el 6 agosto, cuartos de final (las dos mejores de cada grupo de la Main Round acceden a los cuartos de final) y partidos de clasificación; 7 agosto, semifinales y partidos de clasificación y el 9 agosto, la final, el partido por el bronce y el de los puestos 5º-8º.

Calendario del Grupo C donde está encuadrada España

29/07: España - Guinea (11:45 horas)

30/07: Uzbekistán - España (11:45 horas)

01/08: España - Alemania (14:00 horas)

Grupos

Grupo A: Croacia, Francia, Egipto y Fiyi.

Grupo B: Dinamarca, Chequia, Corea y México.

Grupo C: España, Alemania, Guinea y Uzbekistán.

Grupo D: Montenegro, Argentina, Países Bajos y Portugal.

Grupo E: Hungría, Suecia, Túnez y Canadá.

Grupo F: China, Rumanía, Kazajistán y Uruguay.

Grupo G: Eslovaquia, Japón, Brasil y Angola.

Grupo H: Suiza, Serbia, Eslovenia y Argelia.

Voleibol

C ampeonato del Mundo Sub-17 Femenino 2026 . Se celebrará en Chile del 6 al 16 de agosto. España jugará contra Japón, Brasil, Argentina, Polonia y Croacia dentro del Grupo C de la competición.

Campeonato de Europa . La fase de grupos del Eurovolley se disputará del 20 al 29 de agosto en Bakú (Azerbaiyán), donde España se enfrentará con las selecciones de Bélgica, Portugal, Rumanía, Países Bajos y la anfitriona Azerbaiyán. En caso de clasificar a las eliminatorias, tendrán lugar entre el 30 de agosto y el 6 de septiembre, con sedes en Brno (República Checa) y Estambul (Turquía).

Selección femenina Sub-19 : torneo WEVZA de su categoría (primera ronda de clasificación) que se disputará en la localidad francesa de Terville del 25 al 30 de agosto. Para llegar en el mejor momento de forma, España disputará del 19 al 21 de agosto un bilateral amistoso.

Juegos del Mediterráneo, que se celebrarán del 20 de agosto al 3 de septiembre en Taranto (Italia).

Campeonato de España de Vóley-Playa : del 27 al 30 de agosto en Fuengirola.

Otros eventos

2026 llega cargado de deporte en València

Este es el calendario del Proyecto FER 2026 .

La Nucía presenta en FITUR una gran agenda deportiva para 2026.

Hockey hierba : EuroHockey U21 Championships, del 26 de julio al 1 de agosto de 2026, València se va a convertir en el epicentro del hockey europeo tanto en categoría masculina como femenina. Una doble cita que reúne a 16 selecciones nacionales y que se va a disputar en las instalaciones municipales del polideportivo Virgen del Carmen-Beteró. En el cuadro masculino van a competir Austria, Bélgica, Inglaterra, España, Francia, Alemania, Países Bajos y Suiza, mientras que en la categoría femenina estarán Bélgica, Inglaterra, España, Alemania, Irlanda, Países Bajos, Escocia y Gales.

Este es el calendario de partidos.

Competición masculina

26/07/2026 - 20:20 horas: España - Inglaterra.

28/07/2026 - 20:15 horas: Holanda - España

29/07/2026 - 18:00 horas: España - Austraia

Competición femenina

26/07/2026 - 18:00: Holanda - España.

27/07/2026 - 20:15: España - Escocia

29/07/2026 - 20:20: España - Inglaterra

Vóley-Playa : XVI Open La Malva, los días 24, 25 y 26 de julio en Beachbol València, las instalaciones municipales de Vóley-Playa València. La competición arrancará el sábado 25 de julio con las pruebas de 2x2 masculino y 2x2 femenino, mientras que el domingo 26 será el turno del 4x4 mixto y de la principal novedad de esta edición: el 2x2 mixto, una modalidad que se incorpora por primera vez al programa con el objetivo de ampliar la participación y enriquecer la oferta competitiva del torneo.

Vela : La vela latina vuelve a surcar las aguas de l’Albufera. Próximas fechas: 25 de julio, el 1 de agosto, el 13 y 19 de septiembre y el 3 de octubre, puedes acercarte al parque natural para ver cómo navegan decenas de embarcaciones tradicionales impulsadas solo por el viento. Las citas arrancan a las 12:00 horas y se alargarán hasta las 15:00 horas.

. 30º Tabarca Vela Diputación de Alicante, del 23 al 26 de julio. Organizada por el Real Club de Regatas de Alicante, la regata reunirá a cerca de 50 embarcaciones y alrededor de 400 regatistas, procedentes de diferentes comunidades autónomas y de varios países, consolidando al TabarcaVela como uno de los grandes referentes de la vela de crucero en España.

La actividad comenzará el 23 de julio con la recepción de participantes, el registro de embarcaciones y las primeras actividades del Race Village. La competición se desarrollará entre el 24 y el 26 de julio, con un programa que combinará pruebas técnicas de barlovento-sotavento en la bahía de Alicante y la tradicional Vuelta a la Isla de Tabarca, una de las pruebas más esperadas y representativas de la regata. El viernes 24 de julio se disputará la primera jornada de competición en formato barlovento-sotavento. El sábado 25 llegará el recorrido costero con la Vuelta a Tabarca, una prueba que une deporte, estrategia y un escenario único en el Mediterráneo. La regata concluirá el domingo 26 con una nueva jornada de pruebas técnicas en la bahía de Alicante y la entrega de trofeos de la clasificación general.

. IV Regata Clásicos Comunitat Valenciana, del 24 al 26 de julio. La competición reunirá en la bahía de Jávea a embarcaciones de Época, Clásicos, Espíritu de Tradición e IOR Classics, consolidándose como una de las pruebas más destacadas del calendario nacional de vela clásica. La gran novedad de esta cuarta edición es su incorporación al XVI Trofeo Clásicos Mare Nostrum, que es a su vez Copa de España de Vela Clásica 2026, el circuito de referencia para embarcaciones clásicas y de época de nuestro país. Un reconocimiento que supone un importante paso adelante para la regata y que sitúa a Jávea entre las sedes de las principales competiciones nacionales para estas clases.

Deportes náuticos : SailGP trae la competición náutica más rápida del mundo a Xàbia. La localidad alicantina vivirá este sábado 25 de julio una experiencia inédita para los amantes del mar y del deporte. SailGP instalará una pantalla gigante en la Avenida Rey Jaime I junto al monumento a la Mare de Déu de Loreto para retransmitir en directo el primer día de carreras del Emirates Great Britain Sail Grand Prix | Portsmouth (Inglaterra), en un encuentro abierto al público y gratuito. A partir de las 17:15 horas, los presentes podrán seguir la competición con los comentarios en directo del periodista deportivo Nico Abad y del experto entrenador de vela Álvaro del Arco. La retransmisión permitirá vivir desde Xàbia toda la emoción de las carreras, con los catamaranes F50 capaces de superar los 100 km/h y gráficos en tiempo real que muestran la estrategia y el rendimiento de cada equipo.

Todo ello será la antesala al Spain Sail Grand Prix | Valencia el 5 y 6 de septiembre. La capital del Turia acogerá por primera vez la competición, tomando el relevo de Cádiz tras cuatro exitosas ediciones y consolidando la apuesta de SailGP por España como una de las sedes estratégicas del campeonato. La jornada de Xàbia será una oportunidad para que el público de la Marina Alta descubra el formato del circuito.

En la prueba desde Portsmouth, que se retransmitirá en la pantalla gigante, competirán Los Gallos SailGP team, el equipo español, capitaneados por el piloto Diego Botín y el wing trimmer Florian Trittel, la pareja de oro de la vela española (campeones olímpicos, mundiales y europeos). El barco español empieza la temporada europea segundos en la general del Rolex SailGP Championship, tan solo por detrás de los Bonds Flying Roos SailGP Team tras lograr en Halifax (Canadá) su primera victoria de la temporada 6 de una gran solidez habiéndose metido en el podio de todos los Grandes Premios que han disputado (5 de los 7 ya que en 2 de ellos no pudieron participar por problemas técnicos con el F50).

Las entradas para el Spain Sail Grand Prix | Valencia el 5 y 6 de septiembre ya están a la venta aquí: https://tickets.sailgp.com/valencia/

Atletismo : Campeonato de España Absoluto y de Clubes 4x100 m y 4x400 m / Málaga. Fecha: 24/07/26 - 26/07/26 / Aire Libre / Nacional / Organiza: RFEA

Pilota Valenciana : III Open de frontó President de la Diputació de València 2026, del 26 de julio al 30 de agosto de 2026.

Finals del 15é Individual de raspall 2026, del 24 al 26 de julio en el trinquet municipal de Favara.

Calendario de partidas del fin de semana.

Ajedrez : XII Open Internacional Fundación València Cuna, del 27 de julio al 2 de agosto en el Colegio San Vicente Ferrer – Dominicos València, carrer d’Isabel la Catòlica, 25. Días 27, 28, 29, 30 y 31 de julio, partidas a partir de las 17:00 horas. Sábado 1 y domingo 2, las partidas comenzarán a las 10:30 horas.

Ciclismo : Campeonato de España en Pista de Paraciclismo y Élite - S23, del 24 al 26 de julio de 2026 en el Palau Velòdrom Lluís Puig. Este campeonato vuelve a celebrarse de forma conjunta en favor del deporte inclusivo. La competición arrancará el viernes desde las 9:30 horas con una primera jornada dedicada exclusivamente a las pruebas Élite y Sub23. El sábado, a partir de las 10:00 horas, convivirán sobre el óvalo valenciano las competiciones Élite-Sub23 y paralímpicas en una intensa jornada de actividad, mientras que el domingo desde las 9:00 horas se decidirán los últimos títulos nacionales del campeonato. Ricardo Ten y Sebastián Mora encabezan el cartel del Nacional de Ciclismo en Pista Lluis Puig.

. CRI Benaguasil 2026, viernes 24 de julio desde las 18:30 horas.

Cartel anunciador. / FCCV

. Summer Cycling Challenge Favara, sábado 25 de julio de 2026 a las 09:00 horas.

Cartel. / SD

. 54º Trofeo San Hipólito, sábado 25 de julio de 2026 en Cocentaina (Alicante) desde las 09:00 horas. Competición reservada a las Escuelas, puntuable para la Challenge, y al pelotón Cadete. Una jornada para disfrutar del mejor ciclismo de base en un circuito urbano La organización corre a cargo del Club Ciclista Contestano.

. IV Cronoescalada Llucena Trofeu Mas de la Cota By Altraker Mapaesport, domingo 26 de julio de 2026. Se celebra anualmente por el centro urbano de Lucena del Cid (Castellón) y forma parte de la Challenge de Escuelas de Castellón.

. III Trofeu Escoles de Ciclisme Festes de San Roc, viernes 31 de julio de 2026 en en Paiporta (Valencia).

Avance calendario de agosto

Béisbol : WBSC Europe – U23 Baseball European Championship B Pool 2026, del 4 al 8 de agosto en las instalaciones municipales de Béisbol y Sófbol (en el Tramo IV del Jardín del Turia). Más información.

Corregudes de Joies , del 10 al 14 de agosto, a partir de las 18:00 horas en la Playa de Pinedo, aunque los horarios podrán sufrir variacionesun espectáculo que combina deporte e historia valenciana.

Danza : València Danza / XVII Campus Internacional ADAM 2026, del 17 al 28 de agosto en el Complejo Cultural y Deportivo La Petxina. Más información.

Atletismo : Campeonato del Mundo Sub-20 Aire Libre / Oregon (USA). Fecha: 04/08/26 - 09/08/26 / Aire Libre / Internacional / Organiza: WA

. Campeonato de Europa / Birmingham (GBR). Fecha: 10/08/26 - 16/08/26 / Aire Libre / Internacional / Organiza: EA

. XXXIX Bajada Hondón-Aspe / Aspe - Alicante. Fecha: 21/08/26 / Hora: 18:00 / Jornada: T / Ruta / Autonómico / Organiza: Club Deportivo Triaspe

. Campeonato del Mundo Master Aire Libre / Daegu (KOR). Fecha: 22/08/26 - 03/09/26 / Aire Libre / Internacional / Organiza: EMA

. Juegos Mediterráneos / Taranto (ITA). Fecha: 30/08/26 - 03/09/26 / Aire Libre / Internacional / Organiza: COE

. XXIX Carrera Matutina a la Playa de Cullera, sábado 1 de agosto de 2026 a las 08:00 horas. Esta prueba consta de un recorrido de 7 km sobre arena mojada y compactada, con salida y meta en la playa de San Antonio (Zona Oasis) frente a la posta sanitaria.

. 37 Volta a Peu a la Platja de Tavernes, viernes 7 de agosto de 2026 a las 20:30 horas.

. Stone and Light. The Bocairent Challenge Turistic, sábado 8 de agosto de 2026 en Bocairent a las 22:00 horas.

. XXVII Volta a peu a Corbera, viernes 29 de agosto a las 19:00 horas.

Noticias relacionadas

Fútbol americano : Campeonato del Mundo de Flag Football, del 13 al 16 de agosto en Düsseldorf (Alemania). Esta competición ppondrá en juego los dos primeros billetes para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. El combinado nacional femenino llega al Mundial después de conquistar la medalla de bronce en el Campeonato de Europa de París 2025, y en Düsseldorf afrontará una cita histórica, tanto por el nivel de los participantes como por lo que estará en juego. Con Estados Unidos ya clasificado para Los Ángeles 2028 en calidad de país anfitrión, los dos billetes corresponderán a las dos selecciones mejor clasificadas del torneo, excluyendo al conjunto estadounidense. La posibilidad de participar en unos Juegos Olímpicos representa uno de los mayores retos deportivos de la historia del Flag Football español y una oportunidad para seguir consolidando el crecimiento internacional de nuestras Selecciones Nacionales, en un momento decisivo para el desarrollo de esta modalidad sin contacto del Fútbol Americano. En la lista de preseleccionadas figuran Paula Martínez Terol (Valencia Firebats) y Violeta Wiksten Oliver (Ibi Butterflies).