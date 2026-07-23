Llopis y Diame, estrellas valencianas en el Campeonato de España de Atletismo

Este fin de semana llega la gran cita del atletismo nacional, el Campeonato de España absoluto de atletismo que se celebra del 24 al 26 de julio en Málaga. Una cita que servirá de último gran test antes del Campeonato de Europa que se celebrará en Birmigham del 10 al 16 de agosto. La cita será crucial para muchos atletas que aún buscan la clasificación para el Europeo y para otros, como el caso del valenciano Quique Llopis, Málaga servirá para afinar la preparación.

Para estar en Birmigham ha dos vías para estar. La primera es la más directa, la más rápida, pero también, la más compleja: la obtención de las mínimas exigidas por la Federación Europea. La segunda supne, en primer lugar, lograr los registros solicitados por la Federación Española y además tener plaza a través del ranking internacional (es decir, estar dentro del cupo de plazas disponibles, una vez descontadas las ya asignadas a quienes ostenten las mínimas A).

Quique Llopis, a por otro oro

Entre los que ya tienen la marca mínima para el Europeo está Quique Llopis que esta temporada ha firmado como mejores atuciones 13:31 (en Doha, el 19 de junio) y 13:32 (en Roma, el 4 de junio). Eso sí, se ha mostrado relativamente lejos de su plusmarca personal, esos 13:09 con los que cubrió los 110m vallas en el Campeonato de España de 2024, en La Nucía, y con los que se quedó a tan sólo 5 centésimas del récord de España, 13:04, que ostenta Orlando Ortega desde 2016.

Quique Llopis / RFEA

El atleta FER buscará su cuarto oro consecutivo en un Campeonato de España al aire libre tras los de Torrente, en 2023, La Nucía, en 2024, y Tarragona, en 2025. En la edición del pasado año, Llopis paró el crono en unos deslumbrantes 12 segundos y 98 centésimas, un tiempo colosal que, sin embargo, no fue homologado por un ligerísimo viento ilegal (+2,3). El de Bellreguard Volverá a mantener un interesantísimo pulso con el navarro Asier Martínez quien ha recortado el terreno perdido durante las últimas temporadas De hecho, Asier ostenta la mejor marca de la actual temporada, 13:27.

Domingo 26, a las 11:40, Cuartos de final

Domingo 26, a las 21:05, Semifinales

Domingo 26, a las 22:30, Final

Fátima Diame llega en plena forma

Fátima Diame también llega con el pasaporte al Europoe sellado. La valenciana cuenta con dos títulos decampeona de España absoluta al aire libre, en 2019, en La Nucía y en 2025 en Tarragona. El pasado 9 de junio, la atleta valenciana llegaba en Guadalajara hasta los 6,84m, marca personal y registro que le asegura plenamente su presencia en el Campeonato de Europa de Birmingham. Días más tarde, el 1 de julio, arañaba un centímetro más y enganchaba un vuelo de 6,85m en Castelló de la Plana.

Su principal rival en este Campeonato de España será Tessy Ebosele, que hizo 6,86m en Castelló, mejor marca de todas las inscritas.

Viernes 24, a las 21:50, Final

Fátima Diame quiere revalidar el oro de Tarragona 2025 / Sport

Querol y Monfort vuelven a verse en los 10.000 marcha

Joan Querol y Daniel Monfort vuelven a verse las caras. Hace escasas jornadas, el domingo 12 de julio, Joan y Daniel se enfrentaron en los 10.000 metros marcha del Campeonato de España sub-23, en Cáceres. La victoria correspondió a Monfort, que superó a Querol con cierta autoridad. Como era previsible, el curso 2026 está resultando especialmente complicado para Daniel y Joan. Sobre todo, por el peaje inherente al salto desde la categoría junior a la absoluta.

Viernes 24, a las 10:00, Final

Daniel Monfort y Joan Querol, nuevo duelo en la marcha / Proyecto FER

Paula Blanquer

Mejorar la medalla de bronce alcanzada en 2025. Es el objetivo que se traza Paula Blanquer (Valencia, 23 años) de cara a este Campeonato de España de 2026. Paula se presenta en Málaga con la segunda marca de las participantes. En la presente temporada, la atleta valenciana se ha superado a sí misma. En la Final de la Liga de Clubes, el pasado 13 de junio, corrió los 100m vallas en 13:07, plusmarca personal. Con esta marca, está a una sola centésima del mejor registro nacional de la temporada, la firmada por Lerato Pagés con 13:06. Otra de las grandes aspirantes al triunfo final es Xènia Benach.

Domingo 26, a las 11:10, Cuartos de final

Domingo 26, a las 20:45, Semifinales

Domingo 26, a las 22:15, Final

Andrea Salas busca ser la nueva reina del martillo

La atleta de Playas de Castellón, Andrea Salas (Vall d’Alba, Castellón, 19 años) buscará su primer oro nacional y debancar a la gran dominadora del martillo en los últimos años, Laura Redondo. ha superado a Laura. El pasado 13 de junio, en la Final de la Liga de Clubes, en Pamplona, la atleta FER proyectó el martillo más lejos que nunca, hasta los 70 metros y 58 centímetros. No sólo representaba su plusmarca personal. Además, era el segundo mejor registro español de siempre.

Sábado 25, a las 21:50, Final

Naiara Pérez queire la revancha

Naiara Pérez Galindo (Castelló de la Plana, 21 años) especializada en salto con pértiga, quere sacarse la espina del Nacional sub-23. En ese evento, Naiara era la indiscutible favorita para adjudicarse la medalla de oro pero, estuvo muy por debajo de su nivel. Sólo pudo ser segunda tras no poder rebasar los 4 metros. Ahora, en Málaga, tiene la oportunidad de resarcirse.

Sábado 25, a las 20:00, Final

Tres días de intensa competición

El Campeonato de España que se ha presentado este jueves en Málaga arrancará el 24 de julio con las primeras pruebas combinadas del decatlón y el heptatlón, la final de 10.000 metros marcha en categoría masculina y lanzamiento de disco femenino. Por la tarde, tendrán lugar las finales como el triple salto femenino, pértiga masculina, disco masculino y longitud femenina. La jornada concluirá con las finales de 3.000 metros obstáculos masculino, 5.000 metros femenino y los títulos de los 100 metros lisos.

El sábado comienza con las finales de 10.000 metros marcha femenina y martillo masculino. Por la tarde se han programado las finales de los títulos de pértiga femenina, triple salto masculino y martillo femenino. La sesión concluirá con las finales de 5.000 metros masculino, 400 metros vallas y 400 metros lisos, además se conocerán a los campeones de decatlón y el heptatlón.

El último día de competición se llevarán a cabo las finales de altura masculina, jabalina femenina, peso masculino y los 1.500 metros en ambas categorías. La tarde concluirá con las finales de altura femenina, jabalina masculina, peso femenino, longitud masculina, 200 metros, 800 metros, 100 metros vallas y 110 metros vallas, antes de cerrar el programa con los relevos 4x100 metros y 4x400 metros masculinos y femeninos.

Noticias relacionadas

La 106 edición del Campeonato de España Absoluto de Atletismo es la cuarta vez cuenta con 794 deportistas inscritos --415 hombres y 379 mujeres-- de 125 clubes nacionales. Es la cuarta vez en su historia en la que se celebra en Málaga: en 1996 (C.D. de Carranque) y 2005 y 2011 (Estadio Ciudad de Málaga).