València estrena Tarongers como gran escaparate del hockey europeo con el EuroHockey Sub-21

València volverá a situarse en el mapa del hockey continental con la celebración del EuroHockey U21 Championships 2026, que reunirá del 26 de julio al 1 de agosto a las mejores selecciones europeas sub-21 en una cita que servirá, además, para inaugurar a nivel internacional el renovado campo de Tarongers como sede principal de una gran competición.

El campeonato, organizado por la Federación de Hockey de la Comunidad Valenciana (FHCV) junto a la Real Federación Española de Hockey, contará con la participación de 16 selecciones nacionales —ocho masculinas y ocho femeninas— procedentes de 11 países, que competirán entre las instalaciones de Tarongers y La Carrasca por uno de los títulos más prestigiosos del hockey base europeo.

La presentación oficial del torneo se celebró este jueves, 23 de julio con la presencia del director general de Deportes de la Generalitat Valenciana, Luis Cervera; el presidente de la FHCV, Jesús Gracia; el jefe de Servicios de Deporte de Élite, José Ricardo Vila; el coordinador de Eventos de la federación, Carlos Viard; los jefes de equipo de las selecciones españolas sub-21, Javier Perea y Sonia de Ignacio-Sinó; la capitana del combinado femenino, Ivet Martí, y representantes de la Fundación Trinidad Alfonso.

Tarongers abre una nueva etapa

El campeonato supondrá un antes y un después para el hockey valenciano. Tras una profunda remodelación, el campo de Tarongers estrenará oficialmente su nueva condición de sede internacional, con unas instalaciones renovadas que incluyen nuevas gradas, vestuarios, oficinas y espacios técnicos preparados para albergar competiciones del máximo nivel europeo.

La cita consolida además a Valencia como una de las capitales del hockey continental. En los últimos años la ciudad ha acogido numerosos campeonatos internacionales organizados por la FHCV y se ha convertido en una referencia para la Federación Europea de Hockey gracias a su capacidad organizativa y al crecimiento constante de este deporte en la Comunitat Valenciana.

No es casualidad que el EuroHockey vuelva a elegir Valencia. La ciudad cuenta con una de las mayores concentraciones de clubes y licencias de España, además de ser un destino habitual para selecciones nacionales y grandes torneos internacionales. Muchos de los jugadores que competirán este verano forman parte de la generación llamada a protagonizar los próximos Juegos Olímpicos y campeonatos absolutos.

Organizadores y representantes institucionales, durante la presentación / FHCV

Seis Europeos organizados en Valencia

Durante la presentación, el presidente de la Federación de Hockey de la Comunidad Valenciana, Jesús Gracia, destacó la trayectoria organizativa de la entidad y el significado especial que tendrá esta edición. "Bienvenidos y bienvenidas a la presentación del EuroHockey. Es la sexta vez que organizamos en Valencia este Campeonato de Europa, pero será la primera vez que se haga en este nuevo campo, el campo de Tarongers, que cuenta con una instalación nueva, con vestuarios, gradas, oficinas, torres de grabación, etc. Se trata de instalación que busca convertirse en una de las mejores sedes de hockey de toda Europa".

Gracia también quiso reconocer el respaldo institucional recibido."Queremos agradecer la confianza de la Federación Europea de Hockey y de la Real Federación Española de Hockey, y también a la Dirección General de Deportes, como también a la Fundación Deportiva Municipal, por apoyar estas competiciones. Nuestra idea es mejorar las instalaciones y también el nivel deportivo de nuestros deportistas. También agradecemos a la Fundación Trinidad Alfonso por el apoyo a nuestros eventos deportivos y nuestros deportistas".

Respecto al ambiente que espera durante el torneo, añadió: "Queremos desear a nuestros equipos la mayor suerte para este torneo. Estáis en casa. Es un honor poder ayudar y acompañar a la selección española. Tenemos a 11 países que vendrán a disputar en Valencia el título del Campeonato de Europa. Muchas familias vendrán a disfrutar del hockey y también de la ciudad". Y concluyó con un objetivo de futuro: "Queremos convertir Tarongers en una de las mejores instalaciones de hockey de Europa".

Un desafío organizativo

El coordinador de Eventos de la FHCV, Carlos Viard, puso el foco en el esfuerzo realizado para trasladar el campeonato a la nueva instalación. "Quiero poner en valor el trabajo de todo el equipo. Estrenamos un nuevo campo con lo que eso conlleva para la organización de eventos de este tipo de eventos de gran alcance. Trasladar este evento internacional a este nuevo campo ha sido un gran reto para todo el equipo de la FHCV. Quiero agradecer el trabajo de todo del equipo que hizo posible organizar esta competición en las mejores condiciones".

Cartel del torneo / FHCV

Un momento de crecimiento para el hockey valenciano

El director general de Deportes, Luis Cervera, relacionó la celebración del Europeo con el excelente momento que vive este deporte en la Comunitat Valenciana. "Hoy presentamos uno de los eventos más de los importantes de hockey, otro más, pero lo hacemos en una instalación nueva. Esto pone en valor el crecimiento del hockey valenciano, no solamente a nivel deportivo y a nivel resultados, sino también a nivel infraestructuras".

Cervera recordó además algunos de los éxitos recientes del hockey autonómico. "Este año ya hemos vivimos grandes eventos de hockey, pero además tenemos la suerte de haber vivido el ascenso del Valencia CH femenino y el CH Carpesa masculino a la élite del hockey nacional. Además, hace unas semanas, recibimos a las selecciones Sub-21 que lograron el oro y la plata en el Campeonato de España. Si a esto le sumamos el gran trabajo que se viene realizando en Cheste, tenemos un resultado más que destacado del hockey valenciano en esta temporada. Agradecemos el gran trabajo que está realizando la FHCV en la promoción y en el crecimiento del deporte valenciano en nuestra comunidad".

En la misma línea se expresó el jefe de Servicios de Deporte de Élite, José Ricardo Vila. "En la Comunidad Valenciana se está celebrando grandes eventos deportivos, entre ellos, el hockey es uno de los grandes deportes que está creciendo. Y ver cómo este deporte sigue una línea ascendente es para destacar".

Las mejores selecciones sub-21 de Europa

El campeonato masculino reunirá a Austria, Bélgica, Inglaterra, España, Francia, Alemania, Países Bajos y Suiza, mientras que el torneo femenino contará con Bélgica, Inglaterra, España, Alemania, Irlanda, Países Bajos, Escocia y Gales.

La competición representa el máximo campeonato continental de la categoría sub-21 y suele servir de plataforma para los futuros internacionales absolutos. Numerosos jugadores que actualmente compiten en la élite europea y mundial pasaron previamente por este torneo, considerado uno de los principales escaparates del hockey internacional.

Entradas ya disponibles

Durante siete días, Valencia concentrará a las grandes promesas del hockey europeo en un campeonato que combinará más de medio centenar de encuentros entre las dos categorías y que reforzará la posición de la ciudad como uno de los grandes centros organizadores de este deporte en Europa.

Las entradas para asistir al EuroHockey U21 Championships ya se encuentran a la venta, mientras que toda la información sobre horarios, calendario y competición está disponible a través de la Federación de Hockey de la Comunidad Valenciana.

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El EuroHockey U21 Championships 2026 está organizado por la Federación de Hockey de la Comunidad Valenciana y la Real Federación Española de Hockey, con el apoyo de la Generalitat Valenciana, la Fundación Deportiva Municipal, la Diputación de Valencia, la Fundación Trinidad Alfonso y Visit València.