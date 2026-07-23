Rafa Nadal sobre la vivienda: "Antes se ahorraba para comprar una casa o un coche, ahora la gente invierte en viajar"

Uno de los grandes problemas de los jóvenes actualmente está en el difícil acceso a la vivienda. Los precios siguen subiendo, no tanto como los salarios, y es cada vez más complicado incluso independizarse pagando un alquiler. Compartir piso está a la orden del día, pero el gran problema viene cuando la mayor parte del salario se va en pagar simplemente por una habitación, ya no por una casa. A pesar de eso, la solución no parece próxima ya que la burbuja sigue aumentando y los políticos no aportan soluciones a los más jóvenes, quienes año a año ven no solo complicado el irse a vivir fuera de casa de sus padres, sino que va aumentando la edad para ser padre o madre. Sobre el problema de la vivienda precisamente ha hablado Rafa Nadal, retirado del circuito profesional desde noviembre de 2024, y ahora empresario.

El extenista ha concedido una entrevista a la cadena CNBC y ha opinado sobre su visión del mundo tras años viajando por distintos países. En concreto sobre la manera de consumir y las prioridades de los más jóvenes. "La mentalidad de la gente ha cambiado mucho. Antes se intentaba ahorrar para comprar una casa o un cocche. Ahora la gente valora mucho más las experiencias e invierte en viajar o conocer lugar distintos", ha señalado el tenista de Manacor.

Edad media para comprarse una casa o abandonar el hogar

En España, la edad media para adquirir la primera vivienda se sitúa alrededor de los 41 años, según los estudios de Fotocasa Research. La cifra se ha mantenido relativamente estable durante los últimos años.

Conviene diferenciarla de la edad de emancipación, que actualmente ronda los 30,2 años: muchos jóvenes abandonan el hogar familiar para alquilar o compartir vivienda, pero tardan aproximadamente otra década en poder comprar. De esta manera, los españoles compran su primera casa, de media, a los 41 años, cuando habitualmente ya han dejado de entrar en la categoría estadística de «jóvenes», situada normalmente por debajo de los 35 años. Es decir, que los jóvenes no pueden comprar casas.

¿Cuánto costaba antes un piso y cuánto cuesta ahora?

El precio de la vivienda en España ha experimentado una fuerte subida durante la última década. Tomando como referencia los datos históricos de Idealista, en junio de 2016 el precio medio se situaba en 1.512 euros por metro cuadrado, por lo que comprar un piso de 90 metros cuadrados costaba aproximadamente 136.080 euros.

Diez años después, en junio de 2026, el precio medio de la vivienda alcanza los 2.823 euros por metro cuadrado. De esta forma, el coste estimado de un piso de 90 metros cuadrados en España asciende actualmente a 254.070 euros, prácticamente el doble de lo que habría costado una vivienda de las mismas dimensiones en 2016.

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BARCELONA 2 4 2008 FOTOS AEREAS DE PISCINAS EN EL AREA METROPOLITANA DE BARCELONA FOTO XAVIER JUBIERRE EN LA FOTO VIVIENDAS DE NUEVA CONSTRUCCION TODAS CON PISICNA EN MONTGAT MARESME. PROVINCIA BARCELONA , AREA METROPOLITANA , VISTA AEREA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS CASAS URBANIZACIONES CON PISCINA EN MOTGAT _ PUBLICADA EPC 10/11/2014 P 36 _ VISTA AEREA / XAVIER JUBIERRE / Bcn

La diferencia entre ambos periodos es de 117.990 euros, lo que supone un encarecimiento cercano al 86,7 % en diez años. Estas cifras corresponden a precios medios de oferta y no incluyen impuestos, gastos de compraventa, financiación o posibles reformas, pero reflejan con claridad las crecientes dificultades para comprar una vivienda en España, especialmente entre los jóvenes y los hogares con menor capacidad de ahorro.