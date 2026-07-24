Valencia inyecta cerca de 700.000 euros para la pista de entrenamiento del Europeo de Atletismo en 2027

Valencia sigue preparámdose para albergar la gran cita del atletismo europeo en 2027. En un paso más para el éxito organizativo, la Junta de Gobierno Local ha aprobado este viernes el proyecto de construcción de un edificio modular, que se prevé habilitar anexo al Palau Velódromo Lluís Puig para dar servicio y ampliar las prestaciones del centro deportivo. Se trata de una actuación que cuenta con un presupuesto base de licitación de casi 700.000 euros (699.666 €, IVA incluido).

El portavoz del gobierno municipal, Juan Carlos Caballero, al término de la reunión de la Junta ha explicado: “Esta actuación permitirá dotar al Lluís Puig de un espacio del que actualmente carece y que resulta imprescindible para mejorar la funcionalidad de la instalación”. “Además –ha subrayado Caballero- la actuación permitirá adaptar el recinto a los estándares exigidos para albergar el Campeonato de Europa de Atletismo de 2027, que se celebrará en nuestra ciudad, sin tener que renunciar al uso cotidiano de las instalaciones, pero que quedará como dotación permanente una vez finalice la competición”.

Así es el proyecto

El proyecto ha sido elaborado por el arquitecto José María González Ibáñez, que fue adjudicatario del encargo de redacción el pasado mes de febrero. Las obras suponen una modificación de la IDE Benimamet B, que forma parte de la parcela municipal ubicada en la calle de Vicenta Rodrigo Arce (Maestra), s/n. La superficie de actuación es, aproximadamente, de 750 metros cuadrados (50x15m).

Tal como se establece en la documentación aprobada, se prevé adecuar un edificio rectangular de estética industrial y funcional, diseñado para maximizar el volumen interior y la ventilación. Según el proyecto de la intervención, la superficie construida en planta baja ofrecerá una zona neta de entrenamiento de aproximadamente 700 m² libre de obstáculos.

El edificio estará conectado al velódromo y, en su interior, se dividirá longitudinalmente en dos zonas diferenciadas: zona de pista y zona de servicios para los equipos. La primera contará con 5 o más calles de características técnicas (pavimento) y formales similares a las que tiene el velódromo, para que el tránsito de la zona de calentamiento (pre competición) a la pista de competición sea lo más parecido posible. Las calles contarán con 40 metros de carrera y la longitud de la pista no será inferior a 47 metros. En cuanto a la zona de servicios para equipos, se prevé un espacio diáfano que permita la compartimentación con mamparas fijas o móviles de altura, denominado box de fisioterapia.