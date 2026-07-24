El XII Open Internacional Fundación València Cuna rendirá homenaje a los creadores del ajedrez moderno

El XII Open Internacional Fundación València Cuna, organizado por la Fundación Valencia Cuna del Ajedrez Moderno, con la colaboración del Ayuntamiento de Valencia, Fundación Deportiva Municipal y Generalitat Valenciana, rendirá homenaje a los creadores del ajedrez moderno. “València tiene una relación muy especial con el mundo del ajedrez, y estos torneos son una muestra clara del arraigo y la tradición ajedrecística en nuestra ciudad”, ha declarado la concejala de Deportes, Rocío Gil.

El torneo se disputará del 27 de julio al 2 de agosto en las instalaciones del Colegio Dominicos de Valencia (C/ Isabel la Católica, 25) con la participación de un centenar de jugadores de diferentes nacionalidades. El torneo, con una bolsa de 2.400€ en premios, rendirá tributo a los fundadores del ajedrez moderno dando sus nombres a los diferentes premios de la competición.

Cartel del XII Open Internacional Fundación València Cuna. / Fundación València Cuna del Ajedrez

El premio al primer clasificado portará el nombre de Scachs d´amor, poema que se considera acta de nacimiento del ajedrez moderno: Valencia, c.1475. Asimismo, los tres poetas que lo escribieron darán nombre a los primeros premios: Bernat Fenollar, Narcís Vinyoles y Francí de Castellví. Asimismo, los planetas Mercurio, Marte y Venus, que simbólicamente son los nombres adoptados por los autores en el poema, darán nombre a otros premios.

También será reconocido en el torneo Francesch Vicent, autor del primer tratado impreso de ajedrez moderno en el mundo (Valencia 15 de mayo de 1495). Además, Lambert Palmar (Les trobes en lahors de la Verge Maria, 1474; certamen poético organizado por Fenollar), Lope de Roca y Pere Trincher (Llibre dels jochs partits dels scachs en nombre de 100, 1495), primeros impresores en Valencia, también serán reconocidos por su contribución a la difusión del nuevo ajedrez.

Por último, también se reconocerá al Papa Alejandro VI (Rodrigo Borja) y sus hijos César y Lucrecia por su contribución en la expansión internacional del llamado entonces “Axedres de la Dama”. El historiador alemán Tassilo von der Lasa, que fue el primero en resaltar la importancia del libro de Vicent también será recordado en uno de los premios.

Trofeo Ciudad de Valencia por equipos

De forma paralela, los días 1 y 2 de agosto, en las mismas instalaciones se disputará el XIX Torneo Ciudad de Valencia por equipos, competición en la que participan equipos de tres jugadores y que reúne a combinados de España y países como Italia. El torneo otorga 1.000€ en premios canjeables en material deportivo.