Fátima Diame reina en España y ya piensa en el trono Europeo

Supo a poco, pero la historia acaba difuminando las marcas y solo recuerda las medallas. Fátima Diame se fue de Málaga, del Campeonato de España, con una de oro (6,70). La tercera de su historial. La valenciana dominó una final de longitud en la que se esperaba algo más en su enfrentamiento con Carmen Rosales (plata), Tessy Ebosele (bronce) e Irati Mitxelena (quinta). Estuvo disputado, pero faltaron centímetros.

Fátima Diame / FACV

Diame fue la mejor

Diame venció con dos de ventaja sobre Rosales y ocho sobre Ebosele, dos de sus compañeras de entrenamiento en el poblado grupo de entrenamiento del mítico Iván Pedroso en Guadalajara. Ahora le toca afinar su puesto a punto, siempre con la sensación de un gran salto que le lleve a los 6,90 o incluso cerca de los siete metros, y que eso le permite presentarse en el Campeonato de Europa de Birmingham (del 10 al 16 de agosto) con opciones de luchar por las medallas con las mejores saltadoras del continente: la italiana Larissa Iapichino, la alemana Malaika Mihambo o la portuguesa Ayate de Sousa.

Esta temporada ha cambiado la carrera. Pedro vio que Diame estaba muy fuerte y muy rápida. Tenía que hacer alguna corrección para aprovechar todas estas fortalezas. “Así que ahora tengo ganas de ajustar todos esos cambios e ir a Birmingham a tope porque nunca en mi vida he estado en mejor estado de forma que ahora”, explicó la valenciana.

Calonge, podio

Otra saltadora, pero de triple, Naida Calonge también subió al podio en el estadio Ciudad de Málaga. La joven, de 19 años, llegaba con la mejor marca de las participantes. La semana pasada, ademas, venció en la final del Campeonato de España sub20 a Ana Estrella de León, la vigente campeona. Pero no tuvo las mejores sensaciones y tuvo que conformarse con la medalla de bronce (13,19). Lejos de Elda Romeva (20 años), la campeona con 13,49, y Ana Estrella de León (19), plata con 13,46. “Estaba un poco decepcionada, pero en el último he hecho un nulo muy largo y eso me ha tranquilizado con vistas al Mundial sub20 de Oregon (del 5 al 9 de agosto).

Nadia Calonge / FACV

La otra gran actuación del día fue la de Carla Cruz. La atleta de Moncada es una competidora excepcional que, aunque nunca llega a los Campeonatos de España entre las ocho mejores, siempre acaba entre las ochos mejores. Es su cuarta final consecutiva y esta vez se quedó a un puesto del podio. “Me da rabia porque esta vez me he quedado muy cerca (a una décima del bronce, que fue para la aragonesa Elena Guiu, que entrena en Valencia con Rafa Blanquer).

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El primero de los tres días del Campeonato de España acabó con el alicantino Pablo Roelas, de Ibi, en la tercera posición del decatlón después de las cinco primeras pruebas.