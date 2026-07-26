Javier Perea: "Representar a España en mi tierra, en Valencia, es un doble orgullo"

La Federación de Hockey de la Comunidad Valenciana celebra una nueva edición del EuroHockey U21 Championships. Un evento donde España ejercerá como anfitriona y donde el valenciano Javier Perea vivirá un nuevo torneo internacional como Jefe de Equipo de la selección masculina Sub-21.

Campeón del pasado EuroHockeyU21 y subcampeón mundial, Perea busca ampliar su palmarés junto al equipo nacional junior con quien ya ostenta varios éxitos deportivos. Valenciano y técnico de la FHCV, nos cuenta cómo se prepara para este nuevo desafío.

Javier Perea vuelve a Valencia con la selección española / FHCV

¿Cómo se prepara la selección española Sub21 para el EuroHockey de Valencia?

Llegamos con muchas ganas y con la ilusión de competir, creo que en 2019 ya competimos en Valencia y ahora volvemos. Ha sido una buena preparación, hemos tenido problemas por las alertas de calor, pero en general llegamos en un buen momento de forma. Este grupo ha demostrado que tiene mucho talento y compromiso. Venimos de una dinámica muy positiva, somos los recientes campeones de Europa sub21 y quedamos segundos en el último mundial en la India. Estamos con muchas ganas de iniciar el torneo y poder competir con los mejores.

¿Qué significa, como valenciano, formar parte de la selección como Jefe de Equipo y qué responsabilidad conlleva?

Es un orgullo enorme. Poder representar a España ya es algo muy especial, pero hacerlo en Valencia, en tu casa y con mi familia pudiendo ver cada partido, lo hace todavía más emocionante. Como Jefe de Equipo intento que todo el mundo pueda centrarse en su trabajo y no tengan que preocuparse de nada más que en competir.

Valencia acoge un nuevo EuroHockey, ¿cómo has visto el crecimiento del hockey valenciano en los últimos años en la organización de eventos deportivos?

Creo que Valencia se ha convertido en una referencia. Tenemos unas instalaciones de primer nivel y mucha experiencia organizando grandes competiciones. En los últimos años se ha demostrado que aquí se pueden organizar eventos internacionales con todas las garantías, y eso ayuda muchísimo a dar visibilidad al hockey ya que cada vez más gente se acerque a nuestro deporte, esto nos ayuda también a que los más jóvenes pueda ver y conocer el hockey, esperemos que nos ayude a incrementar el número de jugadores/as en las escuelas deportivas, nuestra base del hockey.

¿Qué significa para Valencia celebrar un nuevo evento deportivo de carácter internacional?

Como he dicho antes, al final todos estos eventos te ponen en el escaparate del hockey internacional. Creo que es necesario seguir organizándolos ya que nos ayuda a todos los técnicos a mejorar viendo hockey de alto nivel, y también nos permite ver a los futuros referentes para las nuevas generaciones. Seguro que más de uno de los que están estos días en nuestras instalaciones participarán en los siguientes Juegos Olímpicos.

¿Cuál es el objetivo de esta selección?

Nuestro objetivo es competir al máximo nivel en cada partido. Es cierto que somos los actuales campeones y que eso nos da una presión extra, pero como siempre se dice, esto es partido a partido. Vamos a centrarnos en el primer partido.

¿Desde qué año estás desarrollando tu función como Jefe de Equipo y cómo ha ido evolucionando ese rol?

Llevo desempeñando esta función desde hace varios años y, con el tiempo, el rol ha ido creciendo en responsabilidad. Tengo que coordinar toda la logística y buscar que todos compitan al más alto nivel. La experiencia también te enseña a anticiparte a los problemas y a encontrar soluciones con rapidez.

¿Qué significa el hockey en tu vida?

El hockey ha sido una parte fundamental de mi vida. Me ha dado amistades, experiencias y valores que me acompañan cada día. He tenido la suerte de vivir este deporte desde diferentes perspectivas y sigo disfrutándolo con la misma ilusión que el primer día. Poder seguir aportando desde mi trabajo y ayudar a que los jugadores vivan experiencias tan bonitas es un privilegio.

El EuroHockey U21 Championships 2026, organizado por la Federación de Hockey de la Comunidad Valenciana en colaboración de la Real Federación Española de Hockey, cuenta con el apoyo de la Generalitat Valenciana, la Fundación Deportiva Municipal Diputación de Valencia y Visit València.