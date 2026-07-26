Naiara Pérez y Andrea Sales se estrenan como campeonas de España

La jornada del sábado 26 de julio del Campeonato de España de Atletismo Absolulo al Aire Libre que se está celebrando en Málaga dejó importantes alegrías para el atletismo valenciano.

Doblete de oro

Naiara Pérez, 21 años, y Andrea Sales, 19, dos jóvenes castellonenses, tocaron el cielo en Málaga, donde se convirtieron en campeonas de España absolutas. La primera dio la sorpresa en pértiga y derrotó en la final de pértiga a la gran favorita, la catalana Mónica Clemente, en una tarde muy ventosa. La lanzadora venció en un reñido duelo a la plusmarquista español de martillo, Laura Redondo, en lo que puede ser un adelanto del cambio de guardia en esta especialidad. La jornada la redondeó un alicantino, de Ibi, Pablo Roelas, que se colgó la medalla de plata con su mejor marca de siempre en decatlón (7.702 puntos). Además el también valenciano Marcos Ruiz se alzó con el bronce en triple con un salto de 16.28.

Naiara Pérez es una atleta que esta temporada parece una moneda al aire. Un día sale cara y al siguiente, cruz. La semana pasada fue derrotada por su compañera Alejandra Saborit -ambas entrenan con Manel Miralles- en la final del Campeonato de España sub20 y días después no solo se invirtió el orden, Saborit acabó cuarta, sino que se llevó el oro ante las mejores saltadoras de España. “No me lo esperaba. Ha sido un día muy difícil para saltar porque hacía mucho viento y a lo mejor estabas arriba y te venía un golpe de aire. Pero a mí me ha ido bien. Aunque no me creo mucho que sea la campeona de España”, explicó la castellonense.

La final sirvió para presentar en sociedad a otra gran promesa de la Comunitat Valenciana, la ilicitana Vega Martínez-Herrada, quinta mejor pertiguista después de mejorar su marca personal (3,91). Vega, que solo tiene 15 años y entrena con Gregori Yegorov, es la atleta más joven, en las pruebas individuales, del Campeonato de España.

Un triunfo perseguido

Andrea Sales ya llevaba años anunciado que se acercaba una gran martillista a la élite nacional. La atleta de Montalba, de la Vall d’Alba, fue arrasando por las categorías inferiores hasta dar un puñetazo en la mesa esta temporada, todavía con 19 años, con su primer lanzamiento por encima de los 70 metros, algo que solo han hecho tres mujeres en la historia del atletismo español. Una de ellas es Laura Redondo, la plusmarquista (72,00), que defendió su supremacía ante su heredera en la especlalidad, pero su mejor lanzamiento (65,88) no fue suficiente para batir a Sales, que se puso primera en su cuarto intento (66,10).

Andrea Salas logra un peseguido oro / RFEA

“Esto llega muy pronto”, comentó la flamante campeona de España, que tiene muy cerca la clasificación para el Europeo de Birmingham, pero que tiene que esperar a la actualización del ranking para ver si entra por cuota. Sales, alumna de Toni Simarro, es otra atleta proveniente de la gran cantera de Castellón, el Colegio Diputación Penyeta Roja.

Roelas, tras la estela de Ureña

Pablo Roelas, compañero de entrenamiento del gran Jorge Ureña, el rey de las pruebas combinadas en España, aunque lesionado esta temporada, ya ha logrado establecerse entre los mejores del país. El decatleta de Ibi logró el segundo puesto después de un fin de semana durísimo, con temperaturas muy elevadas tanto el viernes como el sábado, con un vendaval y unos rivales que exigieron lo mejor del pupilo de José Antonio Ureña. “Han sido dos días de pelear sin parar, de ir comiendo, recuperando sales minerales, intentado dormir algo de siesta y descansando todo lo que podías”, explicó.

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Un veterano como Pablo Torrijos regresó para intentar aumentar su amplia colección de medallas en el Campeonato de España. El castellonense al final solo pudo ser cuarto en triple (15,92). El joven Álex López terminó noveno. Nara Elipe, que pretendía luchar por las medallas de los 3.000 m obstáculos, cayó en esta dura pugna y terminó sexta. La misma posición que el lanzador de martillo Óscar Gimeno.