Quique Llopis se corona en Málaga y toma impulso para Birmingham

Quique Llopis no falló, cumplió con su papel de favorito conquistando su cuarto título consecutivo de Campeón de España de los 110m.vallas en la jornada final de los Campeonatos de España Absolutos celebrados este fin de semana, del 24 al 26 de julio en Málaga. Llopis no dio opción a sus rivales y se impuso con autoridad llevándose un nuevo duelo ante su máximo rival nacional, Asier Martínez. Llopis se alzó con el oro con una marca de 13.43 mientras la plata fue para Martínez con 13.66 y el bronce para Hugo Chapado, del Fent Camí Mislata, con 13.69. Llopis superó sin problemas el último gran test antes del Campeonato de Europa que se celebra este mes de agosto en Birmingham y donde luchará por el título continental.

El veterano valenciano Eusebio Cáceres conquistó una brillante medalla de plata tras protagonizar un gran duelo con el campeón, Jaime Guerra, que se llevó el oro con un mejor salto de 8.14. Muy cerca se quedó Cáceres que se llevaba la plata con 8.11. El atleta de Onil tenía que renunciar intentar el último salto debido a problemas en los gemelos.

Quique Llopis se impuso con autoridad / RFEA

Plata para Paula Blanquer

Mientras, en la prueba femenina, los 100 m. vallas, la valenciana Paula Blanquer no pudo alzarse con el oro pero conquistó una valiosa medalla de plata con una marca de 13.28, a sólo 2 centésimas de la campeona, la atleta del Playas de Castellón, Lerato Pages (13.26). El bronce fue para Iratxe Tejero (13.62).

Plata para Paula Blanquer / RFEA

Paula Blanquer junto al resto de finalistas en los 100 m.v. / RFEA

Doblete en altura

El CA Diputación Valencia fue protagonista en el salto de altura femenino conquistado el doblete: oro y bronce. La joven atleta Aitana Alonso (llegaba con una mejor marca de1,87) superó a la favorita, Una Stancev (líder del año con 1,90) y se alzó con una brillante medalla de oro tras saltar 1.84 mientras que Stancev se tenía que conformar con la plata con un mejor salto de 1.81. Esa misma altura, pero con peor balance de saltos, superó otra atleta del Diputación Valencia, Carla Rifaterra, para alzarse con la medalla de bronce y sellar el dobleta para las de Rafa Blanquer.

Aitana Alonso se consagra con el oro / RFEA

Naiara Pérez, campeona en pértiga

La atleta del Playas de Castellón, Naiara Pérez dejó de lado la irregularidad que le había perseguido en las últimas citas para proclamarse campeona de España de salto de pértiga tras superar el listón en 4.16. La plata fue para Ane Castelló con 4.11 y el bronce también tuvo sello valenciano con la atleta del Diputación de Valencia Mónica Clemente que saltó 4.01.

Naida Calonge, que a sus 19 años venía de proclamarse campeona de España sub'20, no pudo cumplir su sueño de conquistar el oro en Absoluto en triple salto pese a que llegaba a Málaga como líder del ránking nacional de la temporada. La atleta de Alfarp, que entrena en Castellón con Claudio Veneziano, se tuvo que conformar con el bronce con un mejor salto de 13.19 muy lejos del 13.53 que había acreditado en el Nacional sub'20 disputado en Tarragona. El oro fue para Elda Romeu con 13.49 mientra sque otra de las favoritas, Ana Estela de León se alzó con la plata con un salto de 13.46.

En el 1.500 m. femenino Carla Masip, atleta del CA Diputación Valencia, se quedó fuera del podio y sólo pudo ser cuarta con 4:17.67. Marina Martínez se llevó el oro al imponerse en una final muy igualada y resolvió la carrera con un potente cambio de ritmo en los últimos metros para cruzar la meta con un tiempo de 4:16.09. La atleta del New Balance Team conquistó así su primer título absoluto después de imponerse en un desenlace de máxima emoción. La medalla de plata fue para Rocío Garrido, del Atletismo San Sebastián, que paró el cronómetro en 4:16.50, mientras que el bronce correspondió a Lorena Martín, también del New Balance Team, con un registro de 4:16.62.

En el 800 la atleta del Playas de Castellón, Andrea Rodríguez también rozó el podio al finalizar cuarta con 2:02:09 en una prueba en la que se impuso Rocío Arroyo con 2;01:14.

Noticias relacionadas

Relevos

Los relevos cerraron la competición. En categoría femenina, en el 4x100, el Diputación de Valencia se llevó el oro superando al Facsa Playas de Castellón con el AA Catalunya tercero. En el 4x400 el Diputación Valencia acabó cuarto. En hombres el Playas de Castellón sólo pudo ser séptimo mientras que en el 4x400 se llevó la plata.