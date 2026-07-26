Ricardo Ten brilla en el Luis Puig con cuatro oros en el Campeonato de España

El Velódromo Lluis Puig de Valencia ha vuelto a convertirse este fin de semana, del 24 al 26 de julio en el epicentro del ciclismo de pista nacional con la celebración del Campeonato de España de Pista Élite-Sub23 y de Ciclismo Paralímpico, una cita que reunió a los mejores especialistas del país bajo el compromiso de un campeonato inclusivo.

Cuatro oros para Ricardo Ten

El valenciano Ricardo Ten no defraudó y volvió a ser una de las grandes estrellas en casa: firmó una actuación sobresaliente al conquistar cuatro medallas de oro. El ciclista valenciano dominó con autoridad la categoría MC1, proclamándose campeón de España en las pruebas de 200 metros, Eliminación, Kilómetro contrarreloj y Scratch, confirmando una vez más su condición de referente del ciclismo paralímpico nacional.

Además de su pleno de victorias individuales, Ten fue uno de los nombres propios de la primera edición del Team Sprint Inclusivo, una de las grandes novedades del campeonato. Integrado en el combinado de la Comunitat Valenciana junto a Alejandro Martínez e Isabel Ferreres, logró la medalla de oro en una prueba pionera que reunió en un mismo equipo a ciclistas con y sin discapacidad, reflejando el compromiso de la Real Federación Española de Ciclismo con la inclusión y dejando una de las imágenes más destacadas y emotivas del campeonato.

En la competición paralímpica destacó otro valenciano, Maurice Eckhard que se alzó con el oro en la prueba de los 200 m en MC2

Sebastián Mora, brillante

También brilló en categoría Elite otro ilustre pistard de la Terreta, el castellonense Sebastián Mora que a su vez sumó dos medallas individuales y rozó el título nacional en la prueba de Puntuación. El ciclista de Vila-real fue subcampeón de España en Persecución Individual, únicamente superado por Joan Martí Bennassar en la final, tras acceder a la lucha por el oro después de marcar el segundo mejor tiempo en la clasificación.

En la jornada de clausura protagonizó uno de los finales más emocionantes del campeonato en la Puntuación, donde peleó el título hasta el último sprint. Mora concluyó con 124 puntos, solo dos menos que el campeón Xavier Cañellas (126), por lo que tuvo que conformarse con la medalla de plata tras una actuación de gran nivel.

Además, el corredor castellonense contribuyó al éxito de la selección de la Comunitat Valenciana en la Persecución por Equipos, formando parte del cuarteto que conquistó la medalla de plata, únicamente superado por Illes Balears en la final. Con este resultado, Mora cerró el campeonato con dos platas individuales y una plata por equipos, consolidándose como uno de los referentes del combinado autonómico.

Alejandro Martínez, profeta en casa

Alejandro Martínez Chorro (València) también fue profeta en casa y se proclamó campeón de España del Kilómetro, logró la plata en Keirin y la plata en Velocidad Individual, tras disputar la final con Pepe Moreno. También conquistó el oro en el Team Sprint Inclusivo junto a Ricardo Ten e Isabel Ferreres y fue bronce en la Velocidad por Equipos con la selección autonómica.

Alejandro Martínez / RFEC

En categoría femenina la valenciana Isabel Ferreres obtuvo la plata en Persecución Individual y formó parte del equipo de la Comunitat Valenciana que se adjudicó el oro en el Team Sprint Inclusivo.

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La selección masculina de la Comunitat Valenciana consiguió la medalla de plata en la Persecución por Equipos y el bronce en la Velocidad por Equipos, confirmando el buen nivel del bloque autonómico.