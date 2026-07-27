Los atletas de la Comunitat Valenciana firman 14 medallas en el Campeonato de España

La Federación de Atletismo de la Comunitat Valenciana acudía al Campeonato de España Absoluto al Aire Libre celebrado en Málaga del 24 al 26 de julio con 96 atletas y con la cifra de 15 medallas como objetivo. Los atletas valencianos cumplieron las expectativas y se alzaron con un botín de 14 medallas que sitúa a la Comunitat Valenciana en el tercer escalón del podio final del Campeonato.

Quique Llopis / FACV

Así, la Comunitat Valenciana concluyó en tercera posición en la clasificación por puntos después de lograr siete medallas de oro (Llopis, Naiara Pérez, Fátima Diame, Andrea Sales, Aitana Alonso y los dos relevos femeninos del Playas de Castellón), cinco de plata (Blanquer, Pablo Roelas, Cáceres, el relevo femenino de 4x100 del Diputación Valencia y el masculino del Playas de 4x400) y dos de bronce (Naida Calonge y Lescay).

Quique Llopis y Fátima Diame llegaban al Campeonato de España con la tranquilidad de estar ya clasificados para el Campeonato de Europa de Birmingham (del 10 al 16 de agosto), a los que tras su paso por Málaga se une también Eusebio Cáceres.

Fátima Diame / RFEA

Siete oros

Quique Llopis se siente cada vez más cómodo en el trono de los 110 m.v. El atleta de Bellreguard, de 25 años, encadena su cuarto título consecutivo, su confirmación como líder de los 110 metros vallas, un hito que no se producía desde que Orlando Ortega (2016-2019). El valenciano, todo un subcampeón del mundo ‘indoor’, dominó una final lenta -se impuso con una marca de 13.43- ante Asier Martínez (13.66) y Hugo Chapado (13.69). Llopis llegó a Málaga después de superar unos problemas en los isquiotibiales.

Fátima Diame se fue de Málaga también con el oro oro (6,70). La tercera de su historial. La valenciana dominó una final de longitud en la que se esperaba algo más en su enfrentamiento con Carmen Rosales (plata), Tessy Ebosele (bronce) e Irati Mitxelena (quinta).

Aitana Alonso, de solo 17 años, dio la sorpresa al derrotar a la líder española del año en altura, Una Stancev. La atleta del Diputación Valencia se impuso con sin salto de 1,84, mientras que su rival se quedó en 1,81. Mientras, Naiara Pérez, 21 años, y Andrea Sales, 19, dos jóvenes castellonenses, tocaron el cielo en Málaga, donde se convirtieron en campeonas de España absolutas. La primera dio la sorpresa en pértiga y derrotó en la final de pértiga a la gran favorita, la catalana Mónica Clemente. La lanzadora venció en un reñido duelo a la plusmarquista español de martillo, Laura Redondo, en lo que puede ser un adelanto del cambio de guardia en esta especialidad.

Aitana Alonso y Celia Cifarrera, oro y bronce en altura / FACV

En el relevo femenino, doblete de oro para el Facsa Playas de Castellón. En el relevo de 4x100 metros se esperaba una lucha muy igualada, pero el club de La Plana (44.99) volvió a imponerse para revalidar por quinto año consecutivo el título de campeonas de España. El Facsa-Playas de Castellón (3.33.32), con un cuarteto formado por Anita Itohan, Andrea Rodríguez, María March y Carmen Avilés, también fue muy superior al resto de sus rivales en el 4x400 y recuperó el título de campeonas de España seis ediciones después.

Cinco platas

Eusebio Cáceres se llevó la plata con un salto de 8,11, solo por debajo de Jaime Guerra (8,14) y se clasifica así para su séptimo Campeonato de Europa. Paula Blanquer volvió a quedarse en el umbral de su primer título al aire libre de los 100 metros vallas -tiene dos en pista cubierta-. La valenciana coincidió con su gran rival, Lerato Pagès, en las semifinales y logró una victoria contundente (13.12 por 13.40). Ya en la final salió por delante, pero a mitad de la carrera Pagès reaccionó y se puso primera (13.26) para arrebatarle el título a Blanquer (13.28). El alicantino, de Ibi, Pablo Roelas, que se colgó la medalla de plata con su mejor marca de siempre en decatlón (7.702 puntos).

También se llevaron la medalla de plata las integrantes del relevo 4x100 del Diputación Valencia (45.17) así como el El Facsa Playas de Castellón (3:06.37) en el 4x400.

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Dos bronces

En la prueba de longitud, Lester Lescay, que se colgó el bronce con una marca de 8,05, acompañó a Eusebio Cáceres en el podio. También en el foso, pero en triple, llegó otro bronce para la delegación valenciana de la mano de Naida Calonge. La joven, de 19 años que venía de ganar en la final del Campeonato de España sub20 a Ana Estrella de León, esta vez no tuvo las mejores sensaciones y tuvo que conformarse con la medalla de bronce (13,19).