Carlos Jiménez y Noa Pérez triunfan bajo la temática de Los Cazafantasmas en la Volta a Peu de Riola

La localidad de Riola ha vuelto a convertirse este fin de semana en epicentro del atletismo popular y de las carreras tematizas con la octava prueba del Circuit Solidari El Corte Inglés Parc Natural de l'Albufera. De hecho, la XXIV Volta a Peu pel Xúquer-Riola, nombre oficial de la carrera, se ha consolidado a lo largo de los años como una cita de referencia para los aficionados al running, agotando habitualmente sus dorsales con semanas de antelación por su singularidad temática. En esta edición han participado 1200 adultos y 300 niños.

De hecho, uno de los principales atractivos de la prueba -además de su recorrido, junto al tramo final del río Xúquer- es su tradicional apuesta por la tematización, un elemento distintivo de la carrera que contribuye a crear un ambiente festivo y participativo. En concreto, este año la organización eligió como hilo conductor el universo de Los Cazafantasmas, añadiendo un componente lúdico que refuerza el carácter familiar y popular del evento.

En su XXIV edición, el atleta Carlos Jiménez Campos se alzó con la victoria en categoría masculina tras completar el recorrido en 00:18:29, por delante de Pablo Pérez Vendrell, segundo con 00:19:02, y de Carlos Alcañiz Carbonell, que cerró el podio con un tiempo de 00:19:09.

En la competición femenina, Noa Pérez Fernández fue la más rápida al detener el cronómetro 00:21:59. La acompañaron en el podio María José de Toro Saiz, segunda con 00:22:34, y Mónica Soria Calvet, tercera con un registro de 00:23:21.

Recta final del Circuit Solidari El Corte Inglés - Parc Natural de l'Albufera

El Circuit Solidari El Corte Inglés Parc Natural de l'Albufera encara la recta final de esta XI edición con sus dos últimas carreras y el compromiso, según los organizadores, de trabajar en la próxima edición por incluir distintas novedades "que fomenten todavía más la solidaridad, el deporte y la protección de un entorno natural único como es l'Albufera entre los aficionados al running".

El Circuit Solidari El Corte Inglés Parc Natural de l'Albufera retomará su actividad el próximo 13 de septiembre, donde se celebrará el XIII Gran Fons Nocturn Alfafar, penúltima cita de la edición y finalizará el próximo 4 de octubre con la XL 10K Port de Catarroja.

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