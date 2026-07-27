España cae ante Países Bajos en su estreno en el EuroHockey U21 femenino.

La selección española sub-21 femenina debutó este domingo con derrota (6-2) en el EuroHockey U21 de Valencia con un exigente compromiso ante Países Bajos.

Publicación de Facebook sobre una derrota.

Así fue el partido

El conjunto neerlandés tomó ventaja en el primer cuarto con los goles de Iris de Kemp y Maud van der Heuvel, mientras que el segundo periodo transcurrió sin movimientos en el marcador, con una España que logró contener las llegadas rivales y minimizar las ocasiones de peligro pese al dominio en el juego de Países Bajos.

Tras el descanso llegaron el tercer y cuarto tanto neerlandés, obra de Lieve Wijckmans y de Van der Heuvel desde penalty corner. España continuó trabajando buscando sus opciones ofensivas, aunque se encontró con una selección muy eficaz que supo frenar cada intento de aproximación del combinado nacional.

La recompensa al esfuerzo español llegó en el tramo final del encuentro. En el inicio del último cuarto, Natalia Vilanova puso la guinda de una magnífica jugada de equipo inaugurando el lado español del marcador. Después del quinto gol neerlandés, la capacidad de reacción del conjunto español se hizo evidente con el tanto de Carlota González, quien transformó el primer penalty corner de España en el 5-2. Carlota Álvarez también dejó una destacada intervención al detener un penalty corner en los últimos minutos, antes de que Van der Heuvel cerrara el marcador en la acción definitiva del encuentro.

La selección suma así sus primeros minutos de competición en Valencia con la vista puesta ya en el siguiente encuentro de la fase de grupos ante Escocia (lunes 27 de julio a las 20.15 horas).

Publicación de Facebook sobre las redsticks que no pudieron debutar con victoria.

Tarongers levanta el telón del EuroHockey U21 Championship 2026

Este domingo se han disputado los primeros ocho partidos del torneo en el campo de hockey de Tarongers y de La Carrasca, correspondientes a la primera jornada, tanto en categoría masculina como femenina. Valencia vuelve a convertirse en sede de una nueva edición de este campeonato continental Júnior, que reunirá hasta el próximo 1 de agosto a 16 selecciones de 11 países diferentes sobre la hierba azul valenciana.

En la categoría masculina, el Grupo A está formado por Francia, Alemania, Bélgica y Suiza, mientras que el B reúne a Países Bajos, España, Inglaterra y Austria. En la femenina, el Grupo A lo integran Países Bajos, España, Inglaterra y Escocia, y el B, Alemania, Irlanda, Bélgica y Gales.

Tarongers ha vivido su primera jornada como sede principal de un gran evento internacional de hockey hierba, con los cuatro partidos de la jornada retransmitidos en directo por EHTV, mientras que La Carrasca ha acogido los otros cuatro encuentros.

Con los primeros ocho partidos disputados, Francia lidera el Grupo A masculino por diferencia de goles ante Alemania, y Bélgica se impone en el Grupo B femenino por delante de las alemanas, mientras que Países Bajos encabeza en solitario tanto el Grupo B masculino como el Grupo A femenino.

Francia abrió la primera jornada con una goleada a Suiza (6-0)

Francia no dio opción a Suiza en el partido que inauguró la primera jornada en La Carrasca. Aristide Michaelis abrió el marcador a los dos minutos y, antes del descanso, el equipo francés ya ganaba 5-0 con los goles de Gaspard Denis, un doblete de Oscar Delacroix y el tanto de Gabriel Piole. En la segunda mitad, Michaelis firmó su segundo gol, de penalti córner, para cerrar el 6-0 definitivo, en un partido que no dejó ninguna tarjeta.

Alemania gana por la mínima a Irlanda (1-0)

En categoría femenina, Alemania e Irlanda firmaron un partido muy igualado que se resolvió a falta de tres minutos para el final, con el gol de Franziska Pabsch de penalti córner. La capitana irlandesa Eva Gaston vio tarjeta verde en el minuto 27 mientras que la alemana Julia Schedl recibió la misma sanción ya en el tramo final.

Bélgica golea a Gales con un hat-trick de Liessens Dujardin (7-0)

Bélgica firmó una gran goleada apoyándose en su dominio en los PC. Alexine Matthysen abrió el marcador en el minuto 21 y Agathe Favart amplió la ventaja en el 26, antes del descanso. En la segunda mitad, Victoria Liessens Dujardin completó un hat-trick, todos de PC, tras el gol de la capitana Lisl Denef. Bobby Boey cerró el 7-0. Las tarjetas amarillas se repartieron equitativamente: una para la belga Maxine Bertram y otra para la galesa Samantha Digby-Duell.

Alemania supera a Bélgica en un duelo vibrante en el cuadro masculino (2-1)

En Tarongers, Alemania y Bélgica ofrecieron un duelo ajustado en la rama masculina. El empate a cero se mantuvo hasta el tercer cuarto, cuando Paul Glander adelantó a los belgas de PC. Con el alemán Lukas Kossel también amonestado con amarilla en el 41, Bélgica igualó por medio de Maximilian Langer en el 47, pero William Sanda devolvió la ventaja a Alemania cinco minutos más tarde para sellar el triunfo.

Países Bajos golea en las dos categorías con hat-tricks de Van den Heuvel y Van der Valk

Países Bajos firmó una jornada vespertina redonda con triunfos en ambas categorías. En Tarongers, las neerlandesas superaron a España por 6-2 gracias al hat-trick de Maud van den Heuvel, con Iris de Kemp, Lieve Wijckmans e Imke Verstraeten como otras anotadoras. España achicó distancias con el gol de jugada de Natalia Vilanova, pero Verstraeten, de PC, devolvió la ventaja a las neerlandesas antes de que Carlota González, también de PC, firmara el segundo tanto español.

En La Carrasca, el equipo masculino goleó a Austria (13-0) por el Grupo B con otro hat-trick, de Pepijn van der Valk. Sander van de Putte, Thies Bakker y Thije Bakker sumaron sendos dobletes, y Joppe Wolbert anotó de PC.

Inglaterra vence a Escocia en La Carrasca para cerrar la jornada femenina (3-1)

El último partido celebrado en La Carrasca medía las fuerzas de Inglaterra ante Escocia por el Grupo A. El conjunto inglés se adelantó en dos ocasiones, gracias al acierto de Biba Mills y Evie Smith. En el último cuarto, Lexie MacMillan le dio alas a una Escocia que recortó distancias, pero la inglesa Izzy Yonge sentenció el partido.

Los RedSticks ‘Júniors’ logran una trabajada victoria ante Inglaterra (4-3)

En el último partido de la jornada, Tarongers bajaba el telón que el duelo entre España e Inglaterra por el Grupo B masculino. Andrés Medina y Mario Mena ponían en ventaja a los anfitriones rápidamente en el primer cuarto. En el segundo parcial, Pau Gestí dibujaba el 3 a 0 en el luminoso, pero Inglaterra remontaba con tres goles consecutivos, uno en cada cuarto. Kaden Draysey y Olly Bennett (por partida doble) igualaron el encuentro para una Inglaterra lanzada. Sin embargo, el conjunto de Uri Torras reaccionaba con orgullo, gracias a las anotaciones de Andrés Medina y Josep Martí, que le dieron el triunfo ‘in extremis’ que se coloca en la segunda posición, con los mismos puntos que Países Bajos.

La acción continúa el lunes y las entradas siguen en venta

El EuroHockey Championship U21 reúne en un mismo escenario el talento emergente más brillante del hockey europeo. Durante la semana, las futuras estrellas del continente competirán al máximo nivel en un torneo que combina intensidad, pasión y espectáculo en cada partido. Prepárate para disfrutar del mejor hockey Sub-21 de Europa.

La segunda jornada del EuroHockey U21 Championship 2026 se disputará este lunes en Tarongers, con los cuatro partidos del Grupo A: Bélgica-Suiza y Francia-Alemania en categoría masculina, e Inglaterra-Países Bajos y España-Escocia en la femenina.

El EuroHockey U21 Championships 2026, organizado por la Federación de Hockey de la Comunidad Valenciana en colaboración de la Real Federación Española de Hockey, cuenta con el apoyo de la Generalitat Valenciana, la Fundación Deportiva Municipal Diputación de Valencia y Visit València.