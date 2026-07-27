Eusebio Cáceres alcanza su séptimo Europeo: "Espero luchar por una gran posición"

Los Campeonatos de España de Atletismo Absolutos celebrados el pasado fin de semana en Málaga dejaron grandes alegrías para el atletismo valenciano. Una de las mayores, sin duda, fue el regreso al podio por todo lo alto de Eusebio Cáceres que a sus 34 años y pese a competir lesionado, se llevaba la medalla de plata en salto de longitud y además lograba un premio doble: la clasificación para el próximo Europeo que se celebrará en Birmingham del 10 al 16 de agosto.

Compitió lesionado

El atleta de Onil llegaba a Málaga inmerso en las dudas ya que hace dos semanas sufrió una microrrotura que hacía peligrar su concurso. Aún así, el alicantino se llevó la plata con un salto de 8,11, solo por debajo de Jaime Guerra (8,14) y por delante de otro representante de la Comunitat, Lester Lescay, que se colgó el bronce con una marca de 8,05.

Cáceres alcanza su séptimo Campeonato de Europa, una proeza. “Allí ya estaré totalmente recuperado y espero poder demostrar que estoy en un gran estado de forma que me permitirá luchar por una gran posición”, contó uno de los mejores atletas valencianos de todos los tiempo.

Eusebio Cáceres, en pleno vuelo / FACV

Su séptimo Europeo

El atleta de Onil, olímpico en dos ocasiones y que en Tokio 2020 rozó el podio al finalizar cuarto, afrontará por tanto por séptima vez en su carrera, un Campeonato de Europa al aire libre, una proeza. “Allí ya estaré totalmente recuperado y espero poder demostrar que estoy en un gran estado de forma que me permitirá luchar por una gran posición”, contó uno de los mejores atletas valencianos de todos los tiempo.

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16 años desde su primera cita continental

Debutó en una cita continental en Barcelona 2010 a los 18 años y se metió en la final donde acabó octavo con un salto de 7,93. En Helsinki 2012 rozó el podio continental al finalizar quinto con 8,06 metros. En Zúrich 2014 rozó de nuevo el podio subiendo un escalón más ya que acabó cuarto. Esa misma posición, de nuevo sin el premio de la medala, logró en Berlín 2018. La quinta participación llegó en Múnich 2022, donde volvió a alcanzar la final. Su sexto Campeonato de Europa al aire libre llegó en Roma 2024 donde sólo pudo ser undécimo. Ahora, en Birmingham 2026, Eusebio Cáceres luchará por volver a brillar entre los mejores.