El Léleman Conqueridor Valencia anuncia los nombres de sus líberos

El Léleman Conqueridor continúa con el proceso de renovaciones para afianzar la próxima temporada 2026-2027. El club ha anunciado a sus dos piezas para la posición de líbero, que son dos fijos en este vestuario desde hace varios años. Aharón Gámiz y Javier Mengod serán los encargados de liderar la primera línea de defensa de la plantilla. Dos jugadores que conocen a la perfección la Superliga y que acumulan muchas temporadas en el club valenciano.

Aharón Gámiz

Aharón Gámiz suma su tercera temporada en el Conqueridor después de llegar a la capital del Túria en el verano de 2024. Una leyenda de la máxima categoría del voleibol nacional e internacional. El conjunto valenciano buscaba experiencia y mentalidad de equipo para una posición que es determinante en el juego. “Si algo he aprendido en mi vida es que me gustan los retos. Me gusta que cuando las cosas van mal, poder revertir la situación. Tanto el club como yo sabíamos que el año pasado se había sufrido mucho pero que tiramos con todo lo que teníamos. No era el año de salir las cosas, pero queremos volver a meter al Conqueridor en Europa y no dudé en renovar. Las dos partes estuvimos de acuerdo y así se produjo la renovación”, explicó el de Hospitalet de Llobregat en declaraciones ofrecidas por el equipo valenciano.

Publicación de Aharón Gámiz Padilla en Facebook.

El líbero catalán analizaba los objetivos que tiene a nivel personal y de grupo de cara a la próxima temporada: “Mi objetivo claro es estar entre los cuatro primeros y hacer una buena Copa del Rey, que creo que es la espina que tenemos todos clavada desde que empezó el proyecto. Queremos hacer un gran papel porque Valencia vuelve a ser la sede y vamos a por ello. Y sobre todo volver a Europa. Son los objetivos que me marco a nivel de grupo. A nivel personal quiero aportarle al entrenador lo que necesite de mí. Ya hemos hablado y quiero sentirme uno de los importantes, como me he sentido siempre aquí. Me encuentro muy cómodo en el club, muy conectado con el proyecto y la gente de aquí. Las cosas se están haciendo mejor y van en la misma línea que yo pienso como deportista”.

Defensa de Aharón Gámiz. / LÉLEMAN CONQUERIDOR VALENCIA

Javier Mengod

La renovación de Javier Mengod es otra de las buenas noticias para el Léleman Conqueridor. Con cinco temporadas en el equipo, el turolense se ha convertido en uno de los veteranos del vestuario. Jugador que garantiza compromiso, esfuerzo y pieza importante en la plantilla. “Continuar una temporada más en el club es un orgullo. Es el club que me dio la oportunidad de dar el salto a la Superliga”. El líbero también hablaba de los objetivos que le gustaría cumplir tanto a nivel personal como de club: “Creo que tenemos que pelear por alcanzar esas semifinales que tanto nos están costando. Además, se ha vuelto a dar la oportunidad de que la Copa del Rey sea en Valencia y esta vez no podemos desaprovechar la ocasión”.

Publicación de Javier Mengod en Facebook.

La posición de líbero es una de las más comprometidas de las plantillas pero tanto Gámiz como Mengod han demostrado tener una sinergia especial. “La relación con Aharón es inmejorable, con una persona como él no se puede tener mala relación porque es un diez de persona”, comentaba Mengod. El de Teruel explicaba también cómo fue el momento en el que asume la titularidad tras la lesión de su compañero. “Cuando tuve que jugar como titular la temporada anterior fue el que más me apoyó, el que me aconsejaba. Yo en los partidos lo buscaba porque sabe calmarme y encima da siempre una visión muy acertada del juego. Estoy muy contento de que sigamos compartiendo vestuario”.

Javier Mengod recibe durante un partido de Superliga. / LÉLEMAN CONQUERIDOR VALENCIA

Otras renovaciones

Publicación de Carlos Furtado en Facebook.

Publicación de Javier Monfort en Facebook.

De la pista a ditigir el banquillo del Léleman Conqueridor

El Léleman Conqueridor ha anunciado como nuevo entrenador a Paulo Renan Bertassoni. El jugador continuará vinculado al club valenciano tras poner fin a 26 años de carrera como jugador profesional. El brasileño llegó a Valencia la pasada temporada y cogerá las riendas del equipo la temporada 2026 / 2027.

Video de Paulo Renan Bertassoni en Facebook.

Bajas del equipo