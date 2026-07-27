Resultados del fin de semana

Baloncesto

Copa de España 3x3 de Tenerife : Los equipos masculino y femenino del Valencia Basket cayeron en semifinales. Valencia Basket 3x3 sitúa a sus dos equipos entre los cuatro mejores de la Copa 3x3.

El Ointxe! de Lara González, Mama Dembelé, Izar Bedia e Irene Murua en categoría femenina; y el Pando Mataró de Jordi Juanola, Jaume Zanca, Gabi Gil y Nil Bria, han sido los ganadores de la primera edición de la Copa España 3x3, disputada en Santa Cruz de Tenerife. El Ointxe! derrotó semifinales al Valencia Basket 3x3 apretando atrás, y en la final tiraron de poderío físico para derrotar a Agua y Jardín, que había ganado en semis a otro de los favoritos, La Laguna Titans.

El pasaporte para el World Tour de Debrecen era un aliciente muy interesante para la categoría masculina, que terminó con una final de enorme nivel, entre Pando Mataró y Marenostrum Fuengirola. Atrás quedaron en cuartos de final equipos como el Bàsquet Sa Real Ibiza de Nacho Martín y Unai Mendikote, y en semis el Valencia Basket de Iván Aurrecoechea y Javi Beirán.

EuroBasket U18 Masculino : del 25 de julio al 2 de agosto en Italia, con la presencia de los jugadores del Valencia Basket: Javier Viguer, Guillem Tazo y Roger Villarejo. El Valencia Basket aporta tres jugadores al Eurobasket U18M.

25/07: Estonia 61-87 España. España inicia su andadura en el Eurobasket U18 doblegando a una combativa Estonia.

26/07: España 68-61 Italia. España sube una marcha y doblega al anfitrión, Italia, del Eurobasket U18.

27/07: España vs Letonia (20:30 horas)

Grupos

Grupo A: Israel, Austria, Francia y Grecia.

Grupo B: Turquía, Eslovaquia, Serbia y Dinamarca.

Grupo C: Eslovenia, Bulgaria, Alemania y Lituania.

Grupo D: Italia, Estonia, España y Letonia.

EuroBasket U18 Femenino: del 1 al 8 de agosto en Estocolmo (Suecia), con la presencia de las jugadoras del Valencia Basket: Marta Llompart, Gabriela Lerma.

01/08: España - Eslovenia (18:15 horas)

02/08. Turquía - España (13:00 horas)

03/08: España - Montenegro (15:45 horas)

Composición de grupos

Grupo A: Francia, Alemania, República Checa y Hungría.

Grupo B: Finlandia, Suecia, Italia y Bélgica.

Grupo C: España, Montenegro, Turquía y Eslovenia.

Grupo D: Serbia, Croacia, Letonia y Polonia.

Balonmano

Hispanos Juveniles : Escandibérico (del 24 al 26 de julio en Suecia) y Campeonato de Europa 2026, del 29 al 9 de agosto en Serbia.

Calendario del Escandibérico

24/07: España 39-21 Noruega. Los Hispanos Juveniles dominan a Noruega en el Torneo Escandibérico.

25/07: Suecia 34-27 España. Los Hispanos Juveniles ceden ante Suecia en la segunda jornada del Torneo Escandibérico.

26/07: España 30-37 Portugal. Los Hispanos Juveniles ponen el broche al Torneo Escandibérico con triunfo ante Portugal.

El combinado de Francisco Javier Márquez completó su preparación antes del inicio del Campeonato de Europa, previsto para el 29 de julio España ha quedado encuadrada en el Grupo F del Europeo junto a Austria, Islas Feroe y Finlandia, en busca de una plaza en la Main Round de la competición.

Calendario de la fase de grupos para España en el Europeo

29/07: España - Austria (19:30 horas)

30/07: España - Islas Feroe (19:30 horas)

01/08: Finlandia - España (14:30 horas)

Grupos del Europeo

Grupo A: Suecia, Eslovenia, Francia, Macedonia del Norte

Grupo B: Alemania, Serbia, Italia, Turquía

Grupo C: Portugal, Croacia, Chequia, Israel

Grupo D: Hungría, Islandia, Suiza, Montenegro

Grupo E: Dinamarca, Noruega, Eslovaquia, Polonia

Grupo F: España, Islas Feroe, Austria, Finlandia

Guerreras Juveniles : Campeonato del Mundo 2026, del 29 de julio al 9 de agosto en Rumanía. Los equipos de la Comunitat Valenciana aportan a las siguientes jugaroras: la portera Rebeca Secades (Balonmano Morvedre), la central Lucía Calleja (AtticGo Elche), las laterales inzquierdo Andrea Pérez (Balonmano Morvedre) y Laura Ferrer (AtticGo Elche), la extremo derecho Erika Elena Vladu (AtticGo Elche) y las pivote Aitana Hernández (Handbol Mislata S.C.) y Andrea Palomero (Balonmano Morvedre).

El 29, 30 julio y 1 agosto se juega la fase preliminar de grupos; los días 3 y 4 agosto se disputa la Main Round y cruces de clasificación; el 6 agosto, cuartos de final (las dos mejores de cada grupo de la Main Round acceden a los cuartos de final) y partidos de clasificación; 7 agosto, semifinales y partidos de clasificación y el 9 agosto, la final, el partido por el bronce y el de los puestos 5º-8º.

Calendario del Grupo C donde está encuadrada España

29/07: España - Guinea (11:45 horas)

30/07: Uzbekistán - España (11:45 horas)

01/08: España - Alemania (14:00 horas)

Grupos

Grupo A: Croacia, Francia, Egipto y Fiyi.

Grupo B: Dinamarca, Chequia, Corea y México.

Grupo C: España, Alemania, Guinea y Uzbekistán.

Grupo D: Montenegro, Argentina, Países Bajos y Portugal.

Grupo E: Hungría, Suecia, Túnez y Canadá.

Grupo F: China, Rumanía, Kazajistán y Uruguay.

Grupo G: Eslovaquia, Japón, Brasil y Angola.

Grupo H: Suiza, Serbia, Eslovenia y Argelia.

Waterpolo

Copa del Mundo Femenina : Estados Unidos 13-9 España. España cae ante Estados Unidos y se cuelga la plata en la Copa del Mundo de waterpolo.

Otros eventos

2026 llega cargado de deporte en València

Este es el calendario del Proyecto FER 2026 .

La Nucía presenta en FITUR una gran agenda deportiva para 2026.

Fútbol : Torneo internacional de Fútbol de L'Alcúdia (COTIF), del 20 al 30 de julio.

Hockey hierba : EuroHockey U21 Championships, del 26 de julio al 1 de agosto de 2026, València se va a convertir en el epicentro del hockey europeo tanto en categoría masculina como femenina. Una doble cita que reúne a 16 selecciones nacionales y que se va a disputar en las instalaciones municipales del polideportivo Virgen del Carmen-Beteró. En el cuadro masculino van a competir Austria, Bélgica, Inglaterra, España, Alemania, Irlanda, Países Bajos, Escocia y Gales. València estrena Tarongers como gran escaparate del hockey europeo con el EuroHockey Sub-21.

Este es el calendario de partidos.

Competición masculina

26/07/2026 - España 5-3 Inglaterra. Trabajada victoria de España ante Inglaterra en su debut en el EuroHockey U21 Masculino.

28/07/2026 - 20:15 horas: Holanda - España

29/07/2026 - 18:00 horas: España - Austraia

Competición femenina

26/07/2026 Holanda 6-2 España. España cae ante Países Bajos en su estreno en el EuroHockey U21 femenino.

27/07/2026 - 20:15: España - Escocia

29/07/2026 - 20:20: España - Inglaterra.

Vóley-Playa : XVI Open La Malva, los días 24, 25 y 26 de julio en Beachbol València, las instalaciones municipales de Vóley-Playa València. Éxito total del Open Malva XVI: 360 participantes y 600 partidos en un fin de semana para recordar.

D. TORTAJADA

La gran fiesta del vóley playa volvió a cobrar vida en la arena de la Malvarrosa / D. Tortajada / F. Bustamante

Vela : La vela latina vuelve a surcar las aguas de l’Albufera. Próximas fechas: 25 de julio, el 1 de agosto, el 13 y 19 de septiembre y el 3 de octubre, puedes acercarte al parque natural para ver cómo navegan decenas de embarcaciones tradicionales impulsadas solo por el viento. Las citas arrancan a las 12:00 horas y se alargarán hasta las 15:00 horas.

. 30º Tabarca Vela Diputación de Alicante. La competición coronó a Pez de Abril, de José María Meseguer (Club Náutico Villa de San Pedro), como vencedor absoluto de la clasificación general en la categoría ORC 1-2. Tras las cuatro pruebas disputadas durante el campeonato, Pez de Abril se proclamó campeón en ORC 1-2, seguido por EBURY Sailing Team, de Julio Bernabéu, y Tanit VI Medilevel, de María José Vila Valero, patroneado por Nacho Campos.

En ORC 3, el triunfo final correspondió a Fala Pouco, de José Ballester y Andrés Manresa, por delante de Team Tac, de Gustavo Gastaldi, patroneado por Maurizio Constazo, mientras que Nemox, de Antonio Romero y José María Guerrero Macías, completó el podio.

Por su parte, en ORC 4, el vencedor fue Xufin, de Jorge San Simón, patroneado por Héctor Domínguez, seguido de Dax, de Sergio Dura, y de Tatán, de Alberto Jerez Egido.

Las clases Promoción A y Promoción B disputaron un recorrido costero de 8,15 millas con un viento de salida de 165º que roló hasta los 150º durante la prueba, manteniendo una intensidad de entre 10 y 12 nudos. En Promoción A, la victoria fue para Maquiavelo, patroneado por Javier Romero Requena (Real Club de Regatas de Alicante), seguido de Leia, de Javier Abad Bernabeu (Club Náutico Santa Pola). En Promoción B, el triunfo correspondió a North Face, de Miguel Vinches (Real Club de Regatas de Alicante), por delante de Maire I, de Pedro Antón Brotons (Real Club de Regatas de Alicante), y Fátima, de Alejandro Candela Madrid (Real Club de Regatas de Alicante).

. IV Regata Clásicos Comunitat Valenciana. La embarcación Argyll, en Época; el Argos, en Clásicos; el Sea Lion, en Espíritu de Tradición; y el Alitan 3, en RI Clásicos, se han proclamado vencedores de la cuarta edición.

IV Regata Clásicos Comunitat Valenciana. / C. N. JÀVEA

Deportes náuticos : El Spain SailGP Team regresó a la competición en Gran Bretaña después de firmar en Canadá una de sus mejores actuaciones de la temporada y se proclamó campeón en aguas británicas después de salir último en la carrera decisiva.

Épica, colosal, grandiosa... Se agotan los calificativos para describir la actuación del equipo español de SailGP en el Gran Premio de Gran Bretaña. España repitió victoria en el Rolex SailGP Championship después de Halifax, tras otro fin de semana para el recuerdo. El Spain SailGP Team se clasificó con suspense para la final del evento después de una lucha titánica en su grupo contra Australia, Nueva Zelanda y Canadá. Después, remontó desde la última posición para sumar su primer volante en aguas británicas y diez puntos de oro para la clasificación del campeonato.

España gana en Portsmouth en una jornada épica. / Salva Fonollá | Spain SailGP Team

Con la victoria de este fin de semana, España suma 54 puntos en la clasificación general, solo por detrás de la todopoderosa Australia (66 puntos). Suecia es tercera con 47, y Estados Unidos cuarta con 46. Los Gallos abren hueco en la lucha por alcanzar la Gran Final de esta temporada 2026.

La próxima prueba del campeonato tendrá lugar en Sassnitz los próximos días 22 y 23 de agosto. Será la novena parada del Rolex SailGP Championship.

Xàbia vibró con SailGP, la competición náutica más emocionante del mundo en una pantalla gigante frente al mar. En la Avenida Rey Jaime I, junto al monumento a la Mare de Déu de Loreto, los presentes pudieron seguir en pantalla gigante el primer día de carreras del Emirates Great Britain Sail Grand Prix | Portsmouth en Inglaterra, en una retransmisión organizada por SailGP con la colaboración del Ajuntament de Xàbia.

Vecinos y visitantes vibraron con la velocidad de los catamaranes F50, capaces de superar los 100 km/h sobre el mar, acompañados por los comentarios en directo del periodista deportivo Nico Abad y el regatista y entrenador de vela Álvaro del Arco. Ambos narraron desde Xàbia, y para todo el mundo de habla hispana las carreras, y guiaron a los presentes a lo largo de la jornada, explicando maniobras, claves tácticas y el reciente formato de competición split racing, lo que permitió a muchos asistentes descubrir por primera vez el espectáculo de SailGP. Una nueva manera de disfrutar la competición dividiendo la flota en dos grupos y que ha venido para quedarse lo que resta de temporada, incluido en Valencia.

El regatista y entrenador de vela Álvaro del Arco, y del periodista deportivo Nico Abad. / SAILGP

Atletismo : Campeonato de España Absoluto y de Clubes 4x100 m y 4x400 m / Málaga. Fecha: 24/07/26 - 26/07/26 / Aire Libre / Nacional / Organiza: RFEA. Quique Llopis se corona en Málaga y toma impulso para Birmingham.

Naiara Pérez y Andrea Sales se estrenan como campeonas de España.

Fátima Diame reina en España y ya piensa en el trono Europeo.

. Volta a Peu de Riola. Carlos Jiménez y Noa Pérez triunfan bajo la temática de Los Cazafantasmas en la Volta a Peu de Riola, integrada en el "Circuit Solidari El Corte Inglés". En su XXIV edición, el atleta Carlos Jiménez Campos se alzó con la victoria en categoría masculina tras completar el recorrido en 00:18:29, por delante de Pablo Pérez Vendrell, segundo con 00:19:02, y de Carlos Alcañiz Carbonell, que cerró el podio con un tiempo de 00:19:09. En la competición femenina, Noa Pérez Fernández fue la más rápida al detener el cronómetro 00:21:59. La acompañaron en el podio María José de Toro Saiz, segunda con 00:22:34, y Mónica Soria Calvet, tercera con un registro de 00:23:21.

Pilota Valenciana : III Open de frontó President de la Diputació de València 2026, del 26 de julio al 30 de agosto de 2026. CIMA Alfafar s’estrena amb victòria en la presentació de l’Open de Frontó 2026.

Óscar repeteix títol en l’Individual de galotxa Itegra.

Calendario de partidas del fin de semana.

Ajedrez : XII Open Internacional Fundación València Cuna, del 27 de julio al 2 de agosto en el Colegio San Vicente Ferrer – Dominicos València, carrer d’Isabel la Catòlica, 25. Días 27, 28, 29, 30 y 31 de julio, partidas a partir de las 17:00 horas. Sábado 1 y domingo 2, las partidas comenzarán a las 10:30 horas. El XII Open Internacional Fundación València Cuna rendirá homenaje a los creadores del ajedrez moderno.

Ciclismo : Campeonato de España en Pista de Paraciclismo y Élite - S23, del 24 al 26 de julio de 2026 en el Palau Velòdrom Lluís Puig. Ricardo Ten brilla en el Luis Puig con cuatro oros en el Campeonato de España.

Publicación de Facebook sobre el Campeonato de España de Ciclismo.

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Publicación de RFECiclismo en Facebook sobre la Primera edición del Team Sprint Inclusivo.

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. CRI Benaguasil 2026 fue suspendida.

. Summer Cycling Challenge Favara. Resultados.

. 54º Trofeo San Hipólito. Resultados.

. IV Cronoescalada Llucena Trofeu Mas de la Cota By Altraker Mapaesport.

Natación: Campeonato de Europa Júnior de Aguas Abiertas, del 23 al 26 de julio en Hungría, con la presencia de la nadadora de la Federación de Natación de la Comunidad Valenciana 𝗦ofía 𝗕ondarenko y del nadador Álex Barranquero. Consulta todos los resultados.

Buen debut de Sofía Bondarenko y Álex Barranquero con la selección española.

. Campeonato de España Júnior de Verano de Natación, del 23 al 26 de julio en Sabadell. Directos de la competición. Los nadadores de la Federación de Natación de la Comunidad Valenciana cosecharon un total de 24 medallas (6 oros, 6 platas y 12 bronces). Además, se lograron 11 cuartos puestos y se han batido 7 mejores marcas autonómicas de edades.

Publicación de la Federación Valenciana de Natación sobre los medallistas.

. Travessia Platges de Xilxes: Suspendida.

Avance calendario de agosto

Voleibol: Campeonato del Mundo Sub-17 Femenino 2026 . Se celebrará en Chile del 6 al 16 de agosto. España jugará contra Japón, Brasil, Argentina, Polonia y Croacia dentro del Grupo C de la competición.

. Campeonato de Europa. La fase de grupos del Eurovolley se disputará del 20 al 29 de agosto en Bakú (Azerbaiyán), donde España se enfrentará con las selecciones de Bélgica, Portugal, Rumanía, Países Bajos y la anfitriona Azerbaiyán. En caso de clasificar a las eliminatorias, tendrán lugar entre el 30 de agosto y el 6 de septiembre, con sedes en Brno (República Checa) y Estambul (Turquía).

. Selección femenina Sub-19: torneo WEVZA de su categoría (primera ronda de clasificación) que se disputará en la localidad francesa de Terville del 25 al 30 de agosto. Para llegar en el mejor momento de forma, España disputará del 19 al 21 de agosto un bilateral amistoso.

. Juegos del Mediterráneo , que se celebrarán del 20 de agosto al 3 de septiembre en Taranto (Italia).

. Campeonato de España de Vóley-Playa: del 27 al 30 de agosto en Fuengirola.

Deportes Náuticos : Novena parada del Rolex SailGP Championship. El campeonato llega a Sassnitz los días 22 y 23 de agosto. Los Gallos llegan tras triunfar en la cita del GP de Gran Bretaña celebrada a finales del mes de julio.

Béisbol : WBSC Europe – U23 Baseball European Championship B Pool 2026, del 4 al 8 de agosto en las instalaciones municipales de Béisbol y Sófbol (en el Tramo IV del Jardín del Turia). Más información.

Corregudes de Joies , del 10 al 14 de agosto, a partir de las 18:00 horas en la Playa de Pinedo, aunque los horarios podrán sufrir variacionesun espectáculo que combina deporte e historia valenciana.

Danza : València Danza / XVII Campus Internacional ADAM 2026, del 17 al 28 de agosto en el Complejo Cultural y Deportivo La Petxina. Más información.

Atletismo : Campeonato del Mundo Sub-20 Aire Libre / Oregon (USA). Fecha: 04/08/26 - 09/08/26 / Aire Libre / Internacional / Organiza: WA

. Campeonato de Europa / Birmingham (GBR). Fecha: 10/08/26 - 16/08/26 / Aire Libre / Internacional / Organiza: EA

. XXXIX Bajada Hondón-Aspe / Aspe - Alicante. Fecha: 21/08/26 / Hora: 18:00 / Jornada: T / Ruta / Autonómico / Organiza: Club Deportivo Triaspe

. Campeonato del Mundo Master Aire Libre / Daegu (KOR). Fecha: 22/08/26 - 03/09/26 / Aire Libre / Internacional / Organiza: EMA

. Juegos Mediterráneos / Taranto (ITA). Fecha: 30/08/26 - 03/09/26 / Aire Libre / Internacional / Organiza: COE

. XXIX Carrera Matutina a la Playa de Cullera, sábado 1 de agosto de 2026 a las 08:00 horas. Esta prueba consta de un recorrido de 7 km sobre arena mojada y compactada, con salida y meta en la playa de San Antonio (Zona Oasis) frente a la posta sanitaria.

. 37 Volta a Peu a la Platja de Tavernes, viernes 7 de agosto de 2026 a las 20:30 horas.

. Stone and Light. The Bocairent Challenge Turistic, sábado 8 de agosto de 2026 en Bocairent a las 22:00 horas.

. XXVII Volta a peu a Corbera, viernes 29 de agosto a las 19:00 horas.

Fútbol americano : Campeonato del Mundo de Flag Football, del 13 al 16 de agosto en Düsseldorf (Alemania). Esta competición ppondrá en juego los dos primeros billetes para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. El combinado nacional femenino llega al Mundial después de conquistar la medalla de bronce en el Campeonato de Europa de París 2025, y en Düsseldorf afrontará una cita histórica, tanto por el nivel de los participantes como por lo que estará en juego. Con Estados Unidos ya clasificado para Los Ángeles 2028 en calidad de país anfitrión, los dos billetes corresponderán a las dos selecciones mejor clasificadas del torneo, excluyendo al conjunto estadounidense. La posibilidad de participar en unos Juegos Olímpicos representa uno de los mayores retos deportivos de la historia del Flag Football español y una oportunidad para seguir consolidando el crecimiento internacional de nuestras Selecciones Nacionales, en un momento decisivo para el desarrollo de esta modalidad sin contacto del Fútbol Americano. En la lista de preseleccionadas figuran Paula Martínez Terol (Valencia Firebats) y Violeta Wiksten Oliver (Ibi Butterflies).

Ciclismo : . III Trofeu Escoles de Ciclisme Festes de San Roc, viernes 31 de julio de 2026 en Paiporta (Valencia) a las 18:00 horas.

Trofeo Escuelas de ciclismo de Alginet, domingo 2 de agosto de 2026 a las 09:00 horas.

. II Clàssica Camp de Morvedre - Estivellla, martes 4 de agosto de 2026 a las 10:00 horas, con un recorrido de 101 km que incluye la exigente subida al Garbí.

. IV Gran Premio Ayuntamiento de Benageber - Alto Turia - Memorial amadeo Olmos Guillot, miércoles 5 de agosto de 2026 a las 10:30 horas.

. Copa de la Comunidad Valenciana, Trofeo LBR 3, sábado 8 de agosto de 2026 a las 20:30 horas en Santa Pola (Alicante).

. Memorial Eugenio Lisarde - Trofeo Fiestas 2026, sábado 8 de agosto de 2026 a las 09:00 horas en Yátova (Valencia).

. Trofeu Festes D´Alfarrasí "El Mundialito", martes 11 de agosto de 2026 a las 17:00 horas.

. V Trofeo Júnior Moixent, miércoles 12 de agosto de 2026 a las 09:30 horas.

. XXXI Vuelta Ciclista Camporrobles - IV Memorial Juan García, jueves 13 de agosto de 2026 a las 10:00 horas.

. 48 Gran Premi Ajuntament de Traiguera, viernes 14 de agosto de 2026 a las 17:30 horas.

. III Trofeo San Bartolomé, domingo 16 de agosto de 2026 a las 09:00 horas.

. 37 Trofeu Fira d'Agost de Xàtiva, lunes 17 de agosto de 2026 a las 10:00 horas.

. Trofeo Escuelas de Ciclismo San Bartolomé, viernes 21 de agosto de 2026.

. Memorial Paco Juanes GP Llombai (Valencia), viernes 21 de agosto de 2026 a las 18:00 horas.

. GP Ajuntament de Foios, domingo 23 de agosto de 2026.

. Trofeo Fiestas Manuel, jueves 27 de agosto de 2026 a las 10:30 horas.

. XLIII Trofeu Penya La Bufa, sábado 29 de agosto de 2026 en Xàbia (Alicante) a las 18:00 horas.

. Trofeo Escuelas de Ciclismo Chiva, sábado 29 de agosto de 2026 a las 09:00 horas.

. Trofeo Escuelas de Ciclismo Costa de Azahar Castellón, domingo 30 de agosto de 2026.

. GP Alginet, domingo 30 de agosto de 2026 a las 09:30 horas.

. XVII Trofeo Open Almoradí, domingo 30 de agosto de 2026 a las 10:30 horas.

Noticias relacionadas

. III Trofeo Ciclista de Cadetes en Almoradí (Alicante), domingo 30 de agosto de 2026 a las 08:45 horas.