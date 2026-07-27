El Spain SailGP Team gana en en Portsmouth tras una jornada épica

Épica, colosal, grandiosa... Se agotan los calificativos para describir la actuación del equipo español de SailGP en el Gran Premio de Gran Bretaña. España repitió victoria en el Rolex SailGP Championship después de Halifax, tras otro fin de semana para el recuerdo. El Spain SailGP Team se clasificó con suspense para la final del evento después de una lucha titánica en su grupo contra Australia, Nueva Zelanda y Canadá. Después, remontó desde la última posición para sumar su primer volante en aguas británicas y diez puntos de oro para la clasificación del campeonato.

Masterclass de resistencia

La jornada del domingo no pudo comenzar mejor para España, que después de realizar una buena salida vio cómo tanto Canadá como Nueva Zelanda, principales rivales en el grupo A, eran penalizadas. Ambos equipos habían salido por delante de los españoles y tuvieron que retrasar sus posiciones hasta el final de la flota. Así las cosas, la Australia de Tom Slingsby tomó el testigo para liderar la manga casi de comienzo a fin. El Spain SailGP Team fue capaz de disputarle el primer puesto durante uno de los tramos a favor del viento, pero Slingsby fue capaz de revertir la situación y preservar la primera plaza hasta el final.

España sumó 4 puntos y se aprovechó de los resultados de sus máximos rivales para liderar el grupo A con 13 puntos, uno más que Australia, Canadá y Nueva Zelanda. La guerra para la última y decisiva carrera de flota estaba servida.

En dicha manga, como ya ha sucedido en otros Grandes Premios, Los Gallos ofrecieron una masterclass de resistencia. Australia se autoexcluyó de la pelea por la final al saltarse la salida y tener que ceder el paso al resto de equipos, mientras que Nueva Zelanda y Canadá salieron por delante de los nuestros. Fue entonces cuando Diego Botín y compañía activaron el modo remontada para metro a metro, superar a sus oponentes y asegurar su plaza en la final del GP; no sin suspense: España llegó a la penúltima boya por delante de los kiwis, pero un error en uno de los giros dejó al F50 Victoria sin vuelo. Los neozelandeses se acercaron a los nuestros peligrosamente, pero la presión del momento hizo que se saltasen el límite del campo de regatas y fueran penalizados, haciendo imposible el sorpasso. El Spain SailGP Team sumó así su sexta final consecutiva de la temporada. Seis de seis.

Como ya ha sucedido en otros Grandes Premios, Los Gallos ofrecieron una masterclass de resistencia. / Jon Buckle | SailGP

Remontada 'Nadaliana'

La final del Gran Premio de Gran Bretaña no comenzó bien para los españoles, que trataron de llegar con velocidad desde lejos para superar al resto de sus rivales en la línea de salida. España se vio de inicio en cuarta posición y con la necesidad de remontar... otra vez. Pero parece que los nuestros se sienten a gusto compitiendo contra la épica. Y es que volvieron a hacerlo. Metro a metro, tramo a tramo, Los Gallos fueron reduciendo distancias con Suecia, Canadá y Suiza, sobre todo gracias a una excelente maniobra en el segundo giro del campo de regatas. A partir de ahí, el equipo español fue devorando a sus oponentes, hasta situarse en cabeza. Una vez ahí, España no falló.

Con la victoria de este fin de semana, España suma 54 puntos en la clasificación general, solo por detrás de la todopoderosa Australia (66 puntos). Suecia es tercera con 47, y Estados Unidos cuarta con 46. Los Gallos abren hueco en la lucha por alcanzar la Gran Final de esta temporada 2026.

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La próxima prueba del campeonato tendrá lugar en Sassnitz los próximos días 22 y 23 de agosto. Será la novena parada del Rolex SailGP Championship.

Resultados de las carreras. / SPAIN SAILGP TEAM

Gran Premio de Gran Bretaña. / SPAIN SAILGP TEAM