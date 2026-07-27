Trabajada victoria de España ante Inglaterra en su debut en el EuroHockey U21 Masculino

La selección española sub-21 masculina comenzó con victoria su participación en el EuroHockey U21 de Valenciatras imponerse a Inglaterra por 5-3 en un encuentro intenso, dinámico y de gran nivel competitivo. Los españoles dominaron buena parte del partido, supieron responder a la reacción inglesa en los momentos más exigentes y acabaron certificando un triunfo de mérito en su estreno en el campeonato.

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Así fue el partido

España salió conectada desde el inicio y pronto encontró recompensa. En el minuto 4, Andrés Medina inauguró el marcador culminando una buena acción de ataque. Poco después llegó el primer penalty corner para el combinado nacional y, en el segundo intento a bola parada, Mario Mena amplió la ventaja para establecer el 2-0 al término de un primer cuarto de claro dominio español.

En el segundo cuarto, España siguió generando ocasiones y amplió distancias en el minuto 25 gracias a un penalty stroke que Pau Gestí transformó con seguridad. La selección española dispuso además de otro penalty corner, mientras que Inglaterra logró meterse de nuevo en el partido en los últimos minutos del cuarto. Kaden Draysey convirtió un penalty stroke para recortar diferencias antes de la media parte (3-1).

Tras la reanudación, Inglaterra dio un paso adelante. Olly Bennett aprovechó un penalty corner en el minuto 33 para situar el 3-2 y dar impulso a su equipo, que ganó confianza con el paso de los minutos.

La igualdad llegó en el último cuarto, cuando Bennett volvió a ver portería desde el penalty corner para establecer el 3-3. Lejos de acusar el golpe, España reaccionó con personalidad. Apenas dos minutos después, un nuevo penalty corner permitió a Andrés Medina firmar su segundo tanto de la noche y devolver la ventaja a los españoles. Ya en los instantes finales, Josep Martín cerró la victoria con un gran gol, prácticamente de espaldas a portería, que certificó el definitivo 5-3 y los tres primeros puntos de España en el EuroHockey U21.

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El segundo partido lo disputarán ante Países Bajos el martes 28 de julio a las 20.15 horas.