Los valencianos Iván Penalba y Carmen Pérez se enfrentan al 'infierno' en la Badwater

El ultrafondista valenciano Iván Penalba vuelve al infierno, y lo hace esta vez, en la mejor compañía, su pareja y también consumada ultrafondista, la valenciana Carmen Pérez. Ambos serán dos de los 100 elegidos de todo el mundo que se enfrentarán a uno de los ultrafondos más salvajes y duros del planeta: la Badwater, una prueba que discurre en el llamado Valle de la Muerte, en Estados Unidos. Una de las zonas más inhóspitas del mundo donde se registran anualmente las temperaturas más elevadas. Los dos valencianos tendrán que correr 135 millas, es decir, 271 kilómetros atravesando el desierto a 50 grados de temperatura.

La quinta participación de Iván y la primera de Carmen

La prueba arranca en la madrugada del lunes 27 de julio al martes 28 en horario español. Para Iván, será su cuarta experiencia en esta temida carrera mientras que Carmen Pérez se enfrenta por primera vez a la Badwater. El de Alfafar ya sabe lo que es subir al podio en la Badwater, lo ha hecho en dos ocasiones. La última en la pasada edición, en 2025 cuando acababa segundo con la que hasta ahora es su mejor marca en la prueba: 22h07’16” : "Es moment de arder de nuevo en la carrera más dura y ardiente del mundo", afirma en sus redes sociales un Penalba que luchará por su cuarta hebilla de finisher.

Iván y Carmen, que cuentan con el patrocinio del centro deportivo de Alfafar, Suma Fitness Club, acuden juntos a esta nueva aventura aunque cada uno hará su carrera, luchando por sus objetivos personales.

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Carmen e Iván llevan varios días aclimatándose / @ivanpenalbalopez

Un recorrido infernal

La cuenca de Badwater (del inglés: Badwater Basin) está en el parque nacional del Valle de la Muerte, condado de Inyo, Estados Unidos. Destaca por ser el punto más bajo de América del Norte, con una profundidad de 86 m por debajo del nivel del mar. Desde dicha cuenca Badwater se da la salida a una prueba extrema que finaliza en el monte Whitney. La prueba va desde el punto geográfico más bajo de EEUU y concluirá en meta tras acumular un desnivel positivo de 4000 m. La Badwater se desarrolla en régimen de autoabastecimiento, es decir, sin ningún avituallamiento o punto de apoyo por parte de la organización. Cada participante lleva un coche de apoyo con su equipo que se encarga de proporcionarle alimento y sobre todo hidratación durante la carrera.