España supera a Escocia y Alemania y Países Bajos lideran el Grupo A del EuroHockey U21

Tarongers ha acogido este lunes los cuatro encuentros del Grupo A correspondientes a la segunda jornada del EuroHockey U21 Championship 2026: Bélgica-Suiza y Francia-Alemania en categoría masculina, e Inglaterra-Países Bajos y España-Escocia en la femenina.

El Grupo A masculino lo integran Alemania, Bélgica, Francia y Suiza, y el Grupo A femenino, Países Bajos, España, Inglaterra y Escocia. Con cuatro partidos ya disputados en ambas categorías, Alemania lidera en solitario el Grupo A masculino con seis puntos, seguida de Bélgica y Francia, empatadas a tres pero con mejor diferencia de gol para los belgas, mientras que Suiza cierra la tabla sin puntos. En el Grupo A femenino, Países Bajos manda también en solitario con pleno de victorias, por delante de España y de Inglaterra, ambas con tres puntos, y Escocia se queda sin sumar.

España vence a Escocia y firma su segundo triunfo en el Grupo A (2-0)

España se impuso a Escocia con dos tantos en la segunda mitad: Marta Armenteras abrió el marcador de PC y Alejandra de la Llama sentenció ya en el último cuarto.

España supera a Escocia. / ÓSCAR J. MATHEU TOMAS

La selección española Sub-21 femenina dio un paso adelante en el EuroHockey U21 de Valencia al imponerse por 2-0 a Escocia en la segunda jornada de la fase de grupos. En un encuentro muy competido las españolas supieron madurar el partido y encontraron el premio a su insistencia en los últimos cuartos para sumar los primeros tres puntos.

El primer cuarto estuvo marcado por la igualdad y con una selección española que consiguió llevar la iniciativa con una mayor posesión de la bola. Aún así, ninguno de los dos equipos consiguió generar ocasiones claras de gol y el marcador permaneció intacto tras los primeros quince minutos.

Escocia comenzó el segundo cuarto con más presencia en campo rival, aunque España fue recuperando el control del juego conforme avanzaban los minutos. Las españolas protagonizaron las mejores llegadas antes del descanso, con una peligrosa acción en el minuto 23 y una nueva ocasión pocos minutos después que estuvo cerca de ser el primer tanto.

La recompensa llegó tras la media parte. En el minuto 34, Marta Armenteras adelantó a España al transformar un penalty corner perfectamente ejecutado junto a Cristina Maristany y Sara Carmona. Apenas unos instantes después, la Sub21 volvió a enviar la bola al fondo de la portería en otra acción a bola parada, aunque el tanto fue anulado por ser tiro directo a la red. España mantuvo las buenas sensaciones y dispuso de dos nuevos penalty corners que no dieron frutos.

España continuó jugando con seguridad en el último periodo. Tras una nueva ocasión en el arranque del cuarto, el esfuerzo tuvo su recompensa definitiva en el minuto 53. Alejandra de la Llama protagonizó una gran acción individual, manteniendo el control de la bola, resistiendo la presión de la defensa escocesa y definiendo para establecer el definitivo 2-0. Con esta victoria, la selección Sub-21 suma su primer triunfo en este Europeo.

El próximo partido lo disputarán el miércoles 29 de julio a las 20.20 horas contra Inglaterra.

La selección española Sub-21 femenina dio un paso adelante en el EuroHockey U21 de Valencia al imponerse por 2-0 a Escocia en la segunda jornada de la fase de grupos. / ÓSCAR J. MATHEU TOMÁS

Bélgica golea a Suiza con un hat-trick de Langendries (12-0)

Bélgica goleó a Suiza en el partido que abrió la segunda jornada en Tarongers. Charles Langendries completó un hat-trick, con dos de sus tantos de penalti. Jules de Cleene, Mathias Francois, Mathis Lauwers y Maximilian Langer anotaron sendos dobletes, dos de ellos de penalti córner, y Mathis Dewitte cerró el marcador también de PC.

Alemania supera a Francia y lidera en solitario el Grupo A (4-1)

Alemania encarriló el partido en la primera mitad con los goles de Ferdinand Steinebach y del capitán Ben Hasbach, y sentenció con el doblete de William Sanda. Arthur Plauché firmó el único tanto francés, de PC.

Países Bajos golea a Inglaterra y firma su segundo triunfo en el Grupo A (6-1)

Juul Sauer abrió el marcador con un doblete y Países Bajos no dio tregua a Inglaterra: Katerina Langedijk, de PC, Lieve Wijckmans y Maud van den Heuvel ampliaron la ventaja, y Kaatje Walhof, también de PC, cerró la goleada neerlandesa. Beth Gardens, de PC, anotó el único tanto inglés.

La acción continúa el martes y las entradas continúan a la venta

El EuroHockey Championship U21 reúne en un mismo escenario el talento emergente más brillante del hockey europeo. Durante la semana, las futuras estrellas del continente competirán al máximo nivel en un torneo que combina intensidad, pasión y espectáculo en cada partido. Prepárate para disfrutar del mejor hockey Sub-21 de Europa.

La tercera jornada del EuroHockey U21 Championship 2026 se disputará este martes en Tarongers, con los cuatro partidos del Grupo B: Irlanda-Gales y Bélgica-Alemania en categoría femenina, e Inglaterra-Austria y Países Bajos-España en la masculina.

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