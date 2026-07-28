Favara proclama els nous campions del Individual de raspall 2026
Pau de Gavarda i Mireia d'Alcàsser encapçalen el palmarés d'una intensa jornada de finals al trinquet de Favara.
El trinquet de Favara ha sigut l'escenari de les finals del 15é Campionat Autonòmic Individual de Raspall Trofeu Generalitat Valenciana 2026, una intensa jornada que ha reunit els millors jugadors i jugadores del raspall valencià per decidir els títols autonòmics de les diferents categories. El públic ha omplit les instal·lacions durant tot el dia i ha pogut gaudir de partides de gran nivell que han posat el punt final a una nova edició abans de l’estiu.
Campions
La gran final de Primera categoria masculina va coronar Pau de Gavarda, que es va imposar amb autoritat a Josep de Muro per 25-5. El jugador de Gavarda va mostrar-se molt sòlid des dels primers quinzes, marcant el ritme de la partida i aprofitant cada oportunitat per obrir diferències en el marcador. Tot i els intents de Josep per entrar en la partida, Pau va mantindre un nivell molt regular durant tot l'enfrontament per sumar un nou títol autonòmic al seu palmarés.
En Primera categoria femenina, Mireia d'Alcàsser i Noelia de Beniparrell van protagonitzar una de les partides més emocionants de la jornada. Amb alternatives en el joc i punts de gran qualitat, la final es va mantindre igualada durant bona part de l'enfrontament fins que Mireia va saber gestionar millor els moments decisius per acabar imposant-se per un ajustat 25-20 i proclamar-se campiona autonòmica.
En la resta de categories, Sergio de Muro va conquistar el títol de Segona masculina després de superar Adrián de Campanar per 25-15, mentre que Lucía d'Alzira va véncer Alba de Guadassuar per 25-10 en la final de Segona femenina.
En Tercera categoria, Aina d'Alcàsser es va imposar per 25-5 a Paula d'Alcàsser, mentre que Juan de Bonrepòs i Mirambell va derrotar Pablo de Bicorp per 25-10.
En les categories Juvenils, Izan de Moixent va superar Noah de Sueca per 25-15 i Adriana del Genovés va aconseguir el títol femení després de véncer Laia del Genovés per 25-10.
En Quarta categoria, els campions van ser San Juan de Castelloner, que es va imposar a Carles d'Alfara per 25-5, i Cloe de la Llosa, vencedora davant Andrea d'Alcàsser pel mateix resultat.
En Cinquena masculina, Umberto del Genovés va superar Frank de la Vall per un ajustat 25-20.
Finalment, en Veterans, Jorge del Genovés va derrotar Pove de Castelloner per 25-5, mentre que en Veteranes Paqui de Massamagrell va superar Susana d'Alfara per 25-10.
Autoritats
En finalitzar les partides es va celebrar el lliurament de trofeus, que va comptar amb la presència de Vicent Mompó, president de la Diputació de València i alcalde de Gavarda; Pilar Sala, alcaldessa de Favara; Vicen Martínez, regidora de l'Ajuntament de Beniparrell; Amparo Fayos, regidora d'Esports de l'Ajuntament de Favara; Pau Gallego, Pablo Esteve, i Susana Serrano, vicepresidents de la Federació de Pilota Valenciana.
- Mamardashvili, ex del Valencia CF, vuelve a estar en el mercado
- El Valencia Basket anuncia otro fichaje masculino
- La Real Sociedad quiere repetir la fórmula Guedes y Soler con el Real Madrid
- La explicación de Bordalás a la salida de Kang In Lee del Valencia CF
- El Valencia CF puede perder a Ryunosuke Sato un mes de competición
- Bryan Zaragoza, fichaje sobre la mesa con una exigencia del Bayern
- Mensaje de Corberán a Danjuma por su futuro en el Valencia CF
- Novedades en el entrenamiento del Valencia: Sadiq es baja para Inglaterra