El mundo del trail running y el ciclismo, consternado por el incendio en la Sierra de Espadán

El incendio que se iniciaba el pasado sábado 25 de julio en La Vall' Uixó y que ha arrasado ya más de 8.500 hectáreas de bosque afectando a numerosas localidades con un radio de acción de 72 kilómetros es ya una catástrofe natural con grandes consecuencias medioambientales y económicas. El mundo del deporte también se ha visto afectado ya que la zona por la que se ha extendido el fuego, en plena Sierra de Espadán acoge anualmente un gran número de carreras de montaña además de servir de marco a una de las marchas cicloturistas más importantes del calendario valenciano y nacional, el Desafío La 10Picos cuyo recorrido discurre por los principales puertos de montaña de la Sierra de Espadán.

Preocupación por los circuitos

A falta de revisar todos los circuitos y cuando el incendio sigue todavía activo, se teme que muchas de las pruebas de trail running de la zona habrán visto cómo parte de su recorrido ha sido afectado. El Parque Natural de Espadán, devastado por las llamas estos días, es un auténtico pulmón verde, una de las zonas predilectas para disfrutar del deporte en plena naturaleza. La provincia de Castellón, la segunda más montañosa de España, tiene una gran tradición en el mundo del trail running por lo que la mayoría de localidades que estos días se han visto rodeadas por las llamas, cuentra en su programa deportivo anual con carreras de montaña.

Eslida, la cita más inmediata

De hecho, la cita más inmediata que de momento, se mantiene en el calendario, a la espera de cómo evolucionen los acontecimientos, es la Volta a les Fonts d'Eslida programada para el sábado 8 de agosto de 2026. La prueba tiene su salida y meta en Eslida, una de las localidades más afectadas por el fuego y cuya población tuvo que ser evacuada. La prueba presenta un recorrido de 15,2 kilómetros por pistas y senderos del término municipal, con alrededor de 567 metros de desnivel positivo.

Volta a les Fonts d'Eslida / SD

La Vall d'Uixó, una de las zonas con un calendario más amplio

La Vall d'Uixó, localidad donde se inició el incendio, también tiene gran tradición en el mundo de las carreras de montaña, y es una de las poblaciones con un calendario más amplio y rico que ahora puede verse seriamente afectado. La Vall es escenario de grandes citas montañeras como la tradicional TallaFocs, un nombre que estos días parece premonitorio y que se celebra en el mes de marzo con un recorrido de 20 kilómetros y 1000 metros de desnivel que recorre los montes ahora calcinados de la localidad. Otra gran cita con el trail running en La Vall d'Uixó es la Pujada a Pipa y Mini Pipa que asciende al monte de dicho nombre y que es una de las más veteranas del calendario con 27 ediciones celebradas. También en La Vall D'Uixó se celebra una innovadora prueba, el Woman Trail, una carrera de montaña femenina así como el Fons y Mini Fons de la Tardor de 24 kilómetros y 1.400 m. de desnivel.

Muchas localidades acogen pruebas

El Trail per Muntanya Castro d’Alfondeguilla, la Pujada al Monti de Onda, el Trail de Azuébar, la Carrera de Montaña de Villamalur, la Volta a l'Ombria de Artana, el Trail de Chóvar, la Carrera de Montaña de Tales... son otras de las muchas carreras que se celebran en las localidades afectadas. Otra prueba mítica que toca de lleno la zona es el Marató dels Dements y Mitja d’Aín que se celebra entre Eslida y Aín.

Además de las carreras oficiales, la Sierra de Espadán es un destino predilecto para cientos de aficionados al trail running que cada fin de semana y ahora en periodo vacacional, aprovechan para entrenar por sus senderos y trialeras.

Preocupación en La10Picos

El mundo del ciclismo está también consternado por la evolución del incendio. Especialmente doloroso es el caso de la marcha cicloturista Desafío La 10Picos, organizada por el exciclista profesional valenciano Ángel Casero y que recorre prácticamente toda la Sierra de Espadán a través de un recorrido de 134 kilómetros en su prueba larga con salida y meta en Onda, una de las localidades confinadas por el humo. El recorrido pasa por once de las localidedes afectadas en mayor o menor medida por las llamas, como Alcudia de Veo, Aín, Eslida y Chóvar.

La organización de la prueba, que tiene previsto realizar una nueva edición, el 15 de mayo de 2027, lanzaba este martes en sus redes sociales un mensaje de dolor y apoyo a todos los afectados: "Hoy el corazón de todos está con quienes están sufriendo las consecuencias de los incendios que están golpeando distintos puntos de nuestra península. Queremos enviar todo nuestro cariño, fuerza y apoyo a las familias afectadas, a quienes han perdido tanto y a todos los que viven con la incertidumbre de estos momentos tan duros. Nuestro más sincero agradecimiento a los bomberos, brigadas forestales, fuerzas de seguridad, servicios de emergencia, voluntarios y a todas las personas que, minuto a minuto, luchan sin descanso para poner fin a esta tragedia, arriesgando incluso su propia vida por la de los demás. Hoy toca estar unidos, apoyar y no perder la esperanza. Porque, aunque el fuego deje cicatrices, volveremos a resurgir. Mucha fuerza para todas las personas afectadas. No estáis solos".

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La zona afectada, por su belleza, la dureza y variedad de sus puertos y la cercanía con València acoge también diariamente a ciclistas aficionados y peñas ciclistas. El ciclismo de montaña es igualmente protagonista con destacadas marchas de BTT como el Open BTT de La Vall' Uixó, y la Machacà, que también se celebra en dicha localidad. Otra prueba que discurre en la zona es la Marxa Fira d'Onda.