Calendario polideportivo

Baloncesto

EuroBasket U18 Masculino : del 25 de julio al 2 de agosto en Italia, con la presencia de los jugadores del Valencia Basket: Javier Viguer, Guillem Tazo y Roger Villarejo. El Valencia Basket aporta tres jugadores al Eurobasket U18M. El Grupo D ha dejado claro que era uno de los más igualados del campeonato. España ha pasado como líder invicto, pero sin poder disfrutar de un día tranquilo. Letonia ha complicado a los de Víctor García y sólo los tiros libres del último minuto han podido certificar la tercera victoria. Bulgaria será el rival en octavos de final este miércoles. De pasar eliminatoria, los cuartos de final el jueves 30 de julio, las semifinales el sábado 1 de agosto y la final junto con el partido por el bronce tendrán lugar el 2 de agosto.

Octavos de final: 29/07/26 España - Bulgaria (20:30 horas).

Grupos

Grupo A: Israel, Austria, Francia y Grecia.

Grupo B: Turquía, Eslovaquia, Serbia y Dinamarca.

Grupo C: Eslovenia, Bulgaria, Alemania y Lituania.

Grupo D: Italia, Estonia, España y Letonia.

EuroBasket U18 Femenino: del 1 al 8 de agosto en Estocolmo (Suecia), con la presencia de las jugadoras del Valencia Basket: Marta Llompart, Gabriela Lerma.

01/08: España - Eslovenia (18:15 horas)

02/08. Turquía - España (13:00 horas)

03/08: España - Montenegro (15:45 horas)

Composición de grupos

Grupo A: Francia, Alemania, República Checa y Hungría.

Grupo B: Finlandia, Suecia, Italia y Bélgica.

Grupo C: España, Montenegro, Turquía y Eslovenia.

Grupo D: Serbia, Croacia, Letonia y Polonia.

Balonmano

Hispanos Juveniles : Campeonato de Europa 2026, del 29 al 9 de agosto en Serbia.

España ha quedado encuadrada en el Grupo F del Europeo junto a Austria, Islas Feroe y Finlandia, en busca de una plaza en la Main Round de la competición.

Calendario de la fase de grupos para España en el Europeo

29/07: España - Austria (19:30 horas)

30/07: España - Islas Feroe (19:30 horas)

01/08: Finlandia - España (14:30 horas)

Grupos del Europeo

Grupo A: Suecia, Eslovenia, Francia, Macedonia del Norte

Grupo B: Alemania, Serbia, Italia, Turquía

Grupo C: Portugal, Croacia, Chequia, Israel

Grupo D: Hungría, Islandia, Suiza, Montenegro

Grupo E: Dinamarca, Noruega, Eslovaquia, Polonia

Grupo F: España, Islas Feroe, Austria, Finlandia

Guerreras Juveniles : Campeonato del Mundo 2026, del 29 de julio al 9 de agosto en Rumanía. Los equipos de la Comunitat Valenciana aportan a las siguientes jugaroras: la portera Rebeca Secades (Balonmano Morvedre), la central Lucía Calleja (AtticGo Elche), las laterales inzquierdo Andrea Pérez (Balonmano Morvedre) y Laura Ferrer (AtticGo Elche), la extremo derecho Erika Elena Vladu (AtticGo Elche) y las pivote Aitana Hernández (Handbol Mislata S.C.) y Andrea Palomero (Balonmano Morvedre).

El 29, 30 julio y 1 agosto se juega la fase preliminar de grupos; los días 3 y 4 agosto se disputa la Main Round y cruces de clasificación; el 6 agosto, cuartos de final (las dos mejores de cada grupo de la Main Round acceden a los cuartos de final) y partidos de clasificación; 7 agosto, semifinales y partidos de clasificación y el 9 agosto, la final, el partido por el bronce y el de los puestos 5º-8º.

Calendario del Grupo C donde está encuadrada España

29/07: España - Guinea (11:45 horas)

30/07: Uzbekistán - España (11:45 horas)

01/08: España - Alemania (14:00 horas)

Grupos

Grupo A: Croacia, Francia, Egipto y Fiyi.

Grupo B: Dinamarca, Chequia, Corea y México.

Grupo C: España, Alemania, Guinea y Uzbekistán.

Grupo D: Montenegro, Argentina, Países Bajos y Portugal.

Grupo E: Hungría, Suecia, Túnez y Canadá.

Grupo F: China, Rumanía, Kazajistán y Uruguay.

Grupo G: Eslovaquia, Japón, Brasil y Angola.

Grupo H: Suiza, Serbia, Eslovenia y Argelia.

Otros eventos

2026 llega cargado de deporte en València

Este es el calendario del Proyecto FER 2026 .

La Nucía presenta en FITUR una gran agenda deportiva para 2026.

Tenis : El CM Valencia Tennis Center vuelve a organizar una nueva edición de la COPA BOROTRA, considerada como la Copa Davis Júnior. Este torneo internacional de tenis Sub-16 se diputará en sus instalaciones del 28 al 31 de julio de 2026.

Hockey hierba : EuroHockey U21 Championships, del 26 de julio al 1 de agosto de 2026, València se va a convertir en el epicentro del hockey europeo tanto en categoría masculina como femenina. Una doble cita que reúne a 16 selecciones nacionales y que se va a disputar en las instalaciones municipales del polideportivo Virgen del Carmen-Beteró. En el cuadro masculino van a competir Austria, Bélgica, Inglaterra, España, Alemania, Irlanda, Países Bajos, Escocia y Gales. València estrena Tarongers como gran escaparate del hockey europeo con el EuroHockey Sub-21.

Este es el calendario de partidos.

Competición masculina

26/07/2026 - España 5-3 Inglaterra. Trabajada victoria de España ante Inglaterra en su debut en el EuroHockey U21 Masculino.

28/07/2026 - 20:15 horas: Holanda - España

29/07/2026 - 18:00 horas: España - Austraia

Competición femenina

26/07/2026 Holanda 6-2 España. España cae ante Países Bajos en su estreno en el EuroHockey U21 femenino.

27/07/2026 España 2-0 Escocia. España supera a Escocia y Alemania y Países Bajos lideran el Grupo A del EuroHockey U21.

29/07/2026 - 20:20: España - Inglaterra.

Vela : La vela latina vuelve a surcar las aguas de l’Albufera. Próximas fechas: 1 de agosto, el 13 y 19 de septiembre y el 3 de octubre, puedes acercarte al parque natural para ver cómo navegan decenas de embarcaciones tradicionales impulsadas solo por el viento. Las citas arrancan a las 12:00 horas y se alargarán hasta las 15:00 horas.

Ajedrez : XII Open Internacional Fundación València Cuna, del 27 de julio al 2 de agosto en el Colegio San Vicente Ferrer – Dominicos València, carrer d’Isabel la Catòlica, 25. Días 27, 28, 29, 30 y 31 de julio, partidas a partir de las 17:00 horas. Sábado 1 y domingo 2, las partidas comenzarán a las 10:30 horas. El XII Open Internacional Fundación València Cuna rendirá homenaje a los creadores del ajedrez moderno.

Natación:

Atletismo : Campeonato del Mundo Sub-20 Aire Libre / Oregon (USA). Fecha: 04/08/26 - 09/08/26 / Aire Libre / Internacional / Organiza: WA

. XXIX Carrera Matutina a la Playa de Cullera, sábado 1 de agosto de 2026 a las 08:00 horas. Esta prueba consta de un recorrido de 7 km sobre arena mojada y compactada, con salida y meta en la playa de San Antonio (Zona Oasis) frente a la posta sanitaria.

Ciclismo : . III Trofeu Escoles de Ciclisme Festes de San Roc, viernes 31 de julio de 2026 en Paiporta (Valencia) a las 18:00 horas.

Trofeo Escuelas de ciclismo de Alginet, domingo 2 de agosto de 2026 a las 09:00 horas.

. II Clàssica Camp de Morvedre - Estivellla, martes 4 de agosto de 2026 a las 10:00 horas, con un recorrido de 101 km que incluye la exigente subida al Garbí.

. IV Gran Premio Ayuntamiento de Benageber - Alto Turia - Memorial amadeo Olmos Guillot, miércoles 5 de agosto de 2026 a las 10:30 horas.

Calendario de agosto

Voleibol: Campeonato del Mundo Sub-17 Femenino 2026 . Se celebrará en Chile del 6 al 16 de agosto. España jugará contra Japón, Brasil, Argentina, Polonia y Croacia dentro del Grupo C de la competición.

. Campeonato de Europa. La fase de grupos del Eurovolley se disputará del 20 al 29 de agosto en Bakú (Azerbaiyán), donde España se enfrentará con las selecciones de Bélgica, Portugal, Rumanía, Países Bajos y la anfitriona Azerbaiyán. En caso de clasificar a las eliminatorias, tendrán lugar entre el 30 de agosto y el 6 de septiembre, con sedes en Brno (República Checa) y Estambul (Turquía).

. Selección femenina Sub-19: torneo WEVZA de su categoría (primera ronda de clasificación) que se disputará en la localidad francesa de Terville del 25 al 30 de agosto. Para llegar en el mejor momento de forma, España disputará del 19 al 21 de agosto un bilateral amistoso.

. Juegos del Mediterráneo , que se celebrarán del 20 de agosto al 3 de septiembre en Taranto (Italia).

. Campeonato de España de Vóley-Playa: del 27 al 30 de agosto en Fuengirola.

Judo : Valencia International Judo Training Camp – Next Generation, del 8 al 12 de agosto en el Pabellón de la UPV.

. Valencia International Judo Training Camp, del 17 al 22 de agosto en el Pabellón de la UPV.

Pesca : Campeonato del Mundo de Pesca de Agua Dulce (categoría Master y Damas), del 16 al 22 de agosto en el embalse de Bellús / Benigànim.

Deportes Náuticos : Novena parada del Rolex SailGP Championship. El campeonato llega a Sassnitz los días 22 y 23 de agosto. Los Gallos llegan tras triunfar en la cita del GP de Gran Bretaña celebrada a finales del mes de julio.

Béisbol : WBSC Europe – U23 Baseball European Championship B Pool 2026, del 4 al 8 de agosto en las instalaciones municipales de Béisbol y Sófbol (en el Tramo IV del Jardín del Turia). Más información.

Corregudes de Joies , del 10 al 14 de agosto, a partir de las 18:00 horas en la Playa de Pinedo, aunque los horarios podrán sufrir variacionesun espectáculo que combina deporte e historia valenciana.

Danza : València Danza / XVII Campus Internacional ADAM 2026, del 17 al 28 de agosto en el Complejo Cultural y Deportivo La Petxina. Más información.

Atletismo : Campeonato de Europa / Birmingham (GBR). Fecha: 10/08/26 - 16/08/26 / Aire Libre / Internacional / Organiza: EA

. XXXIX Bajada Hondón-Aspe / Aspe - Alicante. Fecha: 21/08/26 / Hora: 18:00 / Jornada: T / Ruta / Autonómico / Organiza: Club Deportivo Triaspe

. Campeonato del Mundo Master Aire Libre / Daegu (KOR). Fecha: 22/08/26 - 03/09/26 / Aire Libre / Internacional / Organiza: EMA

. Juegos Mediterráneos / Taranto (ITA). Fecha: 30/08/26 - 03/09/26 / Aire Libre / Internacional / Organiza: COE

. 37 Volta a Peu a la Platja de Tavernes, viernes 7 de agosto de 2026 a las 20:30 horas.

. Stone and Light. The Bocairent Challenge Turistic, sábado 8 de agosto de 2026 en Bocairent a las 22:00 horas.

. XXVII Volta a peu a Corbera, viernes 29 de agosto a las 19:00 horas.

Fútbol americano : Campeonato del Mundo de Flag Football, del 13 al 16 de agosto en Düsseldorf (Alemania). Esta competición ppondrá en juego los dos primeros billetes para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. El combinado nacional femenino llega al Mundial después de conquistar la medalla de bronce en el Campeonato de Europa de París 2025, y en Düsseldorf afrontará una cita histórica, tanto por el nivel de los participantes como por lo que estará en juego. Con Estados Unidos ya clasificado para Los Ángeles 2028 en calidad de país anfitrión, los dos billetes corresponderán a las dos selecciones mejor clasificadas del torneo, excluyendo al conjunto estadounidense. La posibilidad de participar en unos Juegos Olímpicos representa uno de los mayores retos deportivos de la historia del Flag Football español y una oportunidad para seguir consolidando el crecimiento internacional de nuestras Selecciones Nacionales, en un momento decisivo para el desarrollo de esta modalidad sin contacto del Fútbol Americano. En la lista de preseleccionadas figuran Paula Martínez Terol (Valencia Firebats) y Violeta Wiksten Oliver (Ibi Butterflies).

Ciclismo : . Copa de la Comunidad Valenciana, Trofeo LBR 3, sábado 8 de agosto de 2026 a las 20:30 horas en Santa Pola (Alicante).

. Memorial Eugenio Lisarde - Trofeo Fiestas 2026, sábado 8 de agosto de 2026 a las 09:00 horas en Yátova (Valencia).

. Trofeu Festes D´Alfarrasí "El Mundialito", martes 11 de agosto de 2026 a las 17:00 horas.

. V Trofeo Júnior Moixent, miércoles 12 de agosto de 2026 a las 09:30 horas.

. XXXI Vuelta Ciclista Camporrobles - IV Memorial Juan García, jueves 13 de agosto de 2026 a las 10:00 horas.

. 48 Gran Premi Ajuntament de Traiguera, viernes 14 de agosto de 2026 a las 17:30 horas.

. III Trofeo San Bartolomé, domingo 16 de agosto de 2026 a las 09:00 horas.

. 37 Trofeu Fira d'Agost de Xàtiva, lunes 17 de agosto de 2026 a las 10:00 horas.

. Trofeo Escuelas de Ciclismo San Bartolomé, viernes 21 de agosto de 2026.

. Memorial Paco Juanes GP Llombai (Valencia), viernes 21 de agosto de 2026 a las 18:00 horas.

. GP Ajuntament de Foios, domingo 23 de agosto de 2026.

. Trofeo Fiestas Manuel, jueves 27 de agosto de 2026 a las 10:30 horas.

. XLIII Trofeu Penya La Bufa, sábado 29 de agosto de 2026 en Xàbia (Alicante) a las 18:00 horas.

. Trofeo Escuelas de Ciclismo Chiva, sábado 29 de agosto de 2026 a las 09:00 horas.

. Trofeo Escuelas de Ciclismo Costa de Azahar Castellón, domingo 30 de agosto de 2026.

. GP Alginet, domingo 30 de agosto de 2026 a las 09:30 horas.

. XVII Trofeo Open Almoradí, domingo 30 de agosto de 2026 a las 10:30 horas.

Noticias relacionadas

. III Trofeo Ciclista de Cadetes en Almoradí (Alicante), domingo 30 de agosto de 2026 a las 08:45 horas.