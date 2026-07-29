Cuatro atletas valencianos, seleccionados para el Europeo de Birmingham

Se acerca la gran cita del atletismo del verano, el Campeonato de Europa Al Aire libre que se celebrará e Birmingham (Inglaterra) del 10 al 16 de agosto. El seleccionador nacioanal, el valenciano Pepe Peiró ha dado a conocer este martes 29 de julio la lista de 26 preseleccionados para el Europeo en la que destaca la presencia de cuatro atletas valencianos: Tres saltadores de longitud, Fátima Diame, Eusebio Cáceres y Lester Lescay, y un vallista, Quique Llopis, tienen ya plaza asegurada en el equipo español. La lista valenciana podría ampliarse a 5 si se confirma la convocatoria de Andrea Sales, la joven lanzadora de martillo de Montalba (Castellón), que el pasado fin de semana se coronaba en el Campeonato de España Absoluto en Málaga y que está pendiente del cierre del ‘Road to Birmingham’ la clasificación por puntos que completará el número de atletas por prueba. En esta segunda criba se completan las plazas en las pruebas en las que quedan vacantes ya que no hay suficiente número de atletas con la mínima exigida, como es el caso de Sales.

Llopis, a por el oro

Quique Llopis, 26 años, defiende su medalla de plata en el último Europeo, el de Roma, cuando terminó segundo y solo cedió ante el italiano Lorenzo Simonelli. Esta temporada llega algo retrasado en el ranking (decimocuarto con 13.31) de los 110 metros vallas por culpa de unas molestias físicas. El vallista de Bellreguard, que viene de ganar su cuarto título consecutivo de campeón de España y que está entrenado por Toni Puig, asegura que va a llegar con opciones de luchar por todo en un año en el que ya ha logrado ser subcampeón del mundo en pista cubierta.

Quique Llopis ya mira hacia Birmingham / RFEA

Eusebio Cáceres, ante su séptimo Europeo

Cáceres, 35, va a alcanzar su séptimo Europeo. El primero fue en 2010, en Barcelona, donde batió el récord de Europa sub20 con un salto de 8,27). Aquel joven rebosante de talento ha ido superando importantes escollos y ha chocado una y otra vez contra los podios de las tres grandes competiciones, incluido el Europeo, donde el saltador de Onil ha sido finalista en cuatro ocasiones, incluido, cómo no, un par de cuartos puestos (Zúrich 2014 y Múnich 2022). El atleta entrenado por Iván Pedroso llega décimo en el ranking europeo del año (8,19).

Eusebio Cáceres / FACV/Félix Sánchez.

Lester Lescay tratará de estar entre los mejores

Lescay, 24 años, bronce en el Europeo ‘indoor’ de 2025, es un atleta al que siempre hay que tener en cuenta porque atesora una marca personal de 8,37 (todavía como cubano, antes de la nacionalización). El atleta entrenado por Luis Felipe Mélix ha saltado 8,22 este año y es noveno en el ranking.

Lester Lecay / FACV

Fátima Diame quiere la medalla que le falta

La saltadora valenciana Fátima Diame, 29 años, entrenada por Pedroso, como Cáceres, sigue buscando una medalla al aire libres de las logradas bajo techo: dos bronces en Mundiales ‘indoor’. La valenciana fue octava en 2024 y en este tercer Europeo quiere luchar por subir al podio. Diame es la octava del ranking europeo del año con una marca de 6,85. Los entrenamientos que ha hecho esta temporada indican que puede saltar mucho más.También viene de ganar el oro en el Campeonato de España.

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Fátima Diame / RFEA

Andrea Sales, con un pie y medio en Birmingham

Sales estará casi con total probabilidad. La lanzadora de martillo, de solo 19 años, acudirá a su primer gran campeonato después de haber roto este año la barrera de los 70 metros. El pasado fin de semana derrotó a la plusmarquista nacional, Laura Redondo, en el Campeonato de España y llega a Birmingham en el puesto 26 del ranking (70,58).