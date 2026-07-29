España cae ante Países Bajos y Bélgica y Alemania lideran el Grupo B en el Eurohockey sub'21

La tercera jornada del EuroHockey U21 Championship 2026 se disputó este martes 28 de julio en Tarongers con los cuatro partidos del Grupo B. Irlanda ha goleado a Gales (5-0) y Bélgica y Alemania han empatado (2-2) en la categoría femenina, mientras que Inglaterra y Austria han empatado (2-2) y Países Bajos ha superado a España (4-1) en la masculina. Con esta jornada completa, Países Bajos lidera en solitario el Grupo B masculino y Bélgica y Alemania comparten el liderato del femenino.

España cayó ante Países Bajos / Bart Scheulderman

Derrota de la selección española masculina

La selección española Sub-21 masculina sufrió su primera derrota en el EuroHockey U21 de Valencia tras caer por 4-1 ante Países Bajos en la segunda jornada de la fase de grupos.

El partido comenzó con igualdad entre ambos equipos. PaísesBajos dispuso de las primeras oportunidades desde el penalty corner, acumulando tres acciones a bola parada en el primer cuarto. Cuando parecía que los primeros quince minutos terminarían sin goles, España hizo celebrar a la afición de Tarongers. En el último minuto, MarioMena culminó un Penalty Corner con un potente disparo que sorprendió a la defensa neerlandesa para firmar el 0-1.

La ventaja española duró pocos minutos. En el 18, el capitán neerlandés JoppeWolbert igualó el encuentro al transformar un penalty corner. A partir de ahí, España continuó buscando el gol con paciencia y mantuvo el empate gracias a un sólido trabajo defensivo, neutralizando además dos nuevos penalty corners del conjunto neerlandés antes del descanso.

En busca de las semifinales / Bart Scheulderman

Tras la media parte, Países Bajos dio un paso adelante. Un primer penalty corner se marchó por encima de la portería defendida por DiegoPalomero, pero en el minuto 37 Jan van't Land aprovechó un buen desmarque para poner por delante a los neerlandeses. Ese tanto impulsó a los de Países Bajos, que encontraron su mejor versión ofensiva y, en apenas dos minutos, ampliaron la ventaja con los goles de Sander van de Putte y Teun van Aalderen. La diferencia en el marcador resultó decisiva.

España no dejó de intentarlo en el último cuarto. Dispusieron de un penalty corner en los primeros minutos, bien resuelto por el guardameta neerlandés, y continuaron buscando opciones ofensivas mientras defendían su área con intensidad. El tramo final estuvo marcado también por la expulsión definitiva de SantiMartín tras recibir dos tarjetas amarillas. El marcador ya no volvió a moverse.

Con este resultado, España se mantiene segunda del grupo con tres puntos, por detrás de Países Bajos, que lidera la clasificación con seis. La selección buscará asegurar su pase a semifinales frente a Austria, en el último partido de la fase de grupos que se disputará el miércoles 29 de julio a las 18.00 horas.

Austria rescata un empate ante Inglaterra en el descuento (2-2)

En hombres, Jonas Anhaus adelantó a Austria antes del descanso, pero Jack Stamp igualó para Inglaterra en la segunda mitad. Olly Bennett, de PC, puso por delante a los ingleses ya en el último cuarto, aunque Maximilian Meisel, también de PC, firmó el empate definitivo a dos minutos del final.

Competición femenina

El Grupo B femenino lo integran Alemania, Irlanda, Bélgica y Gales, y el Grupo B masculino, Países Bajos, España, Inglaterra y Austria. Con los cuatro partidos ya disputados en ambas categorías, Bélgica y Alemania empatan al frente del Grupo B femenino con cuatro puntos, aunque las belgas mandan por diferencia de gol, seguidas de Irlanda con tres puntos y Gales sin sumar. En el Grupo B masculino, Países Bajos lidera en solitario con seis puntos, por delante de España con tres, mientras que Inglaterra y Austria cierran la tabla empatadas a un punto.

Irlanda golea a Gales y se ubica en la tercera posición del Grupo B (5-0)

En mujeres, Irlanda resolvió el partido en la primera mitad con los goles de Rebekah Lennon y Maedbh Le Roux, esta última con un doblete, ambos de PC, más el tanto de Isobel Field de jugada. Hollai Quinn cerró la goleada ya en el segundo tiempo.

Alemania rescata un empate ante Bélgica en la recta final (2-2)

Bélgica se adelantó con los goles de Romanie Verhaeghe y Hélène Delva antes del descanso, pero Alemania reaccionó en la segunda mitad: Franziska Pabsch recortó distancias de PC y Ella Förtsch firmó el empate definitivo ya en el último cuarto.

Jornada del miércoles

En la jornada de este miércoles se disputa la última jornada de la fase de grupos, en la que quedarán definidas las clasificaciones antes de las semifinales y los partidos entre los terceros y los cuartos puestos de ambos grupos. La cuarta jornada del EuroHockey U21 Championship 2026 se disputará en Tarongers y La Carrasca, con partidos de ambos grupos: en categoría masculina, Alemania-Suiza y Bélgica-Francia por el Grupo A, e Inglaterra-Países Bajos y España-Austria por el Grupo B; en la femenina, Alemania-Gales e Irlanda-Bélgica por el Grupo B, y Países Bajos-Escocia y España-Inglaterra por el Grupo A.

En la femenina, España se juega ante Inglaterra el segundo puesto del Grupo A: con una victoria certifica su pase directo a semifinales, mientras que una derrota la dejaría fuera de la pelea por medallas, luchando por la tercera plaza. En la masculina, España necesita ganar a Austria para asegurarse el segundo puesto del Grupo B, ya que una derrota podría dejarla en tercera posición si Inglaterra sorprende a Países Bajos.

Entradas disponibles: Comprar entradas para EUROHOCKEY U21 CHAMPIONSHIPS MASCULINA Y FEMENINA VALENCIA el 26 jul 2026 en Enterticket