La última base de la Copa América que quedaba en La Marina será un centro de innovación

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, del que forma parte l’Ajuntament de València, ha seleccionado la oferta para implantar un nuevo centro de innovación en la Marina en la antigua base de Victory Challenge de la Copa América de Vela. Se trata del paso previo a su adjudicación definitiva y que permitirá abrir en la última base de la Copa América de Vela un centro empresarial de tecnología e innovación destinado a emprendimiento, oficinas y formaciones, entre otros.

“Con la puesta en uso de esta última base del Victory Challenge, hemos conseguido poner en marcha, durante este mandato, todas las bases de la Copa América, que estaban cerradas o inoperativas”, ha destacado la alcaldesa de Valencia, María José Catalá quien ha recordado que primero fue la base del Alinghi para la ampliación de Marina de Empresas, la ampliación de Sesame en la antigua base de Iberdrola y la apertura de The Terminal Hub.

Reunión del Consejo de Administración del Puerto de València / SD

Reutilización de las bases

La alcaldesa María José Catalá ha destacado el “logro de que todas estas bases de la Copa América estén en estos momentos destinadas a centros de innovación, emprendimiento y start-ups; es decir, centros que aportan valor a lo que es el distrito de innovación y tecnología que hemos generado en la Marina de València”, tal como ha explicado al término de la reunión del Consejo de Administración del Puerto.

María José Catalá ha asegurado que con esta decisión “se da cumplimiento al compromiso de desbloquear La Marina como enclave único de la ciudad, que estaba totalmente abandonado”. Actualmente, ha destacado la primera edila, todas las bases creadas con motivo de la America´s Cup están en marcha o en vías de estarlo, tras haberse otorgado los títulos para su uso. “Estamos avanzando en la consolidación de este espacio como el gran polo innovador de España y del Sur de Europa”, ha subrayado Catalá.

Centro de Formación y Tecnificación de Deportes Náuticos

Durante la reunión también se ha aprobado un convenio para la creación de un Centro de Formación y Tecnificación de Deportes Náuticos, que impulsará el ayuntamiento en colaboración con la Autoridad Portuaria. Para ello, se ha aprobado el convenio de regulación del uso de suelo portuario para esta finalidad, que establece las condiciones de uso por el ayuntamiento de una parcela de dominio público portuaria en uso exclusivo y privativo.

En este espacio se prevé desarrollar actividades coordinadas por diferentes federaciones deportivas autonómicas, como la Federación de Vela de la Comunitat Valenciana, Federación de Deportes Adaptados de la Comunitat Valenciana, Federación de Piragüismo de la Comunitat Valenciana, Federación de Remo de la Comunitat Valenciana y Federación de Actividades Subacuáticas de la Comunidad Valenciana. Será un centro de referencia en el puerto de València para la formación y tecnificación en deportes náuticos, el desarrollo de deporte adaptado a personas con diversidad funcional y de programas de inclusión y sostenibilidad.

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La alcaldesa ha concluido su intervención destacando la importancia de esta nueva dotación; y se ha referido también a las cifras de llegada de cruceros a la ciudad, “que hemos conseguido también mejorar”, ha añadido: “El tráfico de pasajeros provenientes de cruceros ha bajado un 23,88% en el primer semestre del año”.