Atletismo
La valenciana Carmen Pérez hace historia en la Badwater:¡récord y victoria femenina y segunda clasificada en la general absoluta!
La atleta de Requena protagoniza una gran gesta para el atletismo femenino español y mundial en el ultrafondo más duro del mundo
Iván Penalba, pareja de Carmen, entró detrás de ella en meta logrando una brillante tercera posición en la clasificación masculina
La valenciana Carmen María Pérez ha escrito en California una de las páginas más brillantes del ultrafondo español y mundial en la Badwater 135, la carrera de resistencia más dura del mundo celebrada en el Valle de la Muerte a 50 grados de temperatura y con un recorrido de 217 kilómetros. Carmen, 'Sardineta' ha hecho historia en el atletismo femenino mundial al finalizar segunda en la clasificación general absoluta, sólo superada por un hombre, el ganador masculino, Max Jolliffe.
Ganadora femenina y récord
La atleta de Requena cruzó la meta en segunda posición y como primera mujer y ganadora de la clasificación femenina. Por si todo eso fuera poco, Carmen lograba batir el récord femenino de una prueba con gran tradicición en la que participan sólo los y las mejores ultrafondistas del planeta. La valenciana completó el recorrido con un extraordinario tiempo de 21:05:32, 39 minutos y 3 segundos menos que la anterior plusmarca que estaba en poder de la estadounidense Ashley Paulson, desde 2023 con 21 horas, 44 minutos y 35 segundos.
Carmen Pérez, que se enfrentaba por primera vez en su carrera a la Badwater en pleno desierto californiano, se consagra así en lo más alto del ultrafondo mundial. La valenciana incluso superó a su pareja y también valenciano, Iván Penalba que por segundo año sube al podio de la Badwater. Pese a que entró en meta en cuarta posición, el de Alfafar sí fue el tercer hombre en la clasificación masculina. Iván Penalba cruzó la meta en un tiempo de 21:57:44 rebajando su plusmarca personal en la Badwater en 9 minutos y 32 segundos lograda en 2025, cuando finalizó segundo de la general con 22:07:16. Penalba, en su quinta participación en el exigente ultrafondo estadounidense repite por tanto podio y sigue agrandando su palmarés internacional.
La atleta valenciana fue muy superior a sus rivales y aventajó en 3 horas, 54 minutos y 4 segundos precisamente a la anterior plusmarquista Ashley Paulson, que finalizó segunda en la clasificación femenina y séptima en la gneral con 24:59:36. El podio femenino lo completó la también estadoundiense Micah Morgan con 26:32:45 que acabó duodécima de la general.
Clasificación de la Badwater 135
1-Max Jolliffe — 20:53:41
2-Carmen María Pérez — 21:05:32, primera mujer
3-Tamás Bódis — 21:34:47
4- Iván Penalba — 21:57:44
217 kilómetros a 50 grados en el Valle de la Muerte
La Badwater 135 arrancó en la madrugada del lunes 27 al martes 28 en España con la participación de un centenar de ultrafondistas seleccionados entre los mejores del mundo. Simplemente estar en la línea de salida ya es toda una gesta ya que la organización exige una gran experiencia y acreditar la participación en otros grandes ultrafondos para conceder la inscripción. Se trata de una prueba de resistencia en la que los participantes, en una sola etapa y con un máximo de 45 horas para completar el recorrido, se enfrentan a 135 millas (de ahí su nombre, Badwater 135) o lo que es lo mismo, 217 kilómetros. La dureza, además de la distancia estriba en las condiciones meteorológicas en las que se desarrolla, atravesando el Valle de la Muerte, el punto del planeta donde se registran las temperaturas más altas del planeta. Los atletas deben correr con temperaturas de 50 grados.
La salida, como en ediciones anteriores, se situó en Badwater Basin, una depresión que está situada a 85 metros por debajo del nivel del mar y la meta se ubicó un año más en Whitney Portal, a más de 2.500 metros de altitud. Así Carmen Pérez, Iván Penalba y el resto de utrafondistas tuvieron que enfrentarse a un recorrido con un desnivel positivo de 4000 metros.
Carmen Pérez, una brillante trayectoria
La valenciana Carmen Pérez, natural de San Juan de Requena, se ha consolidado como la mejor ultrafondista de España y una de las mejores del mundo. Entre sus principales éxitos destaca el segundo puesto en la Spartathlon de 2024, la mítica carrera de 246 kilómetros que une Atenas y Esparta donde la de Requena se convertía en la primera española que subía al podio. En 2025 se proclamó campeona mundial W40 de 24 horas estableciendo un nuevo récord de España con una marca de 249,53 kilómetros. Este año 2026 venía de conquistar el Ultrabalatón de Hungría, de 209 kilómetros prueba también mítica que bordea el lago Balatón, batiendo también el récord femenino con 18:24:49. Ahora, con su histórica victoria en la Badwater, Carmen Pérez agranda su leyenda.
- Victoria del Valencia CF en Inglaterra con protagonismo de Danjuma
- Otro lateral derecho que se le escapa al Valencia CF: Lizancos, a un paso de Osasuna
- Thierry empieza con mal pie su andadura en el Venezia
- Inglaterra abre la brecha entre titulares y descartes
- Comunicado de Valencia Basket: novedades en el cuerpo técnico
- La Real Sociedad quiere repetir la fórmula Guedes y Soler con el Real Madrid
- La bonita y emotiva despedida de Cömert del Valencia CF y su afición
- Dos ausencias destacadas en el primer entrenamiento del Valencia en Inglaterra