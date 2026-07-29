La valenciana Carmen Pérez hace historia en la Badwater:¡récord y victoria femenina y segunda clasificada en la general absoluta!

La valenciana Carmen María Pérez ha escrito en California una de las páginas más brillantes del ultrafondo español y mundial en la Badwater 135, la carrera de resistencia más dura del mundo celebrada en el Valle de la Muerte a 50 grados de temperatura y con un recorrido de 217 kilómetros. Carmen, 'Sardineta' ha hecho historia en el atletismo femenino mundial al finalizar segunda en la clasificación general absoluta, sólo superada por un hombre, el ganador masculino, Max Jolliffe.

Carmen Pérez entrando en meta con su equipo / Badwater

Ganadora femenina y récord

La atleta de Requena cruzó la meta en segunda posición y como primera mujer y ganadora de la clasificación femenina. Por si todo eso fuera poco, Carmen lograba batir el récord femenino de una prueba con gran tradicición en la que participan sólo los y las mejores ultrafondistas del planeta. La valenciana completó el recorrido con un extraordinario tiempo de 21:05:32, 39 minutos y 3 segundos menos que la anterior plusmarca que estaba en poder de la estadounidense Ashley Paulson, desde 2023 con 21 horas, 44 minutos y 35 segundos.

Con el trofeo de campeona / Badwater

Carmen Pérez, que se enfrentaba por primera vez en su carrera a la Badwater en pleno desierto californiano, se consagra así en lo más alto del ultrafondo mundial. La valenciana incluso superó a su pareja y también valenciano, Iván Penalba que por segundo año sube al podio de la Badwater. Pese a que entró en meta en cuarta posición, el de Alfafar sí fue el tercer hombre en la clasificación masculina. Iván Penalba cruzó la meta en un tiempo de 21:57:44 rebajando su plusmarca personal en la Badwater en 9 minutos y 32 segundos lograda en 2025, cuando finalizó segundo de la general con 22:07:16. Penalba, en su quinta participación en el exigente ultrafondo estadounidense repite por tanto podio y sigue agrandando su palmarés internacional.

El valenciano Iván Penalba logró un nuevo podio / Badwater

Sólo Max Jolliffe logró superar a Carmen / Badwater

La atleta valenciana fue muy superior a sus rivales y aventajó en 3 horas, 54 minutos y 4 segundos precisamente a la anterior plusmarquista Ashley Paulson, que finalizó segunda en la clasificación femenina y séptima en la gneral con 24:59:36. El podio femenino lo completó la también estadoundiense Micah Morgan con 26:32:45 que acabó duodécima de la general.

Alegría tras lograr una gran gesta / Badwater

Clasificación de la Badwater 135

1-Max Jolliffe — 20:53:41

2-Carmen María Pérez — 21:05:32, primera mujer

3-Tamás Bódis — 21:34:47

4- Iván Penalba — 21:57:44

217 kilómetros a 50 grados en el Valle de la Muerte

La Badwater 135 arrancó en la madrugada del lunes 27 al martes 28 en España con la participación de un centenar de ultrafondistas seleccionados entre los mejores del mundo. Simplemente estar en la línea de salida ya es toda una gesta ya que la organización exige una gran experiencia y acreditar la participación en otros grandes ultrafondos para conceder la inscripción. Se trata de una prueba de resistencia en la que los participantes, en una sola etapa y con un máximo de 45 horas para completar el recorrido, se enfrentan a 135 millas (de ahí su nombre, Badwater 135) o lo que es lo mismo, 217 kilómetros. La dureza, además de la distancia estriba en las condiciones meteorológicas en las que se desarrolla, atravesando el Valle de la Muerte, el punto del planeta donde se registran las temperaturas más altas del planeta. Los atletas deben correr con temperaturas de 50 grados.

Mount to Coast

La salida, como en ediciones anteriores, se situó en Badwater Basin, una depresión que está situada a 85 metros por debajo del nivel del mar y la meta se ubicó un año más en Whitney Portal, a más de 2.500 metros de altitud. Así Carmen Pérez, Iván Penalba y el resto de utrafondistas tuvieron que enfrentarse a un recorrido con un desnivel positivo de 4000 metros.

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Carmen Pérez, una brillante trayectoria

La valenciana Carmen Pérez, natural de San Juan de Requena, se ha consolidado como la mejor ultrafondista de España y una de las mejores del mundo. Entre sus principales éxitos destaca el segundo puesto en la Spartathlon de 2024, la mítica carrera de 246 kilómetros que une Atenas y Esparta donde la de Requena se convertía en la primera española que subía al podio. En 2025 se proclamó campeona mundial W40 de 24 horas estableciendo un nuevo récord de España con una marca de 249,53 kilómetros. Este año 2026 venía de conquistar el Ultrabalatón de Hungría, de 209 kilómetros prueba también mítica que bordea el lago Balatón, batiendo también el récord femenino con 18:24:49. Ahora, con su histórica victoria en la Badwater, Carmen Pérez agranda su leyenda.