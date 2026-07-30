Fuerteventura coloca a Nia Suardiaz y Sofía Ginzinger entre las mejores del mundo

El Surf-Freestyle (masculino y femenino) puso este miércoles su punto final en el 38º Campeonato de Windsurfing & Wingfoil de Fuerteventura. La jornada comenzó con la reunión de patrones a las 11:00 y la final femenina arrancó a las 11:45 en el campo de competición de Sotavento.

La estadounidense Zoe Trudeau (US) se adjudicó la victoria femenina con 25,46 puntos, en una final en la que Nia Suardiaz (ES) y Sofia Ginzinger (ES) aseguraron una doble presencia española entre las cuatro mejores. Benjamin Castenskiold (DK) ganó posteriormente la categoría masculina y confirmó también el título mundial de la temporada.

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Una competición espectacular / SD

Nia Suardiaz completa en Sotavento una temporada de campeona

Nia Suardiaz (ES) cerró la prueba de Fuerteventura en tercera posición con 18,94 puntos. Sus tres mejores maniobras fueron puntuadas con 7,20, 6,77 y 4,97.

La española había ganado su manga de la Ronda 3 con 18,57 puntos y avanzó desde la segunda semifinal al terminar segunda con 19,83, por detrás de Zoe Trudeau (US). En la final volvió a mantenerse entre las primeras pese a las rachas y a la mayor intensidad del viento. «Estoy supercontenta. Ha sido una batalla ahí fuera, pero ya me proclamé campeona del mundo en la prueba anterior. He venido aquí para disfrutar y eso es lo que he hecho», señaló Nia Suardiaz (ES).

Gran nivel en Fuerteventura / SD

La deportista aseguró que las condiciones fueron más exigentes que durante la jornada anterior. «El viento estuvo bastante fuerte, mucho más que ayer, y bastante racheado. Pero en estas condiciones también se ve el nivel de cada competidora», añadió.

Suardiaz termina el Mundial femenino de Surf-Freestyle en primera posición con 2.740 puntos, después de sumar los resultados computables de Francia, Tarifa, Gran Canaria y Fuerteventura. Viola Lippitsch (AT) queda segunda con 2.290 y Sofia Ginzinger (ES), tercera con 2.240.

La campeona celebra el título / SD

Sofia Ginzinger, cuarta en Fuerteventura y tercera del mundo

Sofia Ginzinger (ES) completó una semana de gran regularidad hasta alcanzar la final. En la Ronda 3 fue segunda en su manga, solo por detrás de Nia Suardiaz (ES), y en semifinales aseguró la clasificación con 15,37 puntos.

En la final obtuvo 14,24 puntos. Sus dos mejores maniobras recibieron 6,47 y 4,37, mientras una tercera puntuación de 3,40 completó su total. Un intento fuera de tiempo y varias caídas limitaron sus opciones de acercarse al podio de la prueba.

«Esta final ha sido la más intensa de todo el año. Las chicas han mejorado muchísimo y las condiciones fueron bastante buenas, con viento para navegar con ala de 2,5 metros», explicó Sofia Ginzinger (ES). «Estoy muy contenta, también por las demás. He dado todo lo que he podido y me voy muy satisfecha», afirmó.

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El cuarto puesto de Fuerteventura aporta 700 puntos a su clasificación y permite que Ginzinger termine el Mundial en la tercera posición, a solo 50 puntos de Viola Lippitsch (AT). España concluye así el campeonato con dos deportistas entre las tres primeras: Nia Suardiaz (ES), campeona, y Sofia Ginzinger (ES), tercera.