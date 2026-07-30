APOYO ECONÓMICO
La Generalitat Valenciana invierte más de 1,6 millones de euros en ayudas a clubes y deportistas valencianos
Las subvenciones servirán para financiar los gastos de participación en campeonatos de 108 entidades en más de 40 modalidades deportivas
La Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Presidencia, a través la Dirección General de Deporte, ha concedido 1.682.000 euros en ayudas para apoyar a un total de 108 clubes deportivos de la Comunitat Valenciana que hayan participado o vayan a participar durante 2026 en competiciones internacionales de máxima división no profesional tanto en deportes colectivos como individuales así como en campeonatos de España de clubes de categoría absoluta de máximo nivel.
Estas subvenciones se destinan a financiar los gastos derivados de la participación en competiciones oficiales (desplazamientos, alojamiento, manutención, arbitrajes y nóminas); gastos derivados de la actividad deportiva del club relacionadas con la tecnificación de todos sus equipos y otros relacionados con el funcionamiento relacionadas con los apartados anteriores.
Desglose de los importes
En concreto, tal y como se recoge en el Diari Oficial de Generalitat Valenciana (DOGV), se destinan 1.200.000 euros a 60 entidades para competir a nivel internacional por clubes o ligas estatales de máxima división de deporte no profesional en deportes colectivos.
Asimismo, se conceden 400.000 euros a 38 entidades para competir a nivel internacional en la máxima división de deporte no profesional en deportes individuales.
Por último, se apoya la participación en campeonatos de España de 10 clubes de categoría absoluta de máximo nivel por un importe de 82.000 euros.
Los importes subvencionados oscilan entre los 1.100 euros y los 72.700 euros y entre los deportes se encuentra ajedrez, fútbol en diferentes modalidades, baloncesto, balonmano, voleibol, waterpolo o hockey o rugby, entre otros.
En la concesión de las ayudas también se han tenido en cuenta deportes adaptados como el baloncesto silla y el fútbol PC.
En la edición de 2026 de las ayudas ha aumentado el número de entidades subvencionadas con respecto al año pasado, donde se concedieron las ayudas a un total de 89 clubes.
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