La Grada Marea Roja estará muy cerca en Valencia para apoyar a Los Gallos SailGP Team

Valencia entra en la cuenta atrás para acoger la primera edición de su Spain Sail Grand Prix, una de las competiciones de carreras náuticas más espectaculares e innovadoras del panorama deportivo internacional, que tendrá lugar los próximos 5 y 6 de septiembre.

Por primera vez, los seguidores del equipo español a los que Los Gallos SailGP Team apodan cariñosamente 'Marea Roja', dispondrán de una sección específica: la Grada Marea Roja para poder vivir las carreras en Valencia y apoyar desde muy cerca al equipo en una temporada en el que están cosechando numerosos éxitos deportivos, el último, la victoria en Emirates Great Britain Sail Grand Prix | Portsmouth en Inglaterra.

El gran momento de Los Gallos

Actualmente, Los Gallos atraviesan uno de sus mejores momentos, habiendo logrado subir al podio en todos los Grandes Premios disputados durante la Temporada 6 del Rolex SailGP Championship. Ocupan la segunda posición de la clasificación general acortando distancias con los Bond Flying Roos SailGP Team de Australia.

Clasificación general. / SPAIN SAILGP TEAM

Recientemente se han alzado con la victoria en Halifax (Canadá) y en Portsmouth este pasado fin de semana. La cita de Valencia supone, además, la oportunidad de competir en casa en una fase decisiva de un campeonato que sigue abierto y con opciones reales de luchar por el título.

Cita en Valencia

La llegada de SailGP marcará uno de los grandes acontecimientos deportivos del calendario de la ciudad este año. Durante dos jornadas, el litoral valenciano acogerá a los catamaranes F50, embarcaciones de última generación capaces de superar los 100 km/h gracias a su tecnología e innovación.

Las carreras se llevarán a cabo a escasa distancia de la costa, hasta el punto de que casi te salpican, una de las características diferenciales de SailGP y uno de los elementos que convierten la competición en una experiencia especialmente atractiva para el público.

La Grada Marea Roja, situada frente al campo de regatas con visión elevada, permite vivir toda la emoción desde muy cerca. Quienes adquieran su entrada podrán:

Ver las carreras con visión elevada desde una grada frente al campo de regatas.

Participar en un sorteo de un Meet & Greet con el equipo y un Tech Tour

Disfrutar de un pack de Los Gallos SailGP Team.

Disfrutar de los comentarios en directo de las carreras

Acceder a la experiencia Race Stadium completa con servicios de restauración y puestos de merchandising.

Una entrada pensada específicamente por y para los fans de Los Gallos SailGP Team, una entrada hecha por y para la Marea Roja. Las entradas para la grada son limitadas y ya pueden adquirirse en https://tickets.sailgp.com/valencia/ hasta agotar existencias.