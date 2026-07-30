Las selecciones españolas jugarán las semifinales del EuroHockey U21 en Valencia

Las selecciones Sub-21 de España masculina y femenina logran la clasificación para las semifinales del EuroHockey U21 en Valencia. Tras completar la fase de grupos, ambos equipos continúan su camino hacia las medallas y mantienen sus opciones de pelear por el título continental ante su afición.

Tarongers y La Carrasca acogieron este miércoles los ocho partidos de la cuarta y última jornada de la fase de grupos del EuroHockey U21 Championship 2026, con encuentros de ambos grupos en las dos categorías.

Selección masculina

La selección masculina certificó su pase a las semifinales con una contundente victoria por 7-0 frente a Austria en el tercer y último encuentro de la fase de grupos. El combinado nacional español completó un partido muy sólido para asegurar la segunda posición del Grupo B, solo por detrás de Países Bajos. Dobletes de Andrés Medina y Pau Gestí, uno de ellos de penalti córner, además de los goles de Nicolas Mustaros, Albert Serrahima y Josep Martín, en la goleada de España para asegurar la segunda plaza del Grupo B.

El combinado nacional español completó un partido muy sólido para asegurar la segunda posición del Grupo B. / ÓSCAR J. MATHEU TOMÁS

En semifinales, España se enfrentará a Alemania, primera clasificada del Grupo A, en un encuentro que se disputará el viernes 31 de julio a las 12:20 horas en el campo de Tarongers (Valencia). La otra semifinal masculina medirá a Países Bajos y Bélgica, a partir de las 10:00 horas.

Con la fase de grupos completa, el Grupo A masculino queda liderado por Alemania (9 puntos, con pleno de victorias), seguida de Bélgica (6), Francia (3) y Suiza (0); en el Grupo B masculino, Países Bajos es primera (7), por delante de España (6), Inglaterra (2) y Austria (1).

Alemania arrasa en el Grupo A

En el Grupo A, Alemania completó una fase de grupos perfecta con una goleada por 9-0 ante Suiza, con hat-trick del capitán Ben Hasbach y doblete de Benedikt Geyer. Bélgica certificó el segundo puesto con un gol de Guerlain Hawaux en el último minuto ante Francia (2-1), que se había adelantado con el tanto de Arthur Morcrette.

Empate de Países Bajos, en el Grupo B

Países Bajos, ya líder del grupo, firmó un vibrante 3-3 ante Inglaterra: Samuel Dowds anotó un doblete inglés y Benjamin Walker igualó en el último cuarto, mientras que Joppe Wolbert, también con doblete, y Balder Reyenga, este de PC, marcaron para los neerlandeses.

Selección femenina

Por su parte, la selección Sub-21 femenina logró el billete para las semifinales tras empatar 2-2 ante Inglaterra en el tercer y último partido de la fase de grupos. El conjunto español supo competir en un duelo de máxima exigencia para sumar el punto que necesitaban y finalizar en la segunda posición del Grupo A, sellando así su presencia entre las cuatro mejores selecciones del campeonato.

España rescató un 2-2 ante Inglaterra que le permitió acabar segunda por diferencia de goles. / ÓSCAR J. MATHEU TOMÁS

Carlota González, de PC, y Natalia Vilanova marcaron para las españolas, que vieron cómo Izzy Yonge firmaba el empate inglés en el último minuto tras el primer gol de Evie Grindal.

Las jugadoras españolas buscarán ahora el pase a la gran final frente a Bélgica, primera clasificada del Grupo B. La semifinal se disputará el viernes 31 de julio a las 19:10 horas, también en el campo de Tarongers. La otra semifinal femenina enfrentará a Países Bajos y Alemania a las 16:50 horas.

la selección Sub-21 femenina logró el billete para las semifinales tras empatar 2-2 ante Inglaterra en el tercer y último partido de la fase de grupos. / FRANK UIJLENBROEK / World Sport Pics

Tras acabar la fase de grupos en la competición femenina, Países Bajos lidera el Grupo A con tres triunfos (9 puntos), por delante de España (4) e Inglaterra (4, separadas por diferencia de goles) y Escocia (0); en el Grupo B, Bélgica y Alemania empatan a siete puntos al frente, con las belgas por delante por diferencia de gol, seguidas de Irlanda (3) y Gales (0).

Países Bajos goleó a Escocia en el Grupo A

Países Bajos certificó el liderato con un 4-0 ante Escocia, con doblete de Lieve Wijckmans y los goles de Maud van den Heuvel e Imke Verstraeten. En el Grupo B, Alemania goleó a Gales (7-0) con siete anotadoras distintas.

Bélgica ganó a Irlanda en el Grupo B

Bélgica se impuso a Irlanda (3-0) con los goles de Romanie Verhaeghe, Louise Van Hecke y Agathe Favart, de PC, para terminar líder del grupo por diferencia de gol ante las propias alemanas.

Descanso el jueves antes de las semifinales del viernes

El EuroHockey U21 Championship 2026 no disputará partidos este jueves. La acción se retomará el viernes 31 de julio con las semifinales en Tarongers: en categoría masculina, Alemania se medirá a España a las 12:20 y Países Bajos a Bélgica a las 10:00; en la femenina, Países Bajos se enfrentará a Alemania a las 16:50 y Bélgica a España a las 19:10. Ese mismo día se disputarán también los primeros cruces del Grupo C, que definirán las posiciones quinta a octava entre los equipos eliminados en la fase de grupos.

Noticias relacionadas

Entradas disponibles: Comprar entradas para EUROHOCKEY U21 CHAMPIONSHIPS MASCULINA Y FEMENINA VALENCIA el 26 jul 2026 en Enterticket