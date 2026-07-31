España cae en shootouts y luchará por el bronce del EuroHockey sub-21 contra Bélgica

La selección española sub-21 masculina peleará por la medalla de bronce del EuroHockey sub-21 de Valencia después de caer en la tanda de 'shoot outs' en la semifinal frente a Alemania, tras empatar 3-3 al final del tiempo reglamentario, y luchará por el bronce frente a Bélgica, que perdió la otra semifinal ante Países Bajos, este sábado a las 11.50 horas.

Así, España se quedó a las puertas de la final después de una semifinal muy igualada y de máxima intensidad en la que forzó el empate en el último minuto, pero no pudo sobreponerse a la selección germana en los penaltis (2-1) sobre la hierba azul valenciana.

Alemania tomó la iniciativa en el primer cuarto con un 'penalti stroke' transformado por su capitán, Ben Hasbach y España respondió nada más comenzar el segundo periodo gracias a un potente lanzamiento de Andrés Medina desde el penalti córner que devolvió el empate al marcador. A partir de ahí, ambos conjuntos dispusieron de nuevas acciones a bola parada, aunque la igualdad se mantuvo hasta el descanso.

Tras el descanso, Hasbach volvió a adelantar a Alemania desde el 'penalti stroke' y en el último cuarto el capitán alemán completó su triplete para poner el 3-1. Sin embargo, el equipo dirigido por Oriol Torras reaccionó de forma brillante: primero Santi Martín recortó distancias tras una asistencia de Mario Mena y, ya en el último minuto, Pau Gestí transformó un penalti córner para establecer el 3-3 y llevar la semifinal a los 'shoot outs'.

La tanda fue un reflejo de la igualdad vivida durante todo el encuentro. Diego Palomero firmó una magnífica actuación al detener los cuatro primeros lanzamientos alemanes, mientras que el guardameta rival respondió con el mismo acierto ante los intentos españoles.

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Juan Vilallonga fue el único jugador de España que consiguió marcar, pero Ben Hasbach volvió a aparecer para convertir los dos 'shoot outs' decisivos y dar el pase a la final a Alemania.