España jugará la final del EuroHockey Sub-21 tras un triunfo de carácter ante Bélgica

España luchará este sábado por el título del EuroHockey Sub-21 femenino después de superar a Bélgica en una emocionante semifinal que se resolvió en los shootouts. Las de rojo supieron rehacerse en dos ocasiones de la desventaja en el marcador y acabaron imponiéndose por 4-3 desde los once metros, certificando así su presencia en la gran final del campeonato, donde les espera una potente selección de Países Bajos.

El encuentro estuvo marcado por la igualdad y la tensión propia de unas semifinales. Bélgica golpeó primero con el tanto de Fee Van den Abeele, aunque Natalia Vilanova devolvió rápidamente el equilibrio al marcador. Ya en el último cuarto, Agathe Favart volvió a adelantar al conjunto belga desde el penalti, pero España no bajó los brazos y encontró el empate definitivo gracias a Carmen Fernández, también desde el punto de penalti.

lance de juego en el duelo entre España y Bélgica / OSCAR J. MATHEU TOMAS

Con el 2-2 al final del tiempo reglamentario, la clasificación se decidió en los shootouts. Allí emergieron Carmen Fernández e Ivet Martí, autoras de dos lanzamientos convertidos cada una, siendo esta última quien anotó el tanto definitivo en la muerte súbita para sellar el pase español a la final.

Antes, Países Bajos había confirmado su condición de favorita al derrotar con claridad a Alemania (4-0), por lo que será el último obstáculo para España en la lucha por el oro. Alemanas y belgas disputarán el encuentro por la medalla de bronce.

El masculino peleará por subir al podio

La selección masculina se quedó a las puertas de una nueva final después de caer frente a Alemania en una semifinal muy igualada. España logró remontar en dos ocasiones y forzó los shootouts con un gol de Pau Gestí en el último minuto del encuentro, pero la tanda acabó sonriendo al conjunto alemán.

Noticias relacionadas

El vigente campeón europeo tendrá ahora una nueva oportunidad de cerrar el torneo con una medalla. Su rival por el bronce será Bélgica, mientras que Alemania y Países Bajos se disputarán el título masculino tras superar sus respectivas semifinales.