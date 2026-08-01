La selección sub21 masculina conquista el bronce europeo

La selección española sub-21 masculina es bronce europeo. España certificó la medalla de bronce del EuroHockey U21 de Valencia al imponerse a Bélgica por 5-4 en un partido por el tercer puesto que no se decidió hasta los últimos segundos. Pau Gestí fue el autor del gol decisivo desde el punto de penalty stroke a 30 segundos del final.

Tras un inicio igualado, Nico Mustarós abrió el marcador en la última acción del primer cuarto. El combinado español dio continuidad a su buen juego en el segundo periodo y amplió la ventaja gracias a Albert Serrahima, que culminó una acción dentro del área tras varios remates. Bélgica recortó distancias transformando, a través de Mathis Dewitte, un penalty corner en su primer gol del partido.

España mantuvo su seguridad tras el descanso y Pau Gestí estableció el 3-1 desde el penalty stroke. Aunque Bélgica reaccionó y volvió a marcar antes del final del tercer cuarto, España respondió al inicio del último cuarto de nuevo con un gol de Albert Serrahima desde el penalty corner. El conjunto belga, sin embargo, se mantuvo con opciones con el segundo gol de Dewitte y con el tanto de Sascha Kinnen que significaba el 4-4 en el minuto 53.

Cuando todo apuntaba a que el partido se resolvería en los shoot outs, España dispuso de un penalty stroke a falta de apenas 30 segundos para el final. Pau Gestí asumió la responsabilidad y no falló, convirtiendo el definitivo 5-4 y desatando la celebración del equipo.

Con este bronce europeo, la selección dirigida por Oriol Torras suma una nueva medalla internacional tras conseguir la plata en el Mundial sub-21 de diciembre de 2025.

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Oriol Torras tras el partido

“Todos queríamos estar en la final de esta tarde, pero hemos sabido recomponernos del golpe anímico de la semifinal y no hay que infravalorar una medalla europea. Cuesta mucho conseguir estar entre los tres primeros de Europa. Por suerte, y por méritos propios, llevamos cuatro torneos internacionales, dos europeos y dos mundiales, estando entre los tres primeros. Hacemos un balance positivo pero sabiendo que queremos algo más, así que seguiremos preparándonos para el siguiente reto, que es otro Mundial en un año y medio”.