España, subcampeona de Europa Sub21 tras una cometida final frente a Países Bajos

La selección española sub-21 femenina se proclamó este sábado subcampeona de Europa tras caer por 2-1 ante Países Bajos en la final del EuroHockey U21 disputada en Valencia. España marcó en el primer cuarto y se mantuvo por delante hasta que la selección neerlandesa firmó dos goles en dos minutos en el tercer cuarto.

El inicio del partido estuvo marcado por la suspensión del encuentro, a los cinco minutos del inicio, por alerta meteorológica por tormenta en la zona del campo de Tarongers de Valencia. Finalmente, el juego se reanudó y, en el minuto 10, Anna Marqués adelantó al conjunto dirigido por Jani Iglesias al transformar un penalty corner, premiando un gran inicio de las españolas. A partir de ahí, España defendió con solidez y protegió su ventaja durante todo el segundo cuarto y buena parte del tercero.

La igualdad se rompió en el minuto 44, cuando Países Bajos logró el empate por medio de Imke Verstraeten en una acción de penalty corner. Apenas un minuto después, Juul Sauer culminó la remontada neerlandesa y estableció el 2-1 definitivo. Lejos de rendirse, España buscó el empate hasta el final jugando el último minuto sin portera en busca de una última oportunidad. Aunque el marcador ya no volvió a moverse, el combinado nacional dejó una magnífica imagen de competitividad y ambición frente a las vigentes campeonas.

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España cierra el EuroHockey U21 con la medalla de plata conseguida por la selección femenina y con la medalla de bronce de la selección masculina. Jani Iglesias (seleccionador): “Estamos orgullosas porque hemos ido a mejor, hemos trabajado mucho y lo hemos dado todo. La imagen del equipo es muy buena en cuanto a no bajar los brazos y creer, aunque nos haya costado aguantar el resultado que teníamos a favor”.