La Nucía: 110 bikers finalizan el V Campus de Mtb de Carlos Coloma

Esta semana se ha desarrollado el “V Campus Verano MTB La Nucía Coloma Bike Club” con 110 bikers de toda España y varios países, de 7 a 16 años. Estos jóvenes ciclistas disfrutan de una semana de formación en mountain bike junto al medallista olímpico Carlos Coloma, por la red de senderos y bike park de La Nucía. Este año hay 60 bikers internos, que viven una experiencia 24/7 con excursiones y actividades alternativas todo el día.

En este quinto Campus de Verano MTB de Carlos Coloma participan 110 jóvenes practicantes del mountain bike de toda España e incluso internacionales procedentes de México, Polonia, Argentina y Lituania. Este campus se ha desarrollado del 27 al 31 de julio y está organizado por Coloma Bike Academy con la colaboración del Ayuntamiento de La Nucía.

Este V Campus está impulsado por el exciclista profesional Carlos Coloma, medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y todo un referente en el mundo del mountain bike. La clausura y entrega de diplomas contó con la presencia de Bernabé Cano, alcalde de La Nucía y Sergio Villalba, concejal de Deportes junto al propio Carlos Coloma.

110 niñ@s

Este “V Campus Verano MTB La Nucía Coloma Bike Club” cuenta con un total de 110 bikers participantes, niños y niñas aficionados a la bici de montaña de 7 a 16 años. La procedencia del alumnado ha sido muy variada, de diferentes puntos de la geografía nacional: Canarias, Murcia, Madrid, Galicia, La Rioja, Albacete, Toledo, Comunitat Valenciana e incluso internacionales procedentes de México, Polonia, Argentina y Lituania.

Este Campus tiene una duración de cinco días, del 27 al 31 de julio y se está desarrollando en “La Nucía, Ciudad del Deporte” a través de su gran red de senderos btt, bike park, piscina, etc., Los alumnos se han distribuido por grupos según nivel y edad, con un amplio número de monitores, capitaneados por el medallista olímpico Carlos Coloma

El programa del campus ha estado organizado con todo tipo de actividades relacionadas con la bici. En el cual se han desarrollado Además del trabajo específico sobre la bicicleta, el campus ha ofrecido una formación integral con clases de nutrición, estiramientos, movilidad y mecánica. Estos contenidos han proporcionado a los jóvenes herramientas prácticas para mejorar sus hábitos, cuidar su cuerpo, preparar correctamente sus entrenamientos y resolver las incidencias mecánicas más habituales.

Aportando desde el primer momento los valores de este gran deporte, el respeto entre los compañeros y creando y enseñando hábitos y disciplinas para la práctica del deporte. Además, también ha habido tiempo para actividades de ocio alternativo y lúdicas para el alumnado.

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