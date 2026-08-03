El Europeo Sub-23 de Béisbol aterriza en Valencia

Valencia volverá a situarse en el centro del béisbol europeo con la celebración del Campeonato de Europa Sub-23 B Pool 2026, que se disputará del 4 al 8 de agosto en el Camp Municipal de Béisbol y Sófbol de València, en el antiguo cauce del río Turia. Durante cinco días, siete selecciones nacionales competirán en una de las citas más importantes del calendario continental de la categoría, organizada por la Federación de Béisbol y Sófbol de la Comunitat Valenciana (FBSCV), en colaboración con WBSC Europe y la Real Federación Española de Béisbol y Sófbol (RFEBS).

El Europeo Sub-23 B Pool reúne a selecciones que pugnan por consolidarse en el segundo nivel del béisbol continental, y representa una plataforma clave de proyección internacional para jugadores en edad de formación que buscan dar el salto al alto rendimiento.

@FBSCValenciana

Los grupos y el debut de España

El torneo reunirá a siete selecciones repartidas en dos grupos. El Grupo A lo forman Israel, Croacia, Eslovaquia y Turquía. El Grupo B, donde compite España como anfitriona, lo completan Suiza y Grecia. Según el ranking WBSC de 2026, España ocupa el puesto 26, por delante de Suiza (35) y Grecia (50), lo que la sitúa como la selección mejor clasificada del campeonato.

España debutará el martes 4 de agosto a las 17:00 horas ante Suiza, en el tercer y último partido de la jornada inaugural, que también incluye Israel-Turquía (10:00h) y Croacia-Eslovaquia (13:30h). El combinado nacional cerrará su fase de grupos el 6 de agosto a las 17:00 horas frente a Grecia.

España buscará el título en casa / FBCV

Formato de la competición

La fase de grupos se disputará los días 4, 5 y 6 de agosto. El 7 de agosto se jugarán las semifinales y los primeros partidos de clasificación para los puestos 5º a 7º. Si España alcanza las semifinales, jugará también a las 17:00 horas. La jornada de cierre, el 8 de agosto, incluye el partido por el tercer puesto a las 13:30 horas y la gran final a las 17:00 horas, que decidirá al campeón del torneo.

Un campeonato que se juega en paralelo en Alemania

El Europeo Sub-23 B Pool 2026 se completa con un segundo grupo de competición que se disputa de forma simultánea, también del 4 al 8 de agosto, en el Ahorn Ballpark de Paderborn (Alemania). Allí compiten Alemania, Lituania y Polonia en un grupo, y Bélgica, Dinamarca, Suecia y Ucrania en el otro, de manera que el campeonato reúne este año a catorce selecciones repartidas entre las dos sedes europeas.

El formato B Pool del Europeo Sub-23 celebró su edición anterior en 2024, también dividida en dos sedes: Hungría y Suiza. Antes de eso, en 2022, el acceso al campeonato se decidió a través de dos torneos clasificatorios disputados en Liubliana (Eslovenia) y Utena (Lituania), precedidos por una primera edición clasificatoria en 2018.

El B Pool: la vía de regreso a la máxima categoría

El B Pool funciona como segundo nivel del Campeonato de Europa Sub-23, cuya división superior reúne cada dos años a ocho selecciones fijas y disputó su última edición en 2025 en Trebic (República Checa), con victoria de Gran Bretaña. Alemania, que terminó séptima en aquel torneo, descendió al B Pool y este año actúa como anfitriona en Paderborn con el objetivo de ascender de inmediato. El B Pool, a su vez, es la vía de regreso a la élite: el campeón de cada una de sus dos sedes (este ciclo, España y Alemania) asciende al Campeonato de Europa top del siguiente ciclo, que se disputará en 2027. Así ocurrió en la edición anterior, cuando el B Pool se disputó en Zúrich y Budapest y sus respectivos campeones, Austria e Israel, ascendieron a la cita de Trebic 2025.

El Turia, escenario habitual del béisbol y el sófbol europeo y nacional

El campo de béisbol y sófbol del antiguo cauce del Río Turia acumula un historial reciente como sede internacional de primer nivel. En 2023 acogió la XVII Copa del Mundo de Sófbol Femenino Absoluto, la máxima competición de la Confederación Mundial de Béisbol y Sófbol; y en junio de 2024 fue sede de la Baseball European Cup, la segunda copa continental de clubes más importante tras la Copa de Campeones de Europa, con ocho equipos de España, Francia, Austria, Croacia y Bélgica (el club local, CB Astros Valencia, ya había organizado esta misma competición en 2017). Antes, en 2022, el recinto albergó uno de los dos torneos clasificatorios para el Europeo Sub-15 de béisbol. A nivel nacional, el campo fue también, en mayo de 2026, sede del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas (CESA) Sub-13 y Sub-18 de sófbol, una de las citas más relevantes del calendario formativo español

Cómo seguir el torneo

Todos los partidos podrán seguirse en directo a través de la plataforma baseballeurope.tv.

Con quince partidos programados en cinco días, la participación de siete selecciones y una sede que vuelve a acoger una gran cita internacional, el Europeo Sub-23 B Pool 2026 convertirá a Valencia en el escaparate del béisbol europeo emergente.