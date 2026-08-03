La Nucía acogió el XIII Campus de la Federación de Bádminton

Durante una semana el Pabellón Muixara acogió el XIII Campus de Bádminton de La Nucía de la Federación Española de Bádminton de verano, que ha contado con el prestigoso preparador danés Frederik Søgaard. Este campus se ha convertido en un stage del 'Team España Futuro - Alto Rendimiento' con 50 futuras promesas de futuro y presente del bádminton nacional e internacional ya que ha contado con jugadores de Irlanda y Suecia. Participaron las selecciones sub13, sub15, sub 17 y sub 19, selección junior que preparó en “La Nucía, Ciudad del Deporte” el Europeo Junior de Hungría, que se celebra este mes de agosto.

La Nucía, de nuevo con el bádminton

Una vez más La Nucía se consolida como sede habitual de concentraciones nacionales e internacionales de tecnificación y preparación de competiciones, en este caso de la Federación Española de Bádminton. “La Nucía Ciudad del Deporte” ofrece unas instalaciones deportivas de primer nivel y un entorno ideal para el trabajo técnico, físico y de convivencia.

Bernabé Cano, alcalde de La Nucía y Sergio Villalba, concejal de Deportes, visitaron el XIII Campus de Bádminton, acompañados por Arturo Ruiz, director deportivo de la Federación Española de Bádminton y director del Campus.

50 jugadores

Durante siete días, un total de 50 jugadores de categorías Sub13, Sub15, Sub17 y Sub19, procedentes de 31 clubes de diez comunidades autónomas, además de Irlanda y Suecia, han compartido entrenamientos y experiencias en una actividad que continúa consolidándose como una de las principales iniciativas de desarrollo del programa Team España Futuro. Entre ellos dos jugadoras nucieras.

Ha contado con la presencia de la selección nacional Sub19, que ha aprovechado esta semana para avanzar en su preparación de cara al próximo Campeonato de Europa, integrándose plenamente en la dinámica del campus y compartiendo entrenamientos y actividades con el resto de participantes.

Apuesta por la tecnificación / La Nucía

Entrenadores de primer nivel

El programa ha vuelto a combinar las sesiones técnicas y tácticas en pista con el trabajo de preparación física, desarrollado en grupos adaptados a la edad y al nivel de los deportistas. Todo ello bajo la dirección del equipo técnico de la Federación Española de Bádminton, encabezado por Arturo Ruiz, junto a Beatriz Corrales, Nerea Ivorra, Alberto Fernández, Lucía Galvín, Fran Olivares, Pablo García, Lorena Usle y Roberto Sanz, que han acompañado a los participantes durante toda la semana.

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Frederik Søgaard

Uno de los grandes atractivos del campus ha sido la participación del internacional danés Frederik Søgaard, medallista de bronce en los Campeonatos de Europa de 2024 y 2025 y ex Top-13 del ranking mundial, que ha dirigido varias sesiones específicas sobre técnica y táctica de dobles. Además de compartir entrenamientos con los participantes, Søgaard ofreció una charla sobre su trayectoria deportiva, la importancia de los valores y la profesionalidad en el deporte de Alto Rendimiento, antes de participar en el acto de clausura con la entrega de diplomas.