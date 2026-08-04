Cuatro atletas del Proyecto FER, en el Mundial sub'20

El atletismo europeo cuenta ya los días para que arranque la gran cita del verano, los Campeonatos de Europa absolutos que se celebrarán en Birmingham del 10 al 16 de agosto. Pero antes, llega otra gran cita que reunirá a las grandes promesas: el Campeonato del Mundo de categoría sub'20, un aperitivo de lujo para lo que llegará en breve.

La ciudad estadounidense de Eugene, en el estado de Oregon, acoge desde este miércoles, 5 de agosto, el Campeonato del Mundo sub-20. En acción, por tanto, las futuras estrellas del tartán. Momento para descubrir a los jóvenes que, a corto o medio plazo, deslumbrarán con su velocidad, con su resistencia, con su fuerza, con su potencia… La Federación Española desplaza una delegación compuesta por 48 deportistas (28 chicos, 20 chicas). Cinco de ellos pertenecen al Proyecto FER.

Anthony Yunier Pérez

En su primera temporada como sub-20, Anthony Yunier Pérez (nacido en Cuba en 2008, pero empadronado en Castellón y con la nacionalidad española desde mediados de 2021) ha conseguido clasificarse para el Campeonato del Mundo de la categoría. Tiene mérito. El joven deportista FER logró en junio su mejor marca de siempre en salto de longitud, 7,78m, registro que, además, le proporcionaba el billete para el certamen universal. Además, hace pocos días, obtuvo la medalla de oro en el Campeonato de España con un ‘vuelo’ de 7,67m. Ahora, su objetivo es muy claro: superar la calificación y convertirse en uno de los 12 finalistas.

Anthony Yunier / Proyecto FER

Enzo Martínez Miralles

La temporada 2026 de Enzo Martínez Miralles (Benicàssim, 18 años) ya merece una nota alta. Muy alta. En su primer curso como sub-20, ha logrado sendos subcampeonatos de España, tanto en pista corta como al aire libre, en la prueba de salto con pértiga. Cabe recordar que Enzo ya tuvo una incursión internacional en 2025, año en que logró la 5ª plaza en el Festival Olímpico de la Juventud Europea. A finales de junio, superaba el listón situado en los 5,18m de altura, su plusmarca personal. Hace pocos días, en el Campeonato de España al aire libre, donde, ocupó la segunda plaza, se quedó en 4,88m.

Enzo Martínez / Proyecto FER

Nicolás Clemente

Nicolás Clemente también es junior de primera temporada. En 2025, Nicolás (Alicante, 18 años) disputó el Festival Olímpico de la Juventud Europea. Durante este curso, ha conseguido clasificarse para el Campeonato del Mundo sub-20. Su rendimiento ha sido progresivo. Ha ido de menos a más. Tras una pista corta más bien discreta, el saltador de altura alicantino ha exhibido todas sus virtudes con la llegada del aire libre. En primer lugar, consiguió superar el listón en 2,14m, cifra que representaba marca personal y, de paso, cumplir con el registro exigido por la Federación Española para acudir al certamen mundialista. Después, porque en el reciente Campeonato de España, no sólo logró la medalla de oro. Además, saltó más que nunca, 2,16m.

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Nicolás Clemente / Proyecto FER

Martí Torregrosa

Con el imborrable recuerdo de la medalla de plata alcanzada el pasado verano, en el Europeo sub-20. Así se presenta Marti Torregrosa (Vila-real, 19 años) en este Campeonato del Mundo. El joven atleta FER viene de conquistar recientemente la medalla de plata en los 3.000m obstáculos del Nacional sub-20. Días antes, el 7 de julio, había parado el crono en 8:35:53, tercer mejor crono sub-20 de la historia del atletismo español.