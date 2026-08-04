El eclipse obliga a cambiar el programa de las Carreras de Caballos en Pinedo

Las Corregudes de Joies vuelven la semana que viene a la playa de Pinedo para convertir de nuevo la pedanía del sur de València en escenario de una de las manifestaciones deportivas y culturales más singulares de la Comunitat Valenciana. La edición de 2026 se desenrollará del 10 al 14 de agosto, coincidiendo con la celebración de los días grandes de la fiesta en honor a la Virgen del Rosario y volverá a reunir a jinetes y amazonas en unas carreras con más de 180 años de historia.

Una tradición arraigada

Organizadas por la Associació Corregudes de Joies i Sant Antoni Abad de Pinedo, en colaboración con el Ayuntamiento de València a través de la alcaldía pedánea y la Fundación Deportiva Municipal, las Corregudes mantienen intacta la esencia de una tradición nacida entre los antiguos labradores de la huerta valenciana, que competían para demostrar la velocidad de sus caballos y conquistar la preciada ‘joia’, un pañuelo de seda anudado sobre una corona de laurel que se entregaba a la persona amada al finalizar la carrera. Hoy en día, el premio conserva el mismo simbolismo y la competición reúne tanto a jinetes como a amazonas procedentes de distintos municipios.

La jornada del lune se dedicará a la preparación de la pista, el pesaje y la revisión veterinaria de los animales, además de los primeros entrenamientos de los participantes. Las carreras se disputarán desde el martes 11 al viernes 14 de agosto, siempre a partir de las 18:00 horas, sobre un recorrido de 700 metros en la arena de la playa de Pinedo, en la zona de La Creu de la Conca, donde los participantes competirán, como marca la tradición, a lomos de sus caballos y sin silla de montar. La última jornada concluirá con la tradicional entrega de trofeos.

El día 12 no habrá carrera

Con motivo del eclipse solar total previsto para el próximo miércoles 12 de agosto, la organización ha decidido suspender la programación prevista para esa jornada con el objetivo de garantizar la seguridad de participantes, equipos y público.

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Fiesta de Interés Turístico Provincial

Las ‘Corregudes de Joies’ de Pinedo fueron declaradas Fiesta de Interés Turístico Provincial por la Generalitat en 2022, en reconocimiento a una celebración que contribuye a preservar el patrimonio cultural y deportivo