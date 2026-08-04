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El ejercicio con el que Iris Tió se ha proclamado campeona de Europa en París

Iris Tió rompió el 'maleficio' e hizo sonar por primera vez el himno español en los Europeos de París, tras imponerse este martes en la final del solo técnico

Tras tener que conformarse con la medalla de plata tanto en el dúo libre como en el dúo libre mixto y verse relegada a la tercera plaza en la final de la rutina libre la española logró, por fin, subir a lo más alto del podio en la capital francesa.